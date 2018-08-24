ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Полицейская спецоперация в Нарве, конфликт в Таллиннском аэропорту из-за русского языка

В ЕС с 1 сентября будут запрещены галогенные лампы в рамках энергосберегающей политики. Под запрет, прежде всего, попадут лампочки и свечеобразные светильники. Постепенно они будут выводиться с рынка, сообщает RG.ru со ссылкой на газету Kronen Zeitung.

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ФОТО: Четыре человека погибли при падении автобуса с моста в Финляндии

FINLAND-ACCIDENT Foto: TIMO HARTIKAINEN, AFP

Четыре человека погибли, еще по меньшей мере 19 пострадали в результате массовой аварии на востоке Финляндии, в результате которой туристический автобус сорвался с моста и рухнул на железную дорогу, сообщает Ilta Sanomat.

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Эстония и еще семь стран ЕС договорились усилить расследование преступлений коммунизма

Представители восьми государств Евросоюза, среди них и министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу, обсудили в Таллинне более тесное сотрудничество в расследовании преступлений коммунистических режимов, пишет ru.delfi.lt.

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В Ласнамяэ молодого человека ударили ножом: полиция просит помощи свидетелей

фото иллюстративное Foto: Andres Putting

Поздним вечером 19 августа, в 23.30 полиция получила в Таллинне вызов на ул. Паазику, где по первичной информации молодого человека ударили ножом.

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В Ласнамяэ женщине угрожали пистолетом, пострадал вмешавшийся в конфликт мужчина

23 августа в столичном районе Ласнамяэ произошел конфликт, в результате которого легкие травмы получил мужчина.

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Вытолкнувшие подростка из трамвая молодые люди могут быть частью более крупной банды

Foto: Kiur Kaasik

ТОП В Таллиннском аэропорту между пассажиром и персоналом разгорелся конфликт из-за русского языка аэропорт: мы рады всем! ФОТО: В Нарве полицейские в масках и с пистолетами в руках эффектно задержали трех человек. Дело, вероятно, связано с торговлей оружием Вытолкнувшие подростка из трамвая молодые люди могут быть частью более крупной банды есть ли связь с ласнамяэской шайкой АУЕ?

Молодого человека вытолкнули из трамвая просто так, ради забавы, пишет Eesti Päevaleht.

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Партия EKRE восстановит скандальный памятник в Лихула, установленный и снесенный в 2004 году

Mälestusmärk Lihulas, mis 2004. aastal eemaldati Foto: Sven Arbet

14 лет назад, 20 августа 2004 года, в местечке Лихула в Пярнумаа был установлен памятный камень в честь эстонских солдат, воевавших на стороне нацистской Германии. После разразившегося скандала этот монумент был 2 сентября демонтирован по распоряжению правительства ЭР, которое возглавлял тогда Юхан Партс. Теперь местное отделение Эстонской консервативно-народной партии (EKRE) намерено восстановить памятник.

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Может ли ребенок в Эстонии жить без паспорта и без гражданства? Реальная история

Отсутствием гражданства в Эстонии никого не удивишь. Но даже у лиц без гражданства есть паспорт, пускай и серый. А вот у 10-летней Марии, которая родилась в Таллинне, нет ни гражданства, ни паспорта, и, по словам родственников, они столкнулись с трудностями в оформлении этого документа для девочки. Почему маленькая жительница столицы оказалась в такой ситуации, есть ли у нее шанс получить эстонское или российское гражданство и нужен ли вообще ребенку до 18 лет паспорт — разбиралась ”МК-Эстония”.

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