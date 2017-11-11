ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Похороны Кяэрманна, торт для Эстонии и вербовка шпионов

Сегодня в церкви Каарли на площади Вабадузе проводили в последний путь Яануса Кяэрманна, который был застрелен полицейским в прошлый вторник. А народ Латвии в знак благодарности за дружбу и поддержку отправил в Эстонию символический торт ко дню рождения Республики. Об этих и других новостях субботы — в нашей подборке.
ВИДЕО: Как российские спецслужбы вербуют в Эстонии шпионов
Кроме таких известных шпионов как Херманн Симм и Алексей Дрессен, за последние годы в Эстонии были задержаны и другие работавшие на российские спецслужбы люди, большинство из которых были контрабандистами.
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ФОТО: Полиция просит помощи в поиске 13-летнего мальчика
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Полиция разыскивает 13-летнего Карла Роберта.
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Уход за тяжелобольными: кому и что полагается?
Министерство социальных дел разработало ряд мер, которые должны помочь тем, кто ухаживает за пожилым человеком с деменцией, тяжелобольным или ребенком с глубоким недостатком здоровья, пишет "МК-Эстония".
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Христианское сообщество геев Эстонии: мы не занимаемся пропагандой, а призываем признать действительность
Христианское сообщество геев Эстонии (Geikristlaste Kogu MTÜ) не является ни отдельным приходом, ни антирелигиозной организацией, каковым его представляют некоторые консерваторы, пишет Eesti Päevaleht.
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Клиентка рассержена: отправленную через автомат Omniva посылку получил совершенно посторонний человек
Отправленная по почте посылка не отправилась, и на следующий день ее забрал в том же посылочном автомате какой-то посторонний человек. Согласно объяснению Omniva, речь идет об ошибке самой клиентки.
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ФОТО: Дейси — эстонская девочка, убитая в возрасте 11 лет
В начале ноября 1941 года в Пярнуской синагоге были убиты 33 еврейских ребенка. Среди них была и Дейси Левин, историю которой стало возможно рассказать благодаря обнаруженных недавно документам. 30 писем находятся сейчас в Музее оккупаций, пишет Eesti Ekspress.
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КАЛЬКУЛЯТОР: Предупрежден — значит вооружен! Рассчитайте вероятность заболеть раком легких
Предлагаем вашему вниманию калькулятор, при помощи которого можно определить вероятность заболевания раком легких.
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ВИДЕО: Что происходит? Медведева стала падать
Российская фигуристка Евгения Медведева выиграла японский этап "Гран-при" в женском одиночном катании.
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РЕЙТИНГ: Проводить зимние праздники в Таллинне уже не так дешево
Проведенное британской почтовой службой Post Office Travel Money исследование показало, что если вы хотите экономно провести зимние праздники, то Таллинн для этого подходит уже не так хорошо, как ранее.
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ФОТО: В церкви Каарли проводили в последний путь застреленного полицией Яануса Кяэрманна
Сегодня в церкви Каарли на площади Вабадузе проводили в последний путь Яануса Кяэрманна, который был застрелен полицейским в прошлый вторник, когда побежал в сторону стражей порядка размахивая ножами.
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ВИДЕО: Сборная Эстонии победила молодых украинцев
Первую победу на литовском этапе Кубка Балтии одержала сборная Эстонии. Наши хоккеисты выиграли в Клайпеде у молодежной сборной Украины - 3:1 (2:1, 1:0, 0:0).
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Пьяный посетитель бара назвался боксером и попытался напасть на охранников, а затем сел в BMW и уехал
Заснувший в баре и выдворенный оттуда нетрезвый мужчина сел за руль своего автомобиля BMW и поехал. При помощи охранников G4S полиции удалось задержать водителя, сообщает пресс-служба фирмы.
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ВИДЕО: Поздравляем, Эстония! Латвия испекла к юбилею ЭР торт
На призванной представлять Латвию на международном уровне странице в Facebook "If you like Latvia, Latvia likes you" опубликовано видео, отражающее путь торта, приготовленного в качестве подарка к предстоящему юбилею ЭР, через всю Латвию собственно до адресата.
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ФОТО: На Нарвском шоссе столкнулись три авто: одна из участниц аварии получила психологический шок
Сегодня около трех часов дня на 13 км шоссе Таллинн-Нарва произошла авария с участием трех легковых авто.
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Российский портал: задержанный в Эстонии по подозрению в шпионаже является 20-летним студентом из Кингисеппа
По данным портала 47news, по подозрению в кибер-шпионаже спецслужбы Эстонии задержали 20-летнего студента из Кингисеппа.
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