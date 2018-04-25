ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Поиски бесследно пропавшего вооруженного полицейского и приближающееся повышение цен на топливо

Чем порадует нас эстонская погода в ближайшие дни?

Foto: Andres Putting

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ФОТО: Нарва попрощалась с убитой матерью двоих детей

Foto: Roman Vikulov, Delfi

Сегодня утром в храме Нарвской иконы Божией Матери прошло отпевание 42-летней Елены, убитой мужем в минувшую субботу в принадлежащем ей салоне красоты. Похоронили Елену на кладбище Нарва-Йыэсуу, рядом с ее первым супругом, Андреем.

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Осиновский: алкогольная политика — одна из причин, почему я решил покинуть пост министра

По словам министра здравоохранения и труда Евгения Осиновского, в последнее время к теме алкогольной политики привлекается слишком много внимания и социал-демократы меньше высказываются на другие актуальные темы. Это стало одной из причин, по которой он покидает пост министра.

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Датский изобретатель, зверски убивший журналистку на своей подлодке, осужден пожизненно

Peter Madsen Foto: BAX LINDHARDT, AFP

Копенгагенский окружной суд Дании вынес приговор по резонансному уголовному делу об изнасиловании, убийстве и расчленении шведской журналистки Ким Валль. Расправу над женщиной учинил изобретатель Петер Мадсен, у которого потерпевшая брала интервью на сконструированной им подводной лодке.

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ВИДЕО: Автобус с бешеной скоростью проносится через перекресток на красный свет

Читатель прислал в редакцию видео, на котором видно, как автобус TAK нарушает ПДД и проносится через перекресток на красный свет.

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День Нарвы впервые отметят не в замке, а главными музыкальными гостями будут Игорь Корнелюк, группы ”СерьГа” и ”Ногу свело!”

Спасибо датчанам за Нарвский замок! Foto: aleksanderplat

Дни города Нарвы традиционно, уже в седьмой раз, пройдут под флагом международного фестиваля современного искусства Санкт- Петербурга ”Мост дружбы”, который состоится с 31 мая по 3 июня, сообщает ”Виру Проспект”. Главной новостью для горожан станет то обстоятельство, что из-за работ, ведущихся на территории Нарвского замка, празднование Дня города пройдёт в этот раз на Петровской площади.

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