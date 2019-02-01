01.02.2019, 21:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Поразительная история про инвалида, масштабная полицейская операция в Таллинне. А также грядущие суперморозы!


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Talvepilte linnast
фото иллюстративноеFoto: Andres Putting

Подведем же итоги этой пятницы.

  • Подкаст "Портрет политика": Осиновский о языке общения с отцом и избирателях в Ласнамяэ
  • Новый уровень писем-обманок: теперь мошенники стращают жертв ”записью” их действий во время просмотра порно
  • Инвалид-колясочник был вынужден пропустить два троллейбуса, так как водители отказались ему помочь
  • "Скрутили и увезли". Масштабная полицейская операция в центре Таллинна: задержаны лица, подозревающиеся в преступлении
  • Спасатели помогли отчаявшемуся коту спуститься с дерева
  • Готовьтесь к новым морозам! В этом году февраль будет заметно холоднее обычного
  • АВТОМАТ ВЫБОРА | К позициям какой партии Ваши взгляды наиболее близки?
  • "Там у нас полубоги, наверное, сидят". Алиса Верде голодает уже 8 день в протест решения Рийгикогу не запрещать зверофермы. Политики молчат

Подкаст "Портрет политика": Осиновский о языке общения с отцом и избирателях в Ласнамяэ

Lotte ja kadunud lohed, esilinastus Foto: Karli Saul

Во вторник вышел первый эпизод рубрики "Портрет политика" с председателем Социал-демократической партии Евгением Осиновским. Сейчас вы можете послушать, как прошел предвыборный день депутата Рийгикогу.
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ФОТО: В Пярнумаа при пожаре погибла женщина

Päästeamet

Сегодня ночью в 2:15 в Центр тревоги сообщили, что в Пярнумаа в деревне Массиару горит жилое здание. Пожар обнаружил сосед, который ночью проснулся от хлопков этернита и увидел вздымающиеся с соседнего хутора языки пламени. По первоначальной информации, в здании находился человек.
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Хотите получать больше? Смените работу! Новые работники получают больше старых

Rahakott. Foto: Sven Arbet

Работники с хорошей профессиональной подготовкой и опытом, в течение последнего года поменявшие место работы, получают на 18% больше, чем люди, которые проработали у одного работодателя более десяти лет.
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Сергей Маковецкий: в Таллинне каждый раз хожу на Ратушную площадь. Если Старый Тоомас на месте, значит все хорошо

30 января в Таллинне состоялся спектакль “Дядя Ваня”, главную роль в котором исполнил Сергей Маковецкий. Delfi поговорил с актером перед спектаклем и узнал, как он относится к изменениям классических произведений и чем занимается в Таллинне, когда приезжает в Эстонию.
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Инвалид-колясочник был вынужден пропустить два троллейбуса, так как водители отказались ему помочь

Jüri Lehtmets Foto: Rauno Volmar

Вчера передвигающийся на инвалидной коляске Юри Лехтметс не смог попасть в два троллейбуса подряд. Мужчина говорит, что сейчас такое происходит намного реже (примерно раз в месяц), чем 5-6 лет назад.
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Развод? Муж Майлис Репс проводит медовый месяц на Кубе с другой женщиной

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps ja härra Agris Repšs Foto: Karin Kaljuläte

Похоже, что брак министра Майлис Репс и Агриса Репса подошел к концу. В Facebook Агрис Репс позирует на фото с неизвестной брюнеткой, а в подписи значится "Медовый месяц на Кубе".
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"Скрутили и увезли". Масштабная полицейская операция в центре Таллинна: задержаны лица, подозревающиеся в преступлении

2017 toimus Metropoli hotellis tulistamine Foto: Hendrik Osula

ТОП

Вчера в центре Таллинна в расположенном под отелем Metropol ресторане Pizzanauti полиция задержала несколько человек, подозреваемых в преступлении.
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ФОТО читателя Delfi: Спасатели помогли отчаявшемуся коту спуститься с дерева

Lugeja foto

Читатель Delfi Дмитрий прислал в редакцию фото, на котором видно, как спасатель помогает спуститься с дерева коту.
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Готовьтесь к новым морозам! В этом году февраль будет заметно холоднее обычного

Talvine Lõuna-Eesti Foto: Argo Ingver

Февраль — так или иначе один из самых холодных месяцев. А февраль этого года обещает быть суровее обычного, предсказывает метеослужба.
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ВИДЕО читателя Delfi: “Убийцы за рулем”. Водитель чудом не столкнулся с грузовиком, обгонявшим другие грузовики

“Я обратил внимание, что в последнее время количество аварий с участием тяжелых грузовиков сильно возросло, и это крайне опасно, поскольку речь идет уже не о новичках или любителях, а о профессионалах. Кроме этого, все понимают, что столкновение с машиной весом 15-20-30 тонн — несравнимо опаснее”, — пишет читатель Delfi попавший в опасную ситуацию.
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АВТОМАТ ВЫБОРА | К позициям какой партии Ваши взгляды наиболее близки?

Изображение: Delfi

Ваш фаворит на выборах предлагает то, что важно для вас? Или вам нужна помощь, чтобы продраться через путаницу обещаний?

Delfi и ученые Таллиннского университета изучили предвыборные программы основных рвущихся в парламент партий и отсортировали объединяющие или разделяющие их темы.
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Полиция ищет пропавшую в Йыхви по дороге в школу 18-летнюю девушку

PPA

Полиция ищет 18-летнюю Эвелин, которая в четверг утром вышла из своего дома в Йыхви и должна была отправиться в школу, но так там и не появилась.
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ВИДЕО DELFI: "Там у нас полубоги, наверное, сидят". Алиса Верде голодает уже 8 день в протест решения Рийгикогу не запрещать зверофермы. Политики молчат

После того, как Рийгикогу отклонил законопроект о запрете звероферм на территории Эстонии победительница второго сезона эстонской "Битвы экстрасенсов" Алиса Верде объявила в протест голодовку, которая длится уже восемь дней. Никто из политиков так и не отреагировал, но девушка планирует идти до конца.
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БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ | Морозная январская ночь тартуских патрульных полицейских: вооруженное ограбление, лихачи и ненайденный эксгибиционист

Öö politseinikuna Foto: Argo Ingver

25 января вечером, за несколько минут до 8 часов начинаю ночную смену у Тартуского отделения полиции. Я — "рабочая тень" патрульных полицейских Вахура и Янетте. Вечер пятницы, и это означает, что произойти может многое. Забегая вперед — я не был разочарован, пишет фотограф Delfi Арго Ингвер.
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ФОТО читателя Delfi: Заправки в Латвии и в Эстонии. Найдите три отличия

Lugeja foto

“Две фотографии сняты с разницей в один час в Латвии и в Эстонии. Ну, что у нас не так?”, — написал читатель Delfi 29 января, имея в виду разницу цены топлива на заправках.
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