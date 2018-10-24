24.10.2018, 21:40

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Похищение в Ласнамяэ, приговор Таави Сынаялгу и скрывающийся в Прибалтике российский журналист


rus.delfi.ee
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Taavi Sõnajalg kohtuistungil
Taavi Sõnajalg kohtuistungilFoto: Tiit Blaat

Сегодня в Ласнамяэ двое напали на мужчину, затащили его в автомобиль и увезли. Также сегодня суд заверил доровор обвинителя и защиты относительно дела устроившего стрельбу под кокаином Таави Сынаялга, который через неделю выйдет на свободу. А один из российских журналистов, который помог раскрыть личности отравителей Скрипалей, выяснив, что это сделали не туристы, а офицеры службы безопасности, уехал из России и сейчас скрывается в одной из стран Балтии. Что еще? Читайте в нашей подборке!

Расследующий отравление Скрипалей российский журналист скрывается в странах Балтии: думаю, мне осталось полгода

Salisbury Foto: HO, AFP

Один из российских журналистов, который помог раскрыть личности отравителей Скрипалей, выяснив, что это сделали не туристы, а офицеры службы безопасности, уехал из России и сейчас скрывается в одной из стран Балтии. Сергей Канев встретился с журналистами LRT в Вильнюсе, но не хотел указывать, где конкретно он живет, поскольку опасается за свою безопасность. Канев называет российскую военную разведку деградирующей преступной организацией, пишет ru.delfi.lt со ссылкой на LRT.
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ФОТО DELFI: Таави Сынаялг, устроивший стрельбу под кокаином, через неделю выйдет на свободу

Foto: Tiit Blaat

Суд заверил доровор обвинителя и защиты относительно дела Таави Сынаялга. Через неделю он выйдет на свободу. Но в течение двух нет ему нельзя будет ни употреблять наркотики, ни пить алкоголь.
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В Ласнамяэ двое напали на мужчину, затащили его в автомобиль и увезли. Подозреваемые задержаны

Книга жалоб (Эстония)

Сегодня в 9:39 в Центр тревоги сообщили, что на улице Лойтсу в таллиннском районе Ласнамяэ напали на 28-летнего мужчину. После нападения его затащили в автомобиль и увезли. Подозреваемые задержаны.
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Лайне Рандъярв не возглавит Eesti Kontsert

1 февраля следующего года член Партии реформ Лайне Рандъярв должна была возглавить Eesti Kontsert, но на сегодняшнем собрании совета Eesti Kontsert было принято решение, что Рандъярв не будет их руководителем.
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ФОТО: На печально известном переходе на Нарвском шоссе произошло очередное ДТП

Õnnetus Narva mnt-l Foto: Andres Putting

На переходе на Нарвском шоссе в центре Таллинна, где водители постоянно игнорируют красный свет, в среду утром снова произошло ДТП.
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Опять газ?! В Нарве 14-летний мальчик потерял сознание в ванной с колонкой

фото иллюстративное Foto: Andres Putting

ТОП

23 октября в 18.46 в Центр тревоги сообщили, что в Нарве в квартире одного из домов на улице Рюютли в ванной потерял сознание 14-летний подросток. К счастью, для него все закончилось благополучно.
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ФОТО: Наклейка молодежного движения EKRE красуется на табличке посольства РФ в Таллинне

Delfi lugeja

Неделю назад наклейки молодежного движения EKRE "Синее пробуждение" были наклеены на здания конторы Социал-демократической партии и центра ЛГБТ-сообщества. Сегодня наклейка движения появилась на здании посольства России в Таллинне.
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ФОТО: Кадриорг, Сильдре, "Кренгольм". Что связывает "Спартак" с эстонским хоккеем?

Narva Kreenholm Foto: erakogu

26 октября в Таллинне пройдет матч регулярного чемпионата КХЛ "Йокерит" - "Спартак". Что связывает эстонский хоккей с участниками предстоящего поединка?
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Хотите чувствовать себя в безопасности? Управа Ласнамяэ приглашает обсудить будущее рынка Паэ

Pae turg Foto: Ilmar Saabas

Завтра, 25 октября, в 18:00 на территории рынка Паэ пройдет встреча представителей районной управы Ласнамяэ с жителями микрорайона Паэ. В ходе встречи будет представлен проект будущего променада Паэ.
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Полиция быстрого реагирования задержала 66-летнего мужчину, который средь бела дня открыл стрельбу в Йыхви

