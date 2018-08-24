24.08.2018, 21:18

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Полицейская спецоперация в Нарве, конфликт в Таллиннском аэропорту из-за русского языка


rus.delfi.ee
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Lennukite jäätumisvastane pritsimine
Tallinna lennujaamFoto: Hendrik Osula

- В Таллиннском аэропорту между пассажиром и персоналом разгорелся конфликт из-за русского языка;
- В Нарве полицейские в масках и с пистолетами в руках эффектно задержали трех человек. Дело, вероятно, связано с торговлей оружием;
- Эстония и еще семь стран ЕС договорились усилить расследование преступлений коммунизма.

В Таллиннском аэропорту между пассажиром и персоналом разгорелся конфликт из-за русского языка

Foto: Ilmar Saabas

18 августа у следовавшего в Барселону пассажира возник конфликт с работниками Таллиннского аэропорта, в результате чего мужчину сняли с рейса.
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ФОТО: В Нарве полицейские в масках и с пистолетами в руках эффектно задержали трех человек. Дело, вероятно, связано с торговлей оружием

Lugeja foto

Читатель Delfi стал очевидцем того, как сегодня около полудня полицейские в масках и с оружием задержали в Нарве у гаражных блоков на улице Харидусе троих человек, положив их на асфальт и зафиксировав руки за спиной наручниками.
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Очередной указ из Брюсселя: с сентября Евросоюз запрещает галогенные лампы

фото иллюстративное Foto: Andres Putting

В ЕС с 1 сентября будут запрещены галогенные лампы в рамках энергосберегающей политики. Под запрет, прежде всего, попадут лампочки и свечеобразные светильники. Постепенно они будут выводиться с рынка, сообщает RG.ru со ссылкой на газету Kronen Zeitung.
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ФОТО: Четыре человека погибли при падении автобуса с моста в Финляндии

FINLAND-ACCIDENT Foto: TIMO HARTIKAINEN, AFP

Четыре человека погибли, еще по меньшей мере 19 пострадали в результате массовой аварии на востоке Финляндии, в результате которой туристический автобус сорвался с моста и рухнул на железную дорогу, сообщает Ilta Sanomat.
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Эстония и еще семь стран ЕС договорились усилить расследование преступлений коммунизма

Foto: ru.delfi.lt

Представители восьми государств Евросоюза, среди них и министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу, обсудили в Таллинне более тесное сотрудничество в расследовании преступлений коммунистических режимов, пишет ru.delfi.lt.
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В Ласнамяэ молодого человека ударили ножом: полиция просит помощи свидетелей

фото иллюстративное Foto: Andres Putting

Поздним вечером 19 августа, в 23.30 полиция получила в Таллинне вызов на ул. Паазику, где по первичной информации молодого человека ударили ножом.
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В Ласнамяэ женщине угрожали пистолетом, пострадал вмешавшийся в конфликт мужчина

Stardipüstol Foto: Ilmar Saabas

23 августа в столичном районе Ласнамяэ произошел конфликт, в результате которого легкие травмы получил мужчина.
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Вытолкнувшие подростка из трамвая молодые люди могут быть частью более крупной банды

Foto: Kiur Kaasik

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Партия EKRE восстановит скандальный памятник в Лихула, установленный и снесенный в 2004 году

Mälestusmärk Lihulas, mis 2004. aastal eemaldati Foto: Sven Arbet

14 лет назад, 20 августа 2004 года, в местечке Лихула в Пярнумаа был установлен памятный камень в честь эстонских солдат, воевавших на стороне нацистской Германии. После разразившегося скандала этот монумент был 2 сентября демонтирован по распоряжению правительства ЭР, которое возглавлял тогда Юхан Партс. Теперь местное отделение Эстонской консервативно-народной партии (EKRE) намерено восстановить памятник.
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Может ли ребенок в Эстонии жить без паспорта и без гражданства? Реальная история

Foto: "МК-Эстония"

Отсутствием гражданства в Эстонии никого не удивишь. Но даже у лиц без гражданства есть паспорт, пускай и серый. А вот у 10-летней Марии, которая родилась в Таллинне, нет ни гражданства, ни паспорта, и, по словам родственников, они столкнулись с трудностями в оформлении этого документа для девочки. Почему маленькая жительница столицы оказалась в такой ситуации, есть ли у нее шанс получить эстонское или российское гражданство и нужен ли вообще ребенку до 18 лет паспорт — разбиралась ”МК-Эстония”.
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Tallinn Hockey weekend
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Полицейская спецоперация в Нарве, конфликт в Таллиннском аэропорту из-за русского языка

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- В Таллиннском аэропорту между пассажиром и персоналом разгорелся конфликт из-за русского языка;
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