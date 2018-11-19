ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Поиск решений для политического кризиса и поиск решений для макета Старой Нарвы

Сегодня президент Керсти Кальюлайд вызвала лидеров правящих партий в Кадриорг в связи с возникшим из-за разногласий по вопросу миграционного договора ООН правительственным кризисом. После встречи она сказала, что видит желание разрешить ситуацию и что правительству следует призвать на помощь Рийгикогу.

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Макет Старой Нарвы хотят разместить в нарвском дворце Петра Первого, когда его восстановят

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Сегодня вечером в Нарвском колледже Тартуского университета пройдет обсуждение судьбы макета Старой Нарвы, изготовленного Федором Шанцевым. Весной будущего года макет должен покинуть здание ратуши в связи с началом ремонта, но куда он отправиться, пока неизвестно.

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ФОТО: Старые вагоны поезда Edelaraudtee разобрали на металлолом

Edelaraudtee rong Kuusakoskis Foto: Priit Simson

На прошлой неделе компания по утилизации отходов Kuusakoski приступила к разбору старых вагонов поезда Edelaraudtee, которые восстановлению не подлежат.

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ВИДЕО: В Нарве ”убитые” тротуары превращают в велосипедные дорожки с помощью краски

Снятый нарвитянином и выложенный на Youtube ролик, посвященный особенностям создания в Нарве масштабной сети городских велодорожек , наделал шума в сети. Люди недоумевают, как можно выдавать за дорожки, давно разваливающиеся тротуары, ограничившись нанесением разметки и выставлением знаков. Власти говорят, что работы еще приняты, но новый асфальт на некоторых участках уложат не скоро.

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ФОТО: Руководители нарвского поискового клуба ”Камерад” рассказывают о главных находках года и ключевой проблеме

Kamerad otsingu-koduloo klubi Foto: Kamerad

В основанном в 2010 году нарвском поисково-краеведческом клубе ”Камерад” нет такого понятия как ”сезон” — поиск, в котором активное участие принимает около 30 человек, ведется круглый год.

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Отмывание денег в эстонском филиале банка Danske: дело слушается в датском парламенте

Kopenhaagen 18.09.2018 Foto: Andres Putting

Бывший сотрудник Danske Bank Говард Уилкинсон, который в свое время и сообщил о нарушениях в эстонском филиале, сегодня представл перед членами комиссии по бизнесу, развитию и экспорту парламента Дании. В последние недели Уилкинсон активно раздавал показания целому ряду правоохранительных органов США.

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ФОТО: Миграционный пакт ООН могут отправить на обсуждение в Рийгикогу. Isamaa в бешенстве, Каллас также не в восторге

Foto: Tiit Blaat

Сегодня по предложению Евгения Осиновского была собрана необходимая 21 подпись для инициирования законопроекта о миграционном пакет ООН в Рийгикогу. Isamaa в бешенстве от такого поворота событий.

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Советник министра образования: в Эстонии так пока и не поняли, что естественной считается учеба на родном языке