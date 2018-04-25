25.04.2018, 22:13

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Поиски бесследно пропавшего вооруженного полицейского и приближающееся повышение цен на топливо

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rus.delfi.ee
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Поиски бесследно пропавшего вооруженного полицейского и приближающееся повышение цен на топливо
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Сегодня вечером в волости Харку началась масштабная полицейская операция, напугавшая местных жителей, которым не объяснили, что именно происходит, но потом выяснилось, что сотрудники полиции ищут своего коллегу, пропавшего в понедельник.
В скором времени нас ждет очередное повышение цен на топливо, на этот раз не связанное ни с ростом акцизов, ни с подорожанием нефти.
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