ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Портрет Сийма Калласа и откровения Майлис Репс о семейной жизни

Камеры измерения скорости: в каких случаях делается снимок и ждать ли штрафа?

Kristiine ristmiku kiiruskaamerad Foto: Karli Saul

"МК-Эстония" пишет о камерах слежения за скоростью.

С учетом того, что система фиксирует разницу времени распространения световых импульсов до измеряемого объекта и обратно и на ее основании рассчитывает скорость транспортного средства, разумеется, при обработке информации учитываются погрешности.

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Брюссель предупредил дипломатов ЕС о сотнях шпионов из Китая и России

Artjom Zintšenko ja Raivo Susi vahetus Koidula piiripunktis Foto: Kaitsepolitseiamet

Сотрудники спецслужб КНР и РФ в Брюсселе работают в посольствах или торгпредствах их стран, пишет немецкая газета Die Welt. Дипломатов ЕС призывают обратить особое внимание на ряд мест в Европейском квартале.

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ФОТО: Колесо обозрения для торгового центра T1 готово!

Vaateratas T1 katusel on valmis Foto: Super Skypark

Колесо обозрения, которое появится на крыше нового торгового центра T1 Mall of Tallinn, готово.

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Цены на бензин в Таллинне снова выросли

На этой неделе цены на горючее в Риге не изменились, в Таллинне выросли, а в Вильнюсе — снизились, передает rus.delfi.lv со ссылкой на данные агентства LЕТА.

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"Стоять за мир между латышами и нелатышами". В Риге проходит митинг в поддержку Нила Ушакова

Riia linnapea Nils Ušakovs Foto: Rauno Volmar

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В акции в поддержку мэра Риги Нила Ушакова собралось уже несколько тысяч митингующих. Судя по наблюдениям репортера Delfi, люди постепенно заполняют Ратушную площадь.

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Выбросившие собаку из окна и избившие ее хозяйку мужчины заключены под стражу

Viru vangla Foto: Tiit Blaat

7 февраля полиция задержала 34-летнего и 31-летнего мужчин, подозреваемых в совершении непозволительного деяния в отношении животного в жестокой форме, а сегодня суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об их заключении под стражу сроком до двух месяцев.

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Сборная Эстонии сохранила прописку в первой группе Кубка Федерации

VALERIA GORLATS Foto: Jörgen Norkroos, Õhtuleht

В польской Зелена Гуре завершается Кубок Федерации по теннису среди команд первой группы Евро-Африканской зоны. В заключительном матче женская сборная Эстонии выиграла две одиночные встречи у Дании и сохранила прописку турнире.

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Искусство за бокалом вина. Дарья Сабитова — о жизни в Латвии и Европе, "уродстве" современного искусства и великих художниках

Фото: личный архив

Как бы вы не относились к искусству, сложно не признать, что сейчас оно все чаще проникает в нашу повседневную жизнь. И если раньше для того, чтобы узнать что-то новое, приходилось ходить в музеи или на лекции, то теперь всю нужную информацию можно узнать в “легком” режиме — за бокалом вина в ресторане.

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Неуважительная причина: чтобы перевезти родственника в Эстонию, он должен быть… при смерти