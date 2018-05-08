ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Поиски 13-летней девочки и самоубийства в Вируской тюрьме

Полиция разыскивает 13-летнюю девочку, а в Вируской тюрьме происходит все больше самоубийств. Эти и другие сюжеты в нашей традиционной рубрике ключевых материалов дня.
Внебрачная дочь Олега Гросса: не понимаю, почему он не дал мне шанса (115)
Пять лет назад в государственном регистре народонаселения наряду с другими наследниками предпринимателя Олега Гросса появился еще один — его внебрачная дочь Ирис (32), пишет LP.
ФОТО: Вотум недоверия Таави Аасу провалился (26)
3 мая на заседании горсобрания оппозиция подала заявление о недоверии мэру Таави Аасу. Сегодня состоялось голосование, по итогам которого вотум недоверия Таави Аасу провалился.
Полиция ищет пропавшую в Пярнумаа 13-летнюю девочку (42)
Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 13-летней Верооники, которая 5 мая ушла из своего дома в поселке Тори, но до сих пор не вернулась туда.
В Минске запретили шествие ”Бессмертного полка” (56)
Минский городской исполнительный комитет отказал организаторам акции ”Бессмертный полк” в столице Белоруссии в проведении шествия 9 мая. Об этом порталу Tut.by сообщил председатель Координационного совета руководителей белорусских общественных объединений российских соотечественников Андрей Геращенко.
"Настроение Наталья Поклонская": изображение скучавшей на инаугурации Путина депутата разлетелось на мемы (56)
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, известная также как "Няша" и экс-прокурор Крыма, попала в объектив хроники на церемонии вступления в должность президента России Владимира Путина. В ожидании старта инаугурации женщина в стильном наряде устало облокотилась на колонну (см.фото)- и стала чуть ли не главной героиней этого события. По крайней мере, записные шутники Рунета мгновенно превратили этот фото в новый мем, добавляя "настроения Поклонской" ко всем ныне трендовым и ранее популярным картинкам в сети.
В США спланировали ядерную атаку России: уничтожен 131 город, 70 миллионов жертв (95)
В США оценили последствия возможного ядерного удара со стороны России. Худший вариант развития событий попытался спрогнозировать профессор Джорджтаунского университета Мэтью Кроениг в своей книге "Логика американской стратегии: почему стратегическое превосходство важно". Об этом пишет американское издание The National Interest в статье "Почему Америке нужны тонны ядерного оружия".
В Таллинне автомобиль сбил 9-летнего мальчика, который ехал по "зебре" на велосипеде (66)
Сегодня утром в 8.50 полиция получила сообщение о ДТП в Таллинне на ул. Коцебу. Пересекавший проезжую часть по пешеходному переходу 9-летний мальчик получил удар от автомобиля. Ребенка доставили в больницу, к счастью, его состояние не является критическим.
На RKAS вновь обрушилась критика: услугами госкомпании недоволен очередной клиент (4)
Госкомпания Riigi Kinnisvara AS (RKAS) и Институт развития здоровья (TAI) спорят из-за договора об аренде, внезапном решении о переезде и вопроса о ремонте. RKAS обвиняют в коммуникационных проблемах и спорных финансовых решениях.
В тюрьме покончил с собой 19-летний заключенный. Это уже четвертый подобный случай за последнее время (89)
4 мая в Вируской тюрьме совершил самоубийство 19-летний заключенный. Осужденный за преступление против собственности молодой человек находился в камере один.
ВИДЕО: Латвия выиграла второй матч на чемпионате мира (1)
В третьем туре чемпионата мира по хоккею сборная Латвии победила в датском Хернинге Корею - 5:0 (2:0, 1:0, 1:0). Онлайн-трансляцию этого поединка провел портал Delfi.