Seksuaalkurjategijale mõistetud pikk vangistus jõustus Foto: Argo Ingver

В понедельник, 22 октября, полиция получила сообщение, что в Йыхви на улице Кооли около 15 часов слышали выстрел и был обнаружен автомобиль с повреждениями от стрельбы. Полицейские быстрого реагирования задержали вечером того же дня в качестве подозреваемого мужчину 66 лет.
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Те, кто должен государству более 100 евро, получат сегодня оповещение от налоговой

XII Noorte laulupidu Foto: Rauno Volmar

Сегодня Налогово-таможенный департамент вышлет оповещение тем 17 000 человек, которым исходя из данных по зарплате за последние девять месяцев следует пересмотреть размер своего не облагаемого подоходным налогом дохода.
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BuzzFeed| Мария Захарова: женщина, которая с гордостью носит звание главного в России тролля

Maria Zahharova Foto: Vitaliy Belousov, Sputnik

"С тех пор как Мария Захарова приступила к работе по информированию остального мира о намерениях России, ее еженедельный брифинг стал популярным на телевидении. Ее стиль, боевой и агрессивный, отразил растущую воинственность России как внутри страны, так и за рубежом", — пишут в совместной статье журналист BuzzFeed Эмили Тэмкин и корреспондент "Медузы" Константин Бенюмов.
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В дом Хиллари и Билла Клинтонов в Нью-Йорке прислали бомбу

Bill ja Hillary Clinton Foto: Reuters, Scanpix

В почте, отправленной в дом Хиллари и Билла Клинтонов в Нью-Йорке, нашли взрывное устройство, сообщает The New York Times.
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Неужто бензин подешевеет? Эксперт поделился жизнеутверждающим прогнозом цен на топливо

Kütusetankimine Foto: Argo Ingver

Тенденции на мировом рынке скоро дойдут и до Эстонии. Потому можно ожидать понижения цен на топливо.
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Полиция просит помощи в поисках 16-летней Ольги

PPA

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 16-летней Ольги. Полицейские общались с близкими девушки, по их словам в последний раз Ольгу видели на этой неделе в Ласнамяэ в районе ул. Кярбери.
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Российский предприниматель подозревает масштабное отмывание денег и недоволен действиями эстонских властей

Shutterstock

Российский предприниматель Владимир Салберг попросил помощи у правовой комиссии Рийгикогу, потому что зарегистрированное в Таллинне паевое товарищество Estbetox подделало годовые отчеты и может быть связано с налоговым мошенничеством и очень масштабным отмыванием денег. В то же время коммерческий регистр предупредил, что может принудительно прекратить закрыть подозреваемое предприятие. У Салберга закралось подозрение, что причастные к делу могут остаться безнаказанными, пишет Eesti Ekspress.
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Велосипедисты-активисты борются за право езды подальше от авто. В Рийгикогу их не восприняли всерьез

фото иллюстративное Madis Veltman

Велосипедисты хотят, чтобы дозволенное расстояние между велосипедом и автомобилем увеличили бы до полутора метров. Ведомства же считают эту проблему маргинальной.
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В ходе рейда "Дуют все" в Йыхви не было выявлено ни одного пьяного водителя

PPA

Вчера по всей Эстонии проходил рейд "Дуют все", в рамках которого полицейские проверили тысячи водителей. Все водители, которых проверили полицейские Йыхвиского отделения полиции, были трезвы, сообщает пресс-служба полиции.
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Жители Валка высмеяли латвийскую скорую помощь, так как эстонская прибыла на место раньше

Foto: Delfi.lv

В латвийскую газету Ziemeļlatvija обратились сотрудники латвийской скорой помощи, чтобы пожаловаться на инцидент, который недавно с ними произошел в приграничном городе Валкла, передает Maaleht.
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Российский предприниматель подозревает масштабное отмывание денег и недоволен действиями эстонских властей

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Российский предприниматель Владимир Салберг попросил помощи у правовой комиссии Рийгикогу, потому что зарегистрированное в Таллинне паевое товарищество Estbetox подделало годовые отчеты и может быть связано с налоговым мошенничеством и очень масштабным отмыванием денег. В то же время коммерческий регистр предупредил, что может принудительно прекратить закрыть подозреваемое предприятие. У Салберга закралось подозрение, что причастные к делу могут остаться безнаказанными, пишет Eesti Ekspress.
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