ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Политпропаганда в школах и суд над Сависааром

Судебный процесс экс-мэра Эдгара Сависаара продолжается, потребители шокированы ростом цен в Эстонии, а в Париже автомобиль въехал в толпу. Читайте правду о фирмах представителей эстонской политической элиты и о том, кто и как будет бороться с возможной политпропагандой в школах. А на последок посмотрите, какие котики живут у наших читателей!

Более половины американцев считают, что США должны защитить страны Балтии от России

Ämaris maandus USA hävitajate eskadrill Foto: Kaitseväe peastaap

Более половины американцев считают, что Соединенные Штаты должны направить военных на защиту стран Балтии, если на них нападет Россия, свидетельствуют результаты опросов.

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ФОТО и ВИДЕО: Суд над Сависааром: что принес сегодняшний день?

Foto: Rauno Volmar

Сегодня, в среду, продолжается суд над Эдгаром Сависааром. Самые главные вопросы — что сегодня скажут на заседании Виллу Рейльян и Прийт Кутсер.

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Мощное землетрясение произошло в Китае, погибли туристы

Sichuan Foto: CHINA STRINGER NETWORK, REUTERS

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в провинции Сычуань в центральном Китае. По данным властей, погибли по меньшей мере пять человек, более 60 пострадали.

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ФОТО: Под Парижем автомобиль врезался в толпу военных и скрылся

Foto: THIERRY CHAPPE, AFP

В одном из пригородов Парижа, Леваллуа-Перре, в толпу французских военнослужащих врезался автомобиль.

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Финская таможня обнаружила в приехавшей из Эстонии машине 43 кг пороха

Soome toll Foto: Soome toll

20 июня финская таможня в Южном порту Хельсинки остановила автомобиль из Эстонии, где при досмотре было обнаружено 43 килограмма пороха. Также в конструкции автомобиля нашли 3 тысячи пуль и 17 обойм, сообщила полиция Финляндии во вторник.

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Потребители в шоке от роста цен: "так как скидки на масло не было, то я его не купила"

Vida Press

”За последние несколько недель масло очень подорожало. Поскольку сегодня скидки на масло не было, я его не купила”, — сказала читательница Õhtuleht.

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ГРАФИКИ: Вся правда о фирмах представителей эстонской политической элиты

Kollaaž

Представители политической элиты владеют предприятиями разных уровней. Есть те, чей оборот и прибыль насчитывает миллионы, но есть и те, у которых юридическое тело просто ожидает лучших времен. Есть ли успешные владельцы предприятий среди политической элиты? У кого наибольшая налоговая задолженность? Кто самый успешный?

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ФОТО: Что делают реформисты на вилле бизнесмена Яануса Рахумяги в Греции?

KUULUS LUKSVILLA: Ka praegu pole villa Rahumägi omanduses, ent külla kutsub ta sinna kui oma villasse. Andras Kralla

"Летнюю резиденцию" занимающегося охранным бизнесом предпринимателя Яануса Рахумяги, на которой часто гостят ведущие политики Партии реформ, можно назвать средиземноморским клубом. Может, именно здесь, в Греции, партия возродится, как Феникс из пепла? — пишет Eesti Ekspress.

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Полиция меняет приобретенное еще во времена СССР оружие

Politsei patrullautos Foto: Andres Putting

С приобретенными пару лет назад пистолетами Walther возникло много проблем. Сейчас патрульная полиция использует оружие, изготовленное еще в 1951 году.

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Избирательное право с 16 лет: кто и как будет бороться с возможной политпропагандой в школах?

Haridusministeeriumi pressikonverents: poliitpropaganda koolides Foto: Rauno Volmar

В январе этого года Рийгикогу опустил возрастную планку эстонских избирателей до 16 лет, то есть октябрьские муниципальные выборы будут первыми, на которые придут нынешние 16-17-18-летние. Таким образом, школы и профтехучилища станут крайне привлекательным местом для пропаганды любой политической силы.

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ГАЛЕРЕЯ: Время умиляться! Смотрите, какие котики живут у читателей Delfi

Kassid Foto: Читатель Delfi

Вчера во всем мире отмечался международный день кота. Мы попросили читателей прислать нам фото своих животных, и вот что из этого вышло! Если вы хотите дополнить галерею фотографиями своего домашнего любимца, то присылайте их на bublik@delfi.ee

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