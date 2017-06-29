ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Последние приготовления к празднику песни и танца и к председательству Эстонии в ЕС

Итак, каковы же итоги этого дня?

Официально Эстония начнет председательство в Совете ЕС в эту субботу, но торжественные церемонии начались уже сегодня.

Департамент государственной инфосистемы сообщает, что в Эстонии появилась третья жертва всемирной волны кибератаки.

В волости Пайкузе Пярнуского уезда загорелось болото Ланксааре, жителям района Линнурийк в городе Синди рекомендуется не открывать двери и окна.

С сегодняшнего дня участники XII Молодежного праздника танца участвуют на стадионе ”Калев” в сводных репетициях, и вечером проведут первую репетицию с музыкантами. Первое представление праздника танца состоится завтра вечером в 19:00 часов,

Утром в четверг, 29 июня, в Москве скончался бывший солист группы ”Иванушки International” Олег Яковлев.

ЕК предложила расширить полномочия Европейского ИТ-агентства для контроля передвижения внутри ЕС

Еврокомиссия предложила расширить роль Европейского ИТ-агентства (eu-LISA) в управлении новыми и имеющимися инфосистемами, чтобы предоставить агентству достаточные полномочия для занятия проблемами, касающимися миграции и безопасности, на европейском уровне.

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ФОТО DELFI: Эстония готовится к председательству в ЕС: в четверг в Таллинн прибыли Юнкер и Туск

Karli Saul

Официально Эстония начнет председательство в Совете ЕС в эту субботу, но торжественные церемонии начались уже сегодня.

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Третья по счету эстонская фирма стала жертвой всемирной кибератаки

Foto: VALENTYN OGIRENKO, REUTERS

Департамент государственной инфосистемы сообщает, что в Эстонии появилась третья жетрва всемирной волны кибератаки.

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Кубик с парусом, нано-братья и ждун. Как страны Балтии покоряют космос

Перед Яановым днем в космос отправился первый латвийский спутник Venta-1 — последним из трех балтийских республик. При том, что Латвия начала "космическую программу" почти одновременно с Эстонией и сильно раньше Литвы, но эстонцы запустились четыре года назад, а литовцы — три.

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Сотрудница бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны подозревается в получении взятки

фото иллюстративное Foto: Veiko Vares

Сегодня утром сотрудники бюро внутреннего контроля Департамента полиции и погранохраны задержали специалиста бюро обслуживания Таммсааре Пыхьяской префектуры, которая подозревается в получении взятки. На данный момент сотрудница подала заявление об уходе с работы, значится в пресс-релизе.

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На болоте Ланксааре в Пярнумаа начался пожар, дым движется в сторону города Синди

Foto: Lääne päästekeskus

В волости Пайкузе Пярнуского уезда загорелось болото Ланксааре, жителям района Линнурийк в городе Синди рекомендуется не открывать двери и окна.

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Несмотря на протесты, Кальюлайд провозгласила закон о Rail Baltic

фото иллюстративное Foto: Kert Saarma

Эстонское общество географов и непредставленная в Рийгикогу партия "Зеленые Эстонии" направили обращение на имя президента Керсти Кальюлайд, в котором просят не провозглашать ратифицированный парламентом закон о строительстве железнодорожной трассы Rail Baltic. Однако президент данный закон провозгласила.

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Присяжные признали Заура Дадаева виновным в убийстве Бориса Немцова

Zaur Dadayev Foto: TATYANA MAKEYEVA, REUTERS

В Московском окружном военном суде коллегия присяжных признала бывшего офицера батальона МВД ”Север” Заура Дадаева виновным в убийстве Бориса Немцова. Об этом сообщает корреспондент ”Медузы” из зала суда.

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Правительство одобрило план развития государственной обороны на следующие десять лет

Suurtükiväelased valmistusid lahinglaskmistel Kevadtormiks Foto: kaitsevägi

На сегодняшнем заседании правительство республики одобрило план развития государственной обороны на период 2017-2026 гг., в котором описывается, как в течение следующих десяти лет повысить способность Эстонии защищаться от внешних угроз, сообщает коммуникационное бюро правительства.

