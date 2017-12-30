ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Последние итоги уходящего года, ”штурм” приграничных алкогольных и дельные советы для Кальюлайд

Итак, подведем итоги предпоследнего дня 2017 года.

Недавно стало известно о ”длительной командировке” президента в Нарву. Delfi рекомендует госпоже президенту основательно подойти не только к подготовке официальной программы продолжительного визита в пограничный город, но и тщательно спланировать свой досуг. И мы ей в этом поможем.

В предпоследний день уходящего года в приграничной Валке покупатели, в том числе, по всей вероятности, и жители Эстонии устроили масштабное алкоралли.

Завтра — канун Нового года. Заранее вас поздравляем!

ФОТО и ВИДЕО: Проживающая в Австралии Мария читает своему сыну только эстонские книги

Foto: Anete Palmik

36-летняя Мария Ангелопоулос (в девичестве Кирсимяэ) познакомилась с Джеймсом в Греции и сразу поняла, что он станет ее мужем.

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ИГ взяла на себя ответственность за взрыв в Петербурге 27 декабря

фото иллюстративное Foto: AFP

Джихадистская группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге 27 декабря, в результате которого пострадали 13 человек.

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Дождь, снег или… солнце? О погоде в последние часы уходящего года

Foto: Irina Mägi

Что станет с погодой в последние часы этого года? А в первые — грядущего? Читайте ниже прогноз от pogoda.ee.

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ФОТО И ВИДЕО DELFI: Ректора ТУ Волли Кальма проводили в последний путь

Foto: Anni Õnneleid

В субботу, 23 декабря, скоропостижно скончался ректор Тартуского университета (ТУ) Волли Кальм. Сегодня его провожают в последний путь.

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Вернуться к нормальной жизни после отсидки довольно непросто: на что могут рассчитывать отбывшие наказание заключенные

фото иллюстративное Foto: Argo Ingver

К людям, вышедшим из мест лишения свободы, можно относиться по-разному. Но факт остается фактом: за совершенное преступление они понесли наказание, а значит, после этого имеют право на нормальную жизнь. Но порой, проведя в тюрьме несколько лет, бывший заключенный не то что не знает, как устроен быт по эту сторону колючей проволоки, но даже не представляет, где провести первую ночь на свободе.

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ФОТО И ВИДЕО: На пятом километре шоссе Ээсмяэ-Хаапсалу произошла тяжелая авария

Avarii Vasalemma lähedal Foto: Lugeja foto

Пресс-представитель Пыхьяской префектуры полиции сказал Delfi, что сообщение о ДТП поступило в 18.30.

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"Ухудшают ситуацию". В МИД РФ прокомментировали размещение сил НАТО вблизи России

Vladimir Titov Foto: Aleksei Nikolski, RIA Novosti

Первый замглавы МИД России Владимир Титов заявил, что военные приготовления НАТО на территориях, которые граничат с Россией, ухудшают ситуацию в области безопасности. Об этом он сказал в интервью ”Интерфаксу”, передает Gazeta.ru.

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Сависаар сравнил Кылварта с Меркель

Edgar Savisaar Hundisilmal Foto: Rauno Volmar

Бывший лидер Центристской партии Эдгар Сависаар в интервью "Актуальной камере" сказал, что ему тяжело осознавать, что многие политики, кому он помогал всю свою жизнь не пришли к нему в трудный момент жизни, пишет rus.err.ee.

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Чем заняться президенту в Нарве? Госпожа Кальюлайд, позвольте дать вам некоторые советы

Narva, Presidendi ootel, 30.12.2017 Foto: Roman Vikulov, Delfi

Есть мнение, что собираясь перебраться в Нарву на месяц осенью будущего года, президент ЭР Керсти Кальюлайд сильно рискует, так как может заскучать уже через три дня, ”умереть со скуки”. Чтобы избежать столь печального развития событий, Delfi рекомендует госпоже президенту основательно подойти не только к подготовке официальной программы продолжительного визита в пограничный город, но и тщательно спланировать свой досуг. И мы ей в этом поможем.

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Суд признал законным недопуск Навального на выборы президента

Aleksei Navalnõi Foto: SERGEI KARPUKHIN, Reuters/Scanpix

Верховный суд отказался удовлетворить иск оппозиционера Алексея Навального на отказ в регистрации его кандидатом на выборах президента. Суд поддержал позицию прокуратуры и Центризбиркома, который отказал Навальному, сославшись на его судимость.

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ФОТО DELFI: Tere tulemast! Российские туристы прибыли в Таллинн праздновать Новый год

Foto: Taavi Sepp

В субботу во второй половине дня на Балтийский вокзал прибыл поезд, полный туристов из России.

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Шаманка Ану дала прогноз на 2018 год для жителей Эстонии: жгите костры

Шаманка Ану специально для Delfi рассказала, что ждать Эстонии в следующем году и какой он будет для жителей Эстонии.

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”В юбилейный год — на все сто”. Что будет происходить на площади Вабадузе в новогоднюю ночь

фото иллюстративное Foto: Madis Veltman

31 декабря на новогоднем концерте на площади Вабадузе выступит Карл-Эрик Таукар, значится в пресс релизе. Впервые обратится со своей праздничной речью со сцены площади президент Эстонии. После этого, ровно в полночь, с горки Харью начнется 10-минутное шоу фейерверков.

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ФОТО DELFI: В приграничной Валке покупатели сметают с полок алкоголь к Новому году

Aasta eelviimane päev Valka alkoholipoes Foto: Veiko Vares

В предпоследний день уходящего года в приграничной Валке покупатели, в том числе, по всей вероятности, и жители Эстонии устроили масштабное алкоралли, пишет Ärileht.

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ВИДЕО: Самые громкие звездные скандалы! Итоги 2017 года

2017 год был полон скандалов и ссор знаменитостей. Подведем же итоги — вспомним громкие скандалы года и конфликты звезд шоу-бизнеса.

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Скорая, спасатели и полиция: куда и зачем жители Таллинна обращаются в новогоднюю ночь

Foto on illustreeriv Foto: Andres Putting

Уже в это воскресенье по всей Эстонии будут праздновать приход нового 2018 года. И если большинство из нас проведут это время с семьей, то полицейским, спасателям и врачам не до отдыха. Delfi узнал, как часто жители Таллинна обращаются в экстренные службы в новогоднюю ночь и каковы причины этих обращений.

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