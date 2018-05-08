08.05.2018, 23:44

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Поиски 13-летней девочки и самоубийство в Вируской тюрьме


rus.delfi.ee
EST 2
Viru vangla
Viru vanglaFoto: Tiit Blaat

Полиция разыскивает 13-летнюю девочку, а в Вируской тюрьме происходит все больше самоубийств. Эти и другие сюжеты в нашей традиционной рубрике ключевых материалов дня.

Kollaaž

Внебрачная дочь Олега Гросса: не понимаю, почему он не дал мне шанса (118)

Пять лет назад в государственном регистре народонаселения наряду с другими наследниками предпринимателя Олега Гросса появился еще один — его внебрачная дочь Ирис (32), пишет LP.

RUS Delfi 12 ч
Foto: Karin Kaljuläte

ФОТО: Вотум недоверия Таави Аасу провалился (25)

3 мая на заседании горсобрания оппозиция подала заявление о недоверии мэру Таави Аасу. Сегодня состоялось голосование, по итогам которого вотум недоверия Таави Аасу провалился.

RUS Delfi 12 ч
Foto: Politsei

Полиция ищет пропавшую в Пярнумаа 13-летнюю девочку (46)

Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 13-летней Верооники, которая 5 мая ушла из своего дома в поселке Тори, но до сих пор не вернулась туда.

RUS Delfi 12 ч
Surematu polk Tallinnas 09.05.2017
Foto: Hendrik Osula

В Минске запретили шествие ”Бессмертного полка” (59)

Минский городской исполнительный комитет отказал организаторам акции ”Бессмертный полк” в столице Белоруссии в проведении шествия 9 мая. Об этом порталу Tut.by сообщил председатель Координационного совета руководителей белорусских общественных объединений российских соотечественников Андрей Геращенко.

RUS Delfi 12 ч
Кадр из видеотрансляции

"Настроение Наталья Поклонская": изображение скучавшей на инаугурации Путина депутата разлетелось на мемы (59)

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, известная также как "Няша" и экс-прокурор Крыма, попала в объектив хроники на церемонии вступления в должность президента России Владимира Путина. В ожидании старта инаугурации женщина в стильном наряде устало облокотилась на колонну (см.фото)- и стала чуть ли не главной героиней этого события. По крайней мере, записные шутники Рунета мгновенно превратили этот фото в новый мем, добавляя "настроения Поклонской" ко всем ныне трендовым и ранее популярным картинкам в сети.

Бублик 12 ч
Tuumapomm
TuumapommFoto: HO, AFP

В США спланировали ядерную атаку России: уничтожен 131 город, 70 миллионов жертв (98)

В США оценили последствия возможного ядерного удара со стороны России. Худший вариант развития событий попытался спрогнозировать профессор Джорджтаунского университета Мэтью Кроениг в своей книге "Логика американской стратегии: почему стратегическое превосходство важно". Об этом пишет американское издание The National Interest в статье "Почему Америке нужны тонны ядерного оружия".

RUS Delfi 12 ч
PPA

В Таллинне автомобиль сбил 9-летнего мальчика, который ехал по "зебре" на велосипеде (73)

Сегодня утром в 8.50 полиция получила сообщение о ДТП в Таллинне на ул. Коцебу. Пересекавший проезжую часть по пешеходному переходу 9-летний мальчик получил удар от автомобиля. Ребенка доставили в больницу, к счастью, его состояние не является критическим.

RUS Delfi 12 ч
Urmas Somelar
Riigi Kinnisvara ASFoto: Madis Veltman

На RKAS вновь обрушилась критика: услугами госкомпании недоволен очередной клиент (5)

Госкомпания Riigi Kinnisvara AS (RKAS) и Институт развития здоровья (TAI) спорят из-за договора об аренде, внезапном решении о переезде и вопроса о ремонте. RKAS обвиняют в коммуникационных проблемах и спорных финансовых решениях.

