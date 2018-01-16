ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Политические скандалы и откровенные интервью. Автохлам и суперзима

Итак, подведем итоги этого вторника.

Вчера президенту Эстонии было направлено открытое письмо с 104 подписями, в котором осуждается тот факт, что применившего в 2016 году насилие в отношении актрисы тогда еще директор театра NO99 Тийт Оясоо, а ныне режиссер-постановщик, был привлечен к созданию художественной программы приема в честь юбилея ЭР. Разгорелся скандал.

Бывший работник пропагандистского канала Sputnik Александр Иконников рассказал Delfi о работе портала, уровне зарплат сотрудников и целях, которые стоят перед ними.

Также сегодня Государственная метеослужба вынесла штормовое предупреждение. На материке скорость ветра может составлять 15-17 м/с.

ФОТО и ВИДЕО: Яанику Пеэрна в США в конце 90-х привела любовь

David, Jaanika ja nende poeg Jaan Umru 1. aprillil 2017 Manhattanil. Tähistatakse poja 18. sünnipäeva. Erakogu

В ноябре прошлого года на должность представителя Эстонии в области культуры в Нью-Йорке заступила художница Яаника Пеэрна (46), которую в Америку в 1998 году привела любовь.

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Готова ли Эстония обеспечить выполнение госзадач и после сокращения дотаций ЕС?

Foto: Eero Vabamägi

Вчера на заседании комиссии Рийгикогу по культуре был представлен аудит Государственного контроля. В документе оценивается, готова ли Эстония обеспечить выполнение государственных задач и после сокращения дотаций ЕС. Более подробно обсуждался раздел аудита, посвященный применению дотаций ЕС для финансирования деятельности в сфере науки и образования, интеграции, адаптации и развития профессиональных навыков после предполагаемого снижения объема дотаций.

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ВИДЕО: Автомобиль с логотипом Свободной партии совершает опасный маневр

Читатель Delfi прислал в редакцию запись с видеорегистратора, на которой видно, как на Пярнуском шоссе в Таллинне автомобиль Dacia Duster с логотипом Свободной партии так неожиданно ”выскакивает” перед другим автомобилем, что его водитель едва успевает затормозить.

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ФОТО читателя Delfi: Самый красивый день этой зимы

Читатель Delfi прислал в редакцию снимки, сделанные в Ляэне-Вирмумаа 14 января.

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Численность населения Эстонии выросла в прошлом году на 3070 человек за счет сальдо миграции

Eesti taasiseseisvumispäeval toimus Tallinna lauluväljakul Ruja suurkontsert. Laulukaare alune oli rahvast pilgeni täis. Foto: Raido Vint

По предварительным данным по состоянию на 1 января 2018 года численность народонаселения Эстонии составляла 1 318 700 человек, что на 3070 больше, чем год назад.

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Рискующим оказаться в долгу перед налоговой будут рассылаться оповещения

Maksuamet hakkab teada andma, kui töötajal on maksuvaba tulu kasutatud rohkem, kui aasta peale mingil hetkel oleks tohtinud. Madis Veltman

Если на основании доходов человека можно будет сказать, что ему придется доплачивать подоходный налог, то Налогово-таможенный департамент пришлет ему уведомление, пишет Eesti Päevaleht.

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Работники Раквереского мясокомбината планируют новую забастовку

Rakvere Lihakombinaat Foto: Tiit Blaat

Работники Раквереского мясокомбината не забросили мысль добиться повышения зарплаты и готовятся к новой забастовке, пишет Maaleht.

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”Величайший преступник?” Активисты недовольны, что над программой юбилея ЭР работает ударивший актрису постановщик

Tiit Ojasoo ja Ene-Liis Semper on varemgi Eesti Vabariigi aastapäeva pidustuste korraldamises osalenud. Ojasoo oli 88. aastapäeva kontserdi lavastaja ja Semper kunstnik. Foto: Peeter Langovitš/Postimees

Вчера президенту Эстонии было направлено открытое письмо с 104 подписями, в котором осуждается тот факт, что применившего в 2016 году насилие в отношении актрисы тогда еще директор театра NO99 Тийт Оясоо, а ныне режиссер-постановщик, был привлечен к созданию художественной программы приема в честь юбилея ЭР.