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Украину накажут за отсутствие России на ”Евровидении”

Julia Samoilova Foto: EBU, Eurovision.tv

Украина будет наказана за непредоставление возможности участвовать в ”Евровидении-2017” Юлии Самойловой. ”Первый канал” за отказ от трансляции конкурса отделался замечанием Европейского вещательного союза.

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ФОТО: На стадионе ”Калев” начались сводные репетиции праздника танца

Foto: Helena Pass

С сегодняшнего дня участники XII Молодежного праздника танца участвуют на стадионе ”Калев” в сводных репетициях, и вечером проведут первую репетицию с музыкантами. Первое представление праздника танца состоится завтра вечером в 19:00 часов, сказано в пресс-релизе XII Молодежного праздника песни и танца.

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ФОТО: Обгоревшие развалины и каркас машины — все, что осталось после пожара в Вильянди

Viljandis põlenud kuurid ja sõiduauto Foto: Kenno Soo

Сегодня ночью в центре Вильянди загорелись три подсобных строения. В итоге огнем были уничтожены восемь сараев и один автомобиль. Причины возгорания до сих пор выясняются, но в пожаре никто не пострадал. Смотрите, что осталось после пожара.

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В Кохтла-Ярве спасатели помогли ребенку спуститься с крыши

Foto: Priit Simson

Вчера вечером спасатели Идаского спасательного центра выезжали на помощь залезшему на крышу ребенку, который не смог сам спуститься вниз.

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Управа Пирита не согласовала строительство магазина Maxima

Pressifoto

Ситуация со строительством торгового центра Maxima в районе Пирита, вызывавшая в последние годы столько противоречивых эмоций, наконец решилась: в ближайшие годы планируемый магазин строиться не будет, сообщает управа Пирита.

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Читатель: инвалиды работают за смешные деньги

linnapildid Foto: Andres Putting

"Я инвалид, работал в магазине, но решил уволиться. Был испытательный срок четыре месяца, так мне еще два месяца приплюсовали испытательного срока. Но даже не в этом дело, а в зарплате", — пишет читатель "МК-Эстонии".

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ФОТО DELFI: Премьер-министр Франции сегодня встретится с солдатами в Тапа

Édouard Philippe Foto: Tiit Blaat

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп находится с визитом в Таллинне. Сегодня рано утром он отправился в Тапа на встречу с солдатами.

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Скончался бывший солист группы Иванушки International Олег Яковлев

Instagram / @yakovlevsinger

Утром в четверг, 29 июня, в Москве скончался бывший солист группы “Иванушки International” Олег Яковлев. Об этом в своем Instagram сообщила его возлюбленная Александра Куцевол, пишет “Комсомольская Правда”.

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Кто и как оказывает бесплатную правовую помощь: где все равно придется платить и где лучшие юристы

Foto on illustratiivne Foto: Andres Putting

Для тех, кто не может позволить себе дорогостоящих юристов, у нас имеется несколько мест, где можно получить правовую помощь бесплатно. ”МК-Эстония” выяснила, куда за ней обращаться и почему в некоторых фирмах все же придется выложить энную сумму, а также проверила, как работают некоторые юридические бюро.

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Появившиеся на Таллиннском шоссе островки безопасности раздражают нарвских водителей

Talinna mnt, Narva Foto: Roman Vikulov, Delfi

В рамках реконструкции Таллиннского шоссе, обновления асфальтового покрытия, на главной городской нарвской магистрали были построены островки безопасности на всех пешеходных переходах. Многие нарвские водители считают, что от них больше вреда, чем пользы.

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ФОТО и ВИДЕО: Большой пожар в Вильянди — огонь и дым были видны далеко за пределами города

Viljandis põlesid kuurid lahtise leegiga Foto: Kenno Soo

Сегодня ночью в центре Вильянди загорелись три подсобных строения, спасательные машины выехали на место со всего уезда.

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Обещавшая навалять однопартийцам советник Ратаса: сожалею, что шутки перешли границы

Alina Tubli Foto: Taavi Sepp

Советник Юри Ратаса и председатель молодежного крыла Центристской партии 27-летняя Алина Тубли извиняется за свои слова в адрес однопартийцев, которые возмутили общественность.

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