ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Полицейская спецоперация в Нарве, конфликт в Таллиннском аэропорту из-за русского языка

- В Таллиннском аэропорту между пассажиром и персоналом разгорелся конфликт из-за русского языка; - В Нарве полицейские в масках и с пистолетами в руках эффектно задержали трех человек. Дело, вероятно, связано с торговлей оружием; - Эстония и еще семь стран ЕС договорились усилить расследование преступлений коммунизма.
В Таллиннском аэропорту между пассажиром и персоналом разгорелся конфликт из-за русского языка
18 августа у следовавшего в Барселону пассажира возник конфликт с работниками Таллиннского аэропорта, в результате чего мужчину сняли с рейса. Loe edasi...
ФОТО: В Нарве полицейские в масках и с пистолетами в руках эффектно задержали трех человек. Дело, вероятно, связано с торговлей оружием
Читатель Delfi стал очевидцем того, как сегодня около полудня полицейские в масках и с оружием задержали в Нарве у гаражных блоков на улице Харидусе троих человек, положив их на асфальт и зафиксировав руки за спиной наручниками. Loe edasi...
Очередной указ из Брюсселя: с сентября Евросоюз запрещает галогенные лампы
В ЕС с 1 сентября будут запрещены галогенные лампы в рамках энергосберегающей политики. Под запрет, прежде всего, попадут лампочки и свечеобразные светильники. Постепенно они будут выводиться с рынка, сообщает RG.ru со ссылкой на газету Kronen Zeitung. Loe edasi...
ФОТО: Четыре человека погибли при падении автобуса с моста в Финляндии
Четыре человека погибли, еще по меньшей мере 19 пострадали в результате массовой аварии на востоке Финляндии, в результате которой туристический автобус сорвался с моста и рухнул на железную дорогу, сообщает Ilta Sanomat. Loe edasi...
Эстония и еще семь стран ЕС договорились усилить расследование преступлений коммунизма
Партия EKRE восстановит скандальный памятник в Лихула, установленный и снесенный в 2004 году
14 лет назад, 20 августа 2004 года, в местечке Лихула в Пярнумаа был установлен памятный камень в честь эстонских солдат, воевавших на стороне нацистской Германии. После разразившегося скандала этот монумент был 2 сентября демонтирован по распоряжению правительства ЭР, которое возглавлял тогда Юхан Партс. Теперь местное отделение Эстонской консервативно-народной партии (EKRE) намерено восстановить памятник. Loe edasi...
Может ли ребенок в Эстонии жить без паспорта и без гражданства? Реальная история
Отсутствием гражданства в Эстонии никого не удивишь. Но даже у лиц без гражданства есть паспорт, пускай и серый. А вот у 10-летней Марии, которая родилась в Таллинне, нет ни гражданства, ни паспорта, и, по словам родственников, они столкнулись с трудностями в оформлении этого документа для девочки. Почему маленькая жительница столицы оказалась в такой ситуации, есть ли у нее шанс получить эстонское или российское гражданство и нужен ли вообще ребенку до 18 лет паспорт — разбиралась ”МК-Эстония”. Loe edasi...