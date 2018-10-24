ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Похищение в Ласнамяэ, приговор Таави Сынаялгу и скрывающийся в Прибалтике российский журналист

Сегодня в Ласнамяэ двое напали на мужчину, затащили его в автомобиль и увезли. Также сегодня суд заверил доровор обвинителя и защиты относительно дела устроившего стрельбу под кокаином Таави Сынаялга, который через неделю выйдет на свободу. А один из российских журналистов, который помог раскрыть личности отравителей Скрипалей, выяснив, что это сделали не туристы, а офицеры службы безопасности, уехал из России и сейчас скрывается в одной из стран Балтии. Что еще? Читайте в нашей подборке!
Расследующий отравление Скрипалей российский журналист скрывается в странах Балтии: думаю, мне осталось полгода
Один из российских журналистов, который помог раскрыть личности отравителей Скрипалей, выяснив, что это сделали не туристы, а офицеры службы безопасности, уехал из России и сейчас скрывается в одной из стран Балтии. Сергей Канев встретился с журналистами LRT в Вильнюсе, но не хотел указывать, где конкретно он живет, поскольку опасается за свою безопасность. Канев называет российскую военную разведку деградирующей преступной организацией, пишет ru.delfi.lt со ссылкой на LRT. Loe edasi...
ФОТО DELFI: Таави Сынаялг, устроивший стрельбу под кокаином, через неделю выйдет на свободу
Суд заверил доровор обвинителя и защиты относительно дела Таави Сынаялга. Через неделю он выйдет на свободу. Но в течение двух нет ему нельзя будет ни употреблять наркотики, ни пить алкоголь. Loe edasi...
В Ласнамяэ двое напали на мужчину, затащили его в автомобиль и увезли. Подозреваемые задержаны
Сегодня в 9:39 в Центр тревоги сообщили, что на улице Лойтсу в таллиннском районе Ласнамяэ напали на 28-летнего мужчину. После нападения его затащили в автомобиль и увезли. Подозреваемые задержаны. Loe edasi...
23 октября в 18.46 в Центр тревоги сообщили, что в Нарве в квартире одного из домов на улице Рюютли в ванной потерял сознание 14-летний подросток. К счастью, для него все закончилось благополучно. Loe edasi...
ФОТО: Наклейка молодежного движения EKRE красуется на табличке посольства РФ в Таллинне
ФОТО: Кадриорг, Сильдре, "Кренгольм". Что связывает "Спартак" с эстонским хоккеем?
26 октября в Таллинне пройдет матч регулярного чемпионата КХЛ "Йокерит" - "Спартак". Что связывает эстонский хоккей с участниками предстоящего поединка? Loe edasi...
Хотите чувствовать себя в безопасности? Управа Ласнамяэ приглашает обсудить будущее рынка Паэ
Завтра, 25 октября, в 18:00 на территории рынка Паэ пройдет встреча представителей районной управы Ласнамяэ с жителями микрорайона Паэ. В ходе встречи будет представлен проект будущего променада Паэ. Loe edasi...
Полиция быстрого реагирования задержала 66-летнего мужчину, который средь бела дня открыл стрельбу в Йыхви
В понедельник, 22 октября, полиция получила сообщение, что в Йыхви на улице Кооли около 15 часов слышали выстрел и был обнаружен автомобиль с повреждениями от стрельбы. Полицейские быстрого реагирования задержали вечером того же дня в качестве подозреваемого мужчину 66 лет. Loe edasi...
Те, кто должен государству более 100 евро, получат сегодня оповещение от налоговой
Сегодня Налогово-таможенный департамент вышлет оповещение тем 17 000 человек, которым исходя из данных по зарплате за последние девять месяцев следует пересмотреть размер своего не облагаемого подоходным налогом дохода. Loe edasi...
BuzzFeed| Мария Захарова: женщина, которая с гордостью носит звание главного в России тролля
"С тех пор как Мария Захарова приступила к работе по информированию остального мира о намерениях России, ее еженедельный брифинг стал популярным на телевидении. Ее стиль, боевой и агрессивный, отразил растущую воинственность России как внутри страны, так и за рубежом", — пишут в совместной статье журналист BuzzFeed Эмили Тэмкин и корреспондент "Медузы" Константин Бенюмов. Loe edasi...
В дом Хиллари и Билла Клинтонов в Нью-Йорке прислали бомбу
Неужто бензин подешевеет? Эксперт поделился жизнеутверждающим прогнозом цен на топливо
Тенденции на мировом рынке скоро дойдут и до Эстонии. Потому можно ожидать понижения цен на топливо. Loe edasi...
Полиция просит помощи в поисках 16-летней Ольги
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 16-летней Ольги. Полицейские общались с близкими девушки, по их словам в последний раз Ольгу видели на этой неделе в Ласнамяэ в районе ул. Кярбери. Loe edasi...
Российский предприниматель подозревает масштабное отмывание денег и недоволен действиями эстонских властей
Российский предприниматель Владимир Салберг попросил помощи у правовой комиссии Рийгикогу, потому что зарегистрированное в Таллинне паевое товарищество Estbetox подделало годовые отчеты и может быть связано с налоговым мошенничеством и очень масштабным отмыванием денег. В то же время коммерческий регистр предупредил, что может принудительно прекратить закрыть подозреваемое предприятие. У Салберга закралось подозрение, что причастные к делу могут остаться безнаказанными, пишет Eesti Ekspress. Loe edasi...
Велосипедисты-активисты борются за право езды подальше от авто. В Рийгикогу их не восприняли всерьез
Велосипедисты хотят, чтобы дозволенное расстояние между велосипедом и автомобилем увеличили бы до полутора метров. Ведомства же считают эту проблему маргинальной. Loe edasi...
В ходе рейда "Дуют все" в Йыхви не было выявлено ни одного пьяного водителя
Вчера по всей Эстонии проходил рейд "Дуют все", в рамках которого полицейские проверили тысячи водителей. Все водители, которых проверили полицейские Йыхвиского отделения полиции, были трезвы, сообщает пресс-служба полиции. Loe edasi...
Жители Валка высмеяли латвийскую скорую помощь, так как эстонская прибыла на место раньше
В латвийскую газету Ziemeļlatvija обратились сотрудники латвийской скорой помощи, чтобы пожаловаться на инцидент, который недавно с ними произошел в приграничном городе Валкла, передает Maaleht. Loe edasi...