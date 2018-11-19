ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Поиск решений для политического кризиса и поиск решений для макета Старой Нарвы

Сегодня коалиция продолжила искать пути выхода из правительственного кризиса и встретилась с президентом, которая сказала, что ставший яблоком раздора вопрос миграционного пакта нужно направить в Рийгикогу. А на северо-востоке страны не утихают страсти по макету Старой Нарвы, для которого все не найдется места. Что еще? Читайте в нашей подборке!
КРИЗИС В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ | Разногласия продолжаются. Кальюлайд вызвала Ратаса, Осиновского и Сеэдера в Кадриорг
Сегодня днем состоялось заседание коалиционного совета, на котором центристы, социал-демократы и представители партии Isamaa попытались решить возникшие противоречия. Также президент Керсти Кальюлайд вызвала лидеров правящих партий в Кадриорг. Loe edasi...
"Отечество": будем бороться против одобрения миграционного пакта в Рийгикогу
Партия "Отечество" намерена выступить против поддержки миграционного договора ООН как в правительстве, так и в Рийгикогу, поскольку считает, что это соглашение не несет никакой пользы для Эстонии. Loe edasi...
Кальюлайд вызвала правительство на ковер. "Эстония не испытывает кризиса, но кризис испытывает политика"
Сегодня президент Керсти Кальюлайд вызвала лидеров правящих партий в Кадриорг в связи с возникшим из-за разногласий по вопросу миграционного договора ООН правительственным кризисом. После встречи она сказала, что видит желание разрешить ситуацию и что правительству следует призвать на помощь Рийгикогу. Loe edasi...
Макет Старой Нарвы хотят разместить в нарвском дворце Петра Первого, когда его восстановят
Сегодня вечером в Нарвском колледже Тартуского университета пройдет обсуждение судьбы макета Старой Нарвы, изготовленного Федором Шанцевым. Весной будущего года макет должен покинуть здание ратуши в связи с началом ремонта, но куда он отправиться, пока неизвестно. Loe edasi...
ФОТО: Старые вагоны поезда Edelaraudtee разобрали на металлолом
На прошлой неделе компания по утилизации отходов Kuusakoski приступила к разбору старых вагонов поезда Edelaraudtee, которые восстановлению не подлежат. Loe edasi...
ВИДЕО: В Нарве ”убитые” тротуары превращают в велосипедные дорожки с помощью краски
Снятый нарвитянином и выложенный на Youtube ролик, посвященный особенностям создания в Нарве масштабной сети городских велодорожек , наделал шума в сети. Люди недоумевают, как можно выдавать за дорожки, давно разваливающиеся тротуары, ограничившись нанесением разметки и выставлением знаков. Власти говорят, что работы еще приняты, но новый асфальт на некоторых участках уложат не скоро. Loe edasi...
ФОТО: Руководители нарвского поискового клуба ”Камерад” рассказывают о главных находках года и ключевой проблеме
В основанном в 2010 году нарвском поисково-краеведческом клубе ”Камерад” нет такого понятия как ”сезон” — поиск, в котором активное участие принимает около 30 человек, ведется круглый год. Loe edasi...
Отмывание денег в эстонском филиале банка Danske: дело слушается в датском парламенте
Бывший сотрудник Danske Bank Говард Уилкинсон, который в свое время и сообщил о нарушениях в эстонском филиале, сегодня представл перед членами комиссии по бизнесу, развитию и экспорту парламента Дании. В последние недели Уилкинсон активно раздавал показания целому ряду правоохранительных органов США. Loe edasi...
ФОТО: Миграционный пакт ООН могут отправить на обсуждение в Рийгикогу. Isamaa в бешенстве, Каллас также не в восторге
Сегодня по предложению Евгения Осиновского была собрана необходимая 21 подпись для инициирования законопроекта о миграционном пакет ООН в Рийгикогу. Isamaa в бешенстве от такого поворота событий. Loe edasi...
Советник министра образования: в Эстонии так пока и не поняли, что естественной считается учеба на родном языке
Заслуженный деятель науки и образования Урве Ляэнеметс с сожалением признает на страницах ”Учительской газеты”, что в восстановившей свою независимость Эстонии так пока и не поняли, что естественной считается учеба на родном языке, а желание угнаться за быстро меняющейся модой приводит к лингвистическим извращениям наподобие „Meie bossi göölfrend bitšis megakuulilt Taltechi tšiki feedbäkki roundteibli kohta”. Loe edasi...
"Цель — составить конкуренцию большой тройке": дерзкий "Легион" рвется к мечте с самых низов
В Эстонии закончился футбольный сезон. Если в Премиум лиге победитель стал известен в последнем матче, то в Esiliiga B (Первая лига Б) чемпион был известен уже давно. Таллиннский футбольный клуб "Легион" добился невероятного показателя в дебютном сезоне — 27 побед из 27 игр чемпионата, а всего 30 побед подряд, с учетом Кубка Эстонии. В итоге за сезон из 36 игр столичный клуб уступил сопернику лишь два раза, столько же раз сыграл вничью.
Репортер Rus.Delfi Виталий Бесчастный взял интервью у тренера "Легиона", максималиста и бизнесмена — Дениса Белова. Он всю жизнь занимался логистикой, но в 2012 захотел управлять игроками на поле. Loe edasi...
ВИДЕО: В Пыхья-Таллинне столкнулись трамваи, пострадали пять человек
Строители из Украины в Литве: ломать привычную жизнь непросто, но другого выбора не было
В следующем году приток иностранных рабочих в Литву вырастет до 40 процентов. Уже сейчас на литовских стройках работает немало приезжих из Украины и Беларуси. Миграция трудовых ресурсов – это признак современной глобальной экономики. Loe edasi...