RUS Delfi 12 ч
Viru vangla
Viru vanglaFoto: Tiit Blaat

В тюрьме покончил с собой 19-летний заключенный. Это уже четвертый подобный случай за последнее время (88)

4 мая в Вируской тюрьме совершил самоубийство 19-летний заключенный. Осужденный за преступление против собственности молодой человек находился в камере один.

RUS Delfi 12 ч
Jäähoki Läti vs Korea
Jäähoki Läti vs KoreaFoto: JOE KLAMAR, AFP

ВИДЕО: Латвия выиграла второй матч на чемпионате мира (1)

В третьем туре чемпионата мира по хоккею сборная Латвии победила в датском Хернинге Корею - 5:0 (2:0, 1:0, 1:0). Онлайн-трансляцию этого поединка провел портал Delfi.

RUS Delfi 12 ч
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Что случилось? После выступления Нечаева опустилась на седьмое место в букмекерском списке

09.05.2018
Вчера в Лиссабоне прошел первый полуфинал конкурса “Евровидение”, в котором приняла участие и Элина Нечаева с композицией “La Forza”. Элина прошла в финал, но несмотря на прекрасное выступление, букмекеры понизили ее потенциальное место в финале.
Подробнее


Министр обороны Луйк: война, потрясшая весь мир до основания, влияет на нас до сих пор

09.05.2018
Министр обороны Юри Луйк произнес речь на поминальной службе вчера в церкви Каарли, в которой отметили 73-ю годовщину со дня окончания Второй мировой войны, передает Министерство обороны.
Подробнее



Сравниваем цены 1993 и 2018 годов: что и насколько подорожало в Эстонии за четверть века?

09.05.2018
В наше время все меняется очень быстро: новые технологии появляются почти каждый день, выявляют новые болезни и тут же придумывают лекарства от них, совершают казавшиеся еще вчера невероятными научные открытия… Но быстрее всего меняется стоимость различных товаров и услуг. ”МК-Эстония” решила посчитать, насколько лучше или хуже мы стали жить по сравнению с тем, что было четверть века назад, если сопоставить уровень жизни и цен сегодня и в далеком 1993 году.
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES107182004
124,20 €
74,52 €
-40% Esprit naiste käekell ES106112002
205,20 €
123,12 €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Brown
360,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES107012004
135,- €
81,- €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede Automatic
499,- €
-20% Meeste käekell Police LEICESTER PL.15217JSU/02
199,- €
159,20 €

Ветеран флота призывает 9 мая не приносить алкоголь и не петь песни на кладбище

08.05.2018
9 мая в Таллинне многие местные жители несут цветы на военное кладбище к Бронзовому солдату. Контр-адмирал в отставке Иван Иванович Меркулов призывает соблюдать достоинство и не употреблять спиртные напитки на кладбище и не петь песни.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Департамент статистики: иммиграция превышает эмиграцию третий год подряд

09.05.2018
По уточненным данным, на 1 января 2018 года в Эстонии проживало 1 319 133 человек, что на 3499 человек больше, чем в тот же период годом ранее, сообщает Департамент статистики. В 2017 году численность населения уменьшилась на 1759 человек в связи с естественным приростом населения, но увеличилась по причине положительного сальдо миграции на 5258 человек.
Подробнее


На Вабадузе пройдет масштабный бесплатный концерт в честь Дня Европы

09.05.2018
9 мая в центре Таллинна пройдет множество посвященных Дню Европы мероприятий. Кульминацией праздника станет вечерний концерт на площади Вабадузе. Речь по случаю Дня Европы произнесет президент Керсти Кальюлайд. На сцене выступят Иво Линна, Лийс Лемсалу, Стиг Ряста, Lepatriinu и Frankie Animal.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Высшее образование и уровень зарплаты влияют на риск ожирения

09.05.2018
Уровень зарплаты и наличие высшего образования влияют на наличие лишнего веса – но только у женщин. К такому выводу пришли исследователи из США, проанализировавшие данные о доходах и здоровье граждан за 2011-2014 год.
Подробнее