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Бывший работник Sputnik — о своем уходе, задачах сотрудников портала и проколе Репс и Репинского

Aleksander Ikonnikov Foto: erakogu

Бывший работник пропагандистского канала Sputnik Александр Иконников рассказал Delfi о работе портала, уровне зарплат сотрудников и целях, которые стоят перед ними. Знает ли нынешний главред Sputnik Елена Черышева эстонский язык и разбирается ли в местной политике, сколько раз в день она звонит в Москву? Правда ли, что Черышева подсидела другого журналиста, заняв место руководителя?

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ФОТО: Полиция ищет подозреваемого в сексуальном преступлении, в поиске задействован вертолет

Пярнуская полиция просит помощи в установлении местонахождения подозреваемого в преступлении 25-летнего Микка, который сегодня ночью пропал в волости Хяэдемеэсте.

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Экс-глава Tere Оливер Крууда предстанет перед судом. В чем его обвиняют?

Oliver Kruuda Foto: Rauno Volmar

Окружная прокуратура подтвердила, что Оливеру Крууда выдвинуто обвинение в налоговом мошенничестве. Также обвинения получили еще четыре человека. Ущерб, нанесенный мошенничеством, составляет 400 000 евро.

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Полиция разыскивает подозреваемого в совершении насильственных преступлений

Foto: PPA

Нарвское отделение полиции просит помощи в розыске 31-летнего Андрея.

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ГРАФИК: ЕС обходится гражданину Эстонии в 45 центов в день или пятую часть чашки кофе

Foto: Andres Putting

Брюссель начал 2018 год с простого заявления: членство в ЕС имеет большую ценность, поскольку обходится гражданам дешевле, чем чашка кофе в день. Издание Politico решило проверить эту теорию.

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ФОТО: В Хааберсти беднягу-лебедя закормили так, что он не мог летать. Но был спасен

Raepress

Во вторник, 16 января, с пруда Ыйсмяэ в столичном районе Хааберсти спасли лебедя, который самостоятельно не мог улететь с замерзшего водоема. Птицу доставили в приют Союза диких животных Эстонии, передает rus.err.ee.

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"Эстетический вид города не нарушает". Что считается автохламом и как с ним бороться?

Foto on illustratiivne. Foto: Tanel Meos

В декабре Delfi писал о заброшенном автомобиле на парковке у дома в Ласнамяэ, где живет или ночует бездомный человек. Как ответила на запрос районная управа, убрать такой автомобиль может только МуПо, но у него отсутствуют признаки так называемого ”автохлама”. Какие же тогда заброшенные автомобили являются автохламом и как с ними бороться?

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Рейнсалу — о своем скандальном заявлении: я не робот. Я — человек, и у меня есть чувства

Министр юстиции Рейнсалу пояснил, что его слова в статье-мнении в Eesti Päevaleht, где он встал на защиту Оясоо и назвал массовое обращение ”кудахтаньем”, поняли неправильно. Он сожалеет о данном высказывании.

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Программа поддержки Ида-Вирумаа — классический чемодан без ручки

Delfi

О необходимости государственной программы развития Ида-Вирумаа, подкрепленной финансированием из госбюджета, говорили уже не одно десятилетие. И вот наконец-то программа поддержки региона, программа с конкретным бюджетом, а не просто с набором общих благонамеренных слов, будет наконец-то принята, вероятно, уже феврале, но представляется, что главной реакцией жителей Северо-Востока на нее станет разочарование. Ну что такое запланированные в проекте программы на 2018 год 2.8 млн евро для уезда, в котором проживает 150 тысяч человек? Так — слезы, почти ничего.

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Экс-фанат Жириновского и сторонник автономии Ида-Вирумаа стал членом EKRE и радикальным националистом

Foto: RIA Novosti/Scanpix/Ekspress Meedia

Осенью 26-летний Алексей Ганичев баллотировался в Тарту на местных выборах по списку EKRE и получил восемь голосов. Его соратники, однако, не знали, что в бытность кохтла-ярвеским школьником он фанател от Владимира Жириновского и выступал за автономию Ида-Вирумаа.

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Посол США пообещал, что санкции против России будут гибкими

Jon Huntsman Foto: CHRIS KEANE, REUTERS

Посол США в России Джон Хантсман заявил, что американская администрация поддерживает контакты с российскими коллегами "по сложным и чувствительным вопросам". По словам Хантсмана, среди прочего он обсуждал и возможные новые санкции США в отношении России.

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