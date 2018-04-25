ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Поиски бесследно пропавшего вооруженного полицейского и приближающееся повышение цен на топливо

Сегодня вечером в волости Харку началась масштабная полицейская операция, напугавшая местных жителей, которым не объяснили, что именно происходит, но потом выяснилось, что сотрудники полиции ищут своего коллегу, пропавшего в понедельник. В скором времени нас ждет очередное повышение цен на топливо, на этот раз не связанное ни с ростом акцизов, ни с подорожанием нефти. Эти и другие темы в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
”По-человечески можно понять, но…” Эстонская однополая пара прошла все судебные инстанции, но все тщетно
ФОТО: Нарва попрощалась с убитой матерью двоих детей
Сегодня утром в храме Нарвской иконы Божией Матери прошло отпевание 42-летней Елены, убитой мужем в минувшую субботу в принадлежащем ей салоне красоты. Похоронили Елену на кладбище Нарва-Йыэсуу, рядом с ее первым супругом, Андреем. Loe edasi…
Осиновский: алкогольная политика — одна из причин, почему я решил покинуть пост министра
По словам министра здравоохранения и труда Евгения Осиновского, в последнее время к теме алкогольной политики привлекается слишком много внимания и социал-демократы меньше высказываются на другие актуальные темы. Это стало одной из причин, по которой он покидает пост министра. Loe edasi…
Датский изобретатель, зверски убивший журналистку на своей подлодке, осужден пожизненно
Копенгагенский окружной суд Дании вынес приговор по резонансному уголовному делу об изнасиловании, убийстве и расчленении шведской журналистки Ким Валль. Расправу над женщиной учинил изобретатель Петер Мадсен, у которого потерпевшая брала интервью на сконструированной им подводной лодке. Loe edasi…
ВИДЕО: Автобус с бешеной скоростью проносится через перекресток на красный свет
Читатель прислал в редакцию видео, на котором видно, как автобус TAK нарушает ПДД и проносится через перекресток на красный свет. Loe edasi…
День Нарвы впервые отметят не в замке, а главными музыкальными гостями будут Игорь Корнелюк, группы ”СерьГа” и ”Ногу свело!”
Дни города Нарвы традиционно, уже в седьмой раз, пройдут под флагом международного фестиваля современного искусства Санкт- Петербурга ”Мост дружбы”, который состоится с 31 мая по 3 июня, сообщает ”Виру Проспект”. Главной новостью для горожан станет то обстоятельство, что из-за работ, ведущихся на территории Нарвского замка, празднование Дня города пройдёт в этот раз на Петровской площади. Loe edasi…
ФОТО: В тяжелой аварии в окрестностях Нарвы пострадали водители двух автомобилей
Новый закон приведет к повышению цен на топливо, а некоторые авто не смогут заправляться 95-м бензином
1 мая в силу вступает новый закон о жидком топливе, который обязывает продавцов добавлять к бензину и дизелю биокомпопент. Для потребителя это означает рост цент, а для некоторых еще и то, что через год они уже не смогут использовать 95-й бензин для заправки своего авто. Loe edasi…
ВИДЕО: Сборная Эстонии сломала на последней минуте Румынию
В третьем туре чемпионата мира по хоккею среди команд дивизиона 1В сборная Эстонии в упорной борьбе одолела в КаунасеРумынию — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). Победную шайбу за 53 секунды до конца встречи забросил Рихо Эмбрих. Loe edasi…
Стеклянный потолок и национальность: на один высокий пост претендуют два кандидата — эстонец и русский. Кого возьмут?
Почему так мало русских в госсекторах? В качестве одной из причин чиновники называют владение госязыком. Loe edasi…
Прошедшая химиотерапию женщина захотела стать матерью. Не владеющая эстонским гинеколог направила ее на стерилизацию
Она победила рак. Она больше всего хотела знать, возможно ли еще стать матерью после химиотерапии. Врач рекомендовала стерилизацию без всяких обследований, пишет Delfi Rahva hääl. Loe edasi…
ФОТО: Полиция разыскивает пропавшего в понедельник в харьюмааском Суурупи вооруженного коллегу. Местные жители встревожены
В харьюмааском Суурупи проходит масштабная полициейская операция, и местные жители до этого момента переживали от того, что неизвестно, что именно произошло. Loe edasi…
Смотрите, какие продукты были признаны победителями конкурса ”Лучший эстонский продукт питания 2018”
Сегодня был объявлен продукт-победитель конкурса ”Лучший продукт питания Эстонии 2018”: это кусочки клариевого сома холодного копчения в масле от предприятия M.V.Wool из Харьюмаа. Loe edasi…