ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Похищение в Ласнамяэ, приговор Таави Сынаялгу и скрывающийся в Прибалтике российский журналист

ФОТО DELFI: Таави Сынаялг, устроивший стрельбу под кокаином, через неделю выйдет на свободу

Foto: Tiit Blaat

Суд заверил доровор обвинителя и защиты относительно дела Таави Сