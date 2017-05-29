ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Полицейская операция на судне Tallink, дорогостоящий визит Ратаса в Грецию и Кипр

В понедельник на прибывшем из Таллинна в Хельсинки судне Megastar компании Tallink прошла полицейская операция. В эти дни премьер Эстонии Юри Ратас находится с визитом в Грецию и Кипре, он арендует частный самолет за 30 000 евро. Трагическая новость — 29 мая жертвами урагана в Москве стали 11 человек.

Для визита в Грецию и Кипр Ратас арендует частный самолет за 30 000 евро

Foto: Ave Tampere

Традиционно глава правительства будущей страны-председателя старается посетить как можно больше стран Европейского союза, чтобы представить приоритеты и программу председательства, а также обсудить возможности укрепления сотрудничества. В ходе этого визита премьер-министр Юри Ратас намерен посетить Грецию и Кипр.

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Искали опасного преступника? В порту Хельсинки проверили прибывшие на судне Tallink автомобили

Прибывших из Таллинна в Западный порт Хельсинки послеобеденным рейсом судна Megastar компании Tallink на причале встречали полицейские автомобили: по сообщению финских СМИ, в порту проходила большая полицейская операция, целью которой были прибывающие с судна автомобили, где, возможно, искали опасного преступника.

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DELFI В ПЕТЕРБУРГЕ: Знаменитая переводчица и поэтесса продает у метро свои книги со стихами о Таллинне

В Санкт-Петербурге у станции метро “Политехническая” переводчица и писатель Галина Усова почти каждый день продает книги со своими стихами и переводами. Она написала много стихов о Таллинне, а среди ее переводов — творчество мировых поэтов и писателей: Агаты Кристи, Джорджа Байрона, Редьярда Киплинга. Книги Усова издает за свой счет, продает их, а вырученные средства вкладывает в издание новых.

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Жертвами урагана в Москве стали 11 человек

Moskva Foto: Vladimir Astapkovich, Sputnik

По последним данным, из-за ураганного ветра в Москве погибли 11 человек. Это данные мэрии. Следственный комитет сообщает о двух жертвах в Подмосковье - ребенке и мужчине. Ветер во время ливня валил деревья и срывал металлические конструкции.

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Макрон договорился с Путиным вместе отслеживать ситуацию с геями в Чечне

Versailles Foto: GEOFFROY VAN DER HASSELT, AFP

Президент Франции Эммануэль Макрон договорился с Владимиром Путиным вместе отслеживать ситуация с геями в Чечне. Об этом заявил французский лидер во время пресс-конференции по итогам переговором с главой России, передает «Интерфакс».

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ФОТО DELFI: В Таллинне на Нарвском шоссе столкнулись мотоцикл и кабриолет

Liiklusõnnetus Narva mnt Aedvilja nurgal Foto: Andres Putting

Сегодня в Таллинне, незадолго до вечернего часа-пик, на перекрестке Нарвского шоссе и улицы Аедвилья произошла авария — столкнулись мотоцикл и кабриолет.

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В Эстонии инициирован законопроект, расширяющий возможности лишения статуса беженца

Pagulased Foto: Louisa Gouliamaki, AFP

Сегодня правовая комиссия Рийгикогу решила инициировать проект закона о внесении изменений в Закон о предоставлении международной защиты иностранным гражданам. Законопроект призван расширить основания для лишения лица статуса беженца.

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В Южной Эстонии на границе в машине нашли тайник с айфонами на сумму почти 130 000 евро

фото иллюстративное Foto: Madis Veltman

На пункте пропуска в Лухамаа (в Южной Эстонии) при проверке автомобиля Mercedes-Benz с российскими номерами был найден тайник, в котором эстонские таможенники нашли айфонов на сумму почти 130 000 евро, сообщает rus.err.ee.

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ФОТО: Налоговики ”накрыли” группировку, занимавшуюся производством и продажей самогона в больших количествах

MTA pidas kinni suures koguses salaalkoholi tootmises kahtlustatavad isikud Foto: Rainer Laurits, Maksu- ja tolliamet

В конце апреля специалисты Налогово-таможенного департамента задержали преступную группировку, занимавшуюся производством и продажей в Ида-Вирумаа подпольной алкогольной продукции. Согласно подозрениям, с февраля по конец апреля текущего года ее члены произвели и сбыли почти 6000 литров крепкого подпольного алкоголя.

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Откосить от армии: несколько человек обвиняются в продаже призывникам поддельных справок

Arstilt sobiva tõendi saamiseks maksid noormehed vahendajale sularahas sadu eurosid. Karli Saul

В пятницу Государственная прокуратура предъявила обвинение четверым людям, которые занимались организацией продажи врачебных справок для уклонения от срочной службы, пишет Eesti Päevaleht.

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