ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Политические скандалы и откровенные интервью. Автохлам и суперзима

Итак, подведем итоги этого вторника.
Вчера президенту Эстонии было направлено открытое письмо с 104 подписями, в котором осуждается тот факт, что применившего в 2016 году насилие в отношении актрисы тогда еще директор театра NO99 Тийт Оясоо, а ныне режиссер-постановщик, был привлечен к созданию художественной программы приема в честь юбилея ЭР. Разгорелся скандал.
Бывший работник пропагандистского канала Sputnik Александр Иконников рассказал Delfi о работе портала, уровне зарплат сотрудников и целях, которые стоят перед ними.
Также сегодня Государственная метеослужба вынесла штормовое предупреждение. На материке скорость ветра может составлять 15-17 м/с.
ТОП
ФОТО и ВИДЕО: Яанику Пеэрна в США в конце 90-х привела любовь
В ноябре прошлого года на должность представителя Эстонии в области культуры в Нью-Йорке заступила художница Яаника Пеэрна (46), которую в Америку в 1998 году привела любовь.
Loe edasi...
Готова ли Эстония обеспечить выполнение госзадач и после сокращения дотаций ЕС?
Вчера на заседании комиссии Рийгикогу по культуре был представлен аудит Государственного контроля. В документе оценивается, готова ли Эстония обеспечить выполнение государственных задач и после сокращения дотаций ЕС. Более подробно обсуждался раздел аудита, посвященный применению дотаций ЕС для финансирования деятельности в сфере науки и образования, интеграции, адаптации и развития профессиональных навыков после предполагаемого снижения объема дотаций.
Loe edasi...
ВИДЕО: Автомобиль с логотипом Свободной партии совершает опасный маневр
Читатель Delfi прислал в редакцию запись с видеорегистратора, на которой видно, как на Пярнуском шоссе в Таллинне автомобиль Dacia Duster с логотипом Свободной партии так неожиданно ”выскакивает” перед другим автомобилем, что его водитель едва успевает затормозить.
Loe edasi...
ФОТО читателя Delfi: Самый красивый день этой зимы
Читатель Delfi прислал в редакцию снимки, сделанные в Ляэне-Вирмумаа 14 января.
Loe edasi...
Численность населения Эстонии выросла в прошлом году на 3070 человек за счет сальдо миграции
По предварительным данным по состоянию на 1 января 2018 года численность народонаселения Эстонии составляла 1 318 700 человек, что на 3070 больше, чем год назад.
Loe edasi...
Рискующим оказаться в долгу перед налоговой будут рассылаться оповещения
Если на основании доходов человека можно будет сказать, что ему придется доплачивать подоходный налог, то Налогово-таможенный департамент пришлет ему уведомление, пишет Eesti Päevaleht.
Loe edasi...
Работники Раквереского мясокомбината планируют новую забастовку
Работники Раквереского мясокомбината не забросили мысль добиться повышения зарплаты и готовятся к новой забастовке, пишет Maaleht.
Loe edasi...
”Величайший преступник?” Активисты недовольны, что над программой юбилея ЭР работает ударивший актрису постановщик
Вчера президенту Эстонии было направлено открытое письмо с 104 подписями, в котором осуждается тот факт, что применившего в 2016 году насилие в отношении актрисы тогда еще директор театра NO99 Тийт Оясоо, а ныне режиссер-постановщик, был привлечен к созданию художественной программы приема в честь юбилея ЭР.
Loe edasi...
Бывший работник Sputnik — о своем уходе, задачах сотрудников портала и проколе Репс и Репинского
Бывший работник пропагандистского канала Sputnik Александр Иконников рассказал Delfi о работе портала, уровне зарплат сотрудников и целях, которые стоят перед ними. Знает ли нынешний главред Sputnik Елена Черышева эстонский язык и разбирается ли в местной политике, сколько раз в день она звонит в Москву? Правда ли, что Черышева подсидела другого журналиста, заняв место руководителя?
Loe edasi...
ФОТО: Полиция ищет подозреваемого в сексуальном преступлении, в поиске задействован вертолет
Пярнуская полиция просит помощи в установлении местонахождения подозреваемого в преступлении 25-летнего Микка, который сегодня ночью пропал в волости Хяэдемеэсте.
Loe edasi...
Экс-глава Tere Оливер Крууда предстанет перед судом. В чем его обвиняют?
Окружная прокуратура подтвердила, что Оливеру Крууда выдвинуто обвинение в налоговом мошенничестве. Также обвинения получили еще четыре человека. Ущерб, нанесенный мошенничеством, составляет 400 000 евро.
Loe edasi...
Полиция разыскивает подозреваемого в совершении насильственных преступлений
Нарвское отделение полиции просит помощи в розыске 31-летнего Андрея.
Loe edasi...
ГРАФИК: ЕС обходится гражданину Эстонии в 45 центов в день или пятую часть чашки кофе
Брюссель начал 2018 год с простого заявления: членство в ЕС имеет большую ценность, поскольку обходится гражданам дешевле, чем чашка кофе в день. Издание Politico решило проверить эту теорию.
Loe edasi...
ФОТО: В Хааберсти беднягу-лебедя закормили так, что он не мог летать. Но был спасен
Во вторник, 16 января, с пруда Ыйсмяэ в столичном районе Хааберсти спасли лебедя, который самостоятельно не мог улететь с замерзшего водоема. Птицу доставили в приют Союза диких животных Эстонии, передает rus.err.ee.
Loe edasi...
"Эстетический вид города не нарушает". Что считается автохламом и как с ним бороться?
В декабре Delfi писал о заброшенном автомобиле на парковке у дома в Ласнамяэ, где живет или ночует бездомный человек. Как ответила на запрос районная управа, убрать такой автомобиль может только МуПо, но у него отсутствуют признаки так называемого ”автохлама”. Какие же тогда заброшенные автомобили являются автохламом и как с ними бороться?
Loe edasi...
Рейнсалу — о своем скандальном заявлении: я не робот. Я — человек, и у меня есть чувства
Министр юстиции Рейнсалу пояснил, что его слова в статье-мнении в Eesti Päevaleht, где он встал на защиту Оясоо и назвал массовое обращение ”кудахтаньем”, поняли неправильно. Он сожалеет о данном высказывании.
Loe edasi...
Программа поддержки Ида-Вирумаа — классический чемодан без ручки
О необходимости государственной программы развития Ида-Вирумаа, подкрепленной финансированием из госбюджета, говорили уже не одно десятилетие. И вот наконец-то программа поддержки региона, программа с конкретным бюджетом, а не просто с набором общих благонамеренных слов, будет наконец-то принята, вероятно, уже феврале, но представляется, что главной реакцией жителей Северо-Востока на нее станет разочарование. Ну что такое запланированные в проекте программы на 2018 год 2.8 млн евро для уезда, в котором проживает 150 тысяч человек? Так — слезы, почти ничего.
Loe edasi...
Экс-фанат Жириновского и сторонник автономии Ида-Вирумаа стал членом EKRE и радикальным националистом
Осенью 26-летний Алексей Ганичев баллотировался в Тарту на местных выборах по списку EKRE и получил восемь голосов. Его соратники, однако, не знали, что в бытность кохтла-ярвеским школьником он фанател от Владимира Жириновского и выступал за автономию Ида-Вирумаа.
Loe edasi...
Посол США пообещал, что санкции против России будут гибкими
Посол США в России Джон Хантсман заявил, что американская администрация поддерживает контакты с российскими коллегами "по сложным и чувствительным вопросам". По словам Хантсмана, среди прочего он обсуждал и возможные новые санкции США в отношении России.
Loe edasi...