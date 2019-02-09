ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Портрет Сийма Калласа и откровения Майлис Репс о семейной жизни

Сегодня мы опубликовали второй эпизод ”Портрета политика”, героем которого стал Сийм Каллас. Также сегодня министр образования и науки Майлис Репс поделилась своими переживаниями по поводу развода. Представляем вашему вниманию подборку самых важных новостей субботы.
Между политикой и заслуженной пенсией: Сийм Каллас о КПСС, дочери и месте в правительстве
Героем второго эпизода ”Портрета политика” стал Сийм Каллас (70). У него было много государственных должностей: премьер-министр, дважды министр, Еврокомиссар, президент Банка Эстонии, председатель Партии реформ, старейшина волости Виймси. В его жизни было много вызовов, на данный момент самый актуальный — кандидат в Рийгикогу.
Мы побывали в его кабинете за 25 тысяч евро, посмотрели управу Виймси, проехались на ”Мерседесе”, посетили офис издательства, которое напечатало его книгу, а самое главное — встретились с семьей опытного политика Loe edasi...
Майлис Репс о разводе: обидно, что после 20 лет отношений я оказалась недостойной соблюдения элементарных правил приличия
В то самое время, когда Майлис Репс (44) билась дома с высокой температурой у своих шести детей, ее муж через социальные сети сообщил, что нашел новую жену и проводит с ней на Кубе медовый месяц. Для Майлис эта новость грянула как гром среди ясного неба, пишет издание LP. Loe edasi...
Камеры измерения скорости: в каких случаях делается снимок и ждать ли штрафа?
"МК-Эстония" пишет о камерах слежения за скоростью. С учетом того, что система фиксирует разницу времени распространения световых импульсов до измеряемого объекта и обратно и на ее основании рассчитывает скорость транспортного средства, разумеется, при обработке информации учитываются погрешности. Loe edasi...
Брюссель предупредил дипломатов ЕС о сотнях шпионов из Китая и России
Сотрудники спецслужбКНР и РФ в Брюсселе работают в посольствах или торгпредствах их стран, пишет немецкая газета Die Welt. Дипломатов ЕС призывают обратить особое внимание на ряд мест в Европейском квартале. Loe edasi...
ФОТО: Колесо обозрения для торгового центра T1 готово!
Колесо обозрения, которое появится на крыше нового торгового центра T1 Mall of Tallinn, готово. Loe edasi...
Цены на бензин в Таллинне снова выросли
На этой неделе цены на горючее в Риге не изменились, в Таллинне выросли, а в Вильнюсе — снизились, передает rus.delfi.lv со ссылкой на данные агентства LЕТА. Loe edasi...
"Стоять за мир между латышами и нелатышами". В Риге проходит митинг в поддержку Нила Ушакова
В акции в поддержку мэра Риги Нила Ушакова собралось уже несколько тысяч митингующих. Судя по наблюдениям репортера Delfi, люди постепенно заполняют Ратушную площадь. Loe edasi...
Выбросившие собаку из окна и избившие ее хозяйку мужчины заключены под стражу
7 февраля полиция задержала 34-летнего и 31-летнего мужчин, подозреваемых в совершении непозволительного деяния в отношении животного в жестокой форме, а сегодня суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об их заключении под стражу сроком до двух месяцев. Loe edasi...
Сборная Эстонии сохранила прописку в первой группе Кубка Федерации
В польской Зелена Гуре завершается Кубок Федерации по теннису среди команд первой группы Евро-Африканской зоны. В заключительном матче женская сборная Эстонии выиграла две одиночные встречи у Дании и сохранила прописку турнире. Loe edasi...
Искусство за бокалом вина. Дарья Сабитова — о жизни в Латвии и Европе, "уродстве" современного искусства и великих художниках
Как бы вы не относились к искусству, сложно не признать, что сейчас оно все чаще проникает в нашу повседневную жизнь. И если раньше для того, чтобы узнать что-то новое, приходилось ходить в музеи или на лекции, то теперь всю нужную информацию можно узнать в “легком” режиме — за бокалом вина в ресторане. Loe edasi...
Неуважительная причина: чтобы перевезти родственника в Эстонию, он должен быть… при смерти
В Эстонии живет много русских, у которых в России и других странах бывшего СССР есть родственники. Зачастую это самые близкие родные — родители, дети, внуки, братья и сестры, бабушки и дедушки. Только вот когда семья решает воссоединиться и жить вместе, ведь люди моложе не становятся, а жить в одиночку трудно, перевезти близкого человека в Эстонию оказывается крайне сложно, если не невозможно, пишет "МК-Эстония". Loe edasi...
"Левадия" победила на Кипре финалиста Кубка России
На Кипре стартовал Кубок ФНЛ. В первом туре группового этапа серебряный призер чемпионата Эстонии по футболу "Левадия" победила прошлогоднего финалиста Кубка России курский "Авангард" - 1:0 (1:0). Loe edasi...
Рекордсмен Эстонии занял последнее место на чемпионате мира
В германском Инцеле продолжается чемпионат мира по конькобежному спорту. Неудачно выступил на дистанции 1000 метров рекордсмен Эстонии Мартен Лийв. Проиграв своему личному достижению почти две секунды, он занял последнее 24-е место - 1.10,356. Loe edasi...
Ратас о требовании возврата 1,27 млн евро: к счастью, Эстония — правовое государство и мы имеем возможность защищаться в суде
Вчера комиссия по надзору за финансированием партий вынесла Центристской партии предписание о возврате в государственный бюджет 1,27 евро запрещенных пожертвований. Loe edasi...
Сборная России в упорной борьбе уступила шведам
Во втором туре шведского этапа Еврохоккейтура сборная России проиграла в Стокгольме Швеции - 2:4 (0:0, 0:2, 0:2). Loe edasi...