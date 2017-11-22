ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Полиция раскрыла убийство 14-летней давности, а бывшего полицейского, получившего за убийство 9 лет, оправдали

Смерть Дмитрия Хворостовского, гибель нарвского энергетика на рабочем месте, удивительное раскрытие давнего убийства благодаря пробам ДНК и не менее удивительное оправдание бывшего полицейского, посаженного судом первой инстанции на 9 лет за убийство. Эти и другие темы в нашей традиционной подборке главных материалов дня.

Евросоюз вводит новую систему пограничных правил Шенгенской зоны

WOLFGANG RATTAY/REUTERS/SCANPIX

Совет Евросоюза 20 ноября договорился об изменении пограничных правил Шенгенской зоны. Нововведения предполагают, что у граждан третьих стран при пересечении внешних границ Шенгена будут регистрироваться данные о въезде, выезде, а также об имевшихся отказах на въезд, передает латвийский Delfi со ссылкой на LETA.

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Умер Дмитрий Хворостовский

Dmitri Hvorostovski Foto: Andres Putting

Оперный певец Дмитрий Хворостовский умер на 56 году жизни. Об этом сообщил РБК народный артист России, депутат Госдумы Иосиф Кобзон. По словам Кобзона, Хворостовский умер в Швейцарии, сообщает "Медуза".

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На Балтийской электростанции произошел тяжелый несчастный случай: погиб пожилой мужчина

Balti elektrijaam Foto: TERJE LEPP

На территории Балтийской электростанции Enefit Energiatootmine произошел тяжелый несчастный случай, в котором погиб 59-летний помощник машиниста, 24 года работавший в подразделении логистики Enefit Kaevandused. Работник был найден мертвым в бункере сланца. Подробности и причины несчастного случая установит следствие, сообщается в пресс-релизе.

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Полиция раскрыла убийство 14-летней давности. Обвиняемые предстали перед судом

Foto: Karin Kaljuläte

К раскрытию закончившегося смертью финна ограбления привела сданная ранней весной этого года проба ДНК.

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Окружной суд оправдал бывшего сотрудника полиции, приговоренного к 9 годам тюрьмы за убийство

Rando Hõlpus kohtus Foto: Andres Putting

Таллиннский окружной суд отменил приговор Харьюского уездного суда, 9 лет тюремного заключения, в отношении бывшего сотрудника отряда быстрого реагирования полиции 30-летнего Рандо Хылпуса, обвиняемого в убийстве своего случайного знакомого.

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ФОТО: В задержанном в Германии автомобиле эстонского мужчины на заднем сидении валялось 170 000 евро

Foto: Zoll

Попавшийся в Германии 46-летний мужчина из Эстонии может дорого заплатить за дачу ложных показаний тамошним властям, небрежное обращение с большой суммой наличных и владение наркотиками, сообщает NDR.

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Рийгикогу сократил максимальный срок ареста несовершеннолетних правонарушителей

ERIKOOL Foto: Karin Kaljuläte

Рийгикогу принял закон, который создает новую систему для работы с несовершеннолетними правонарушителями и сокращает длительность ареста, назначаемого несовершеннолетним.

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Рейтинг самых влиятельных эстонских политиков и чиновников 2017 по версии Delfi и Eesti Päevaleht

Eesti mõjukad 2017 Foto: Rauno Volmar

На этой неделе Eesti Päevaleht, Delfi и Maaleht будут публиковать свои рейтинги самых влиятельных личностей Эстонии. Предлагаем вашему вниманию Топ самых влиятельных эстонских политиков и чиновников 2017 по версии Delfi и EPL.

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Министр финансов нашел 35 млн, чтобы отменить повышение акциза на алкоголь

Toomas Tõniste Foto: Madis Veltman

Министр финансов Тоомас Тынисте представит в четверг кабинету правительства конкретное предложение, как в феврале будущего года отменить повышение акциза на алкоголь, сообщает rus.err.ee.

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В Маарду нечестный председатель чуть не обанкротил дом

фото иллюстративное Foto: Eero Vabamägi

Председатель одного квартирного товарищества в Маарду пользовалась счетом КТ, как своим собственным. Она оплачивала рассрочку за телефон и свои телефонные разговоры по четырем номерам, а также скачивала платные игры, покупала стройматериалы, семена, билеты в Санкт-Петербург и даже оплачивала похороны. Нанесенный ею и ее компаньоном ущерб ревизор оценил более чем в 13 000 евро! И это только за один год. Председатель чуть не довела дом до банкротства, однако жители вовремя спохватились, пишет "МК-Эстония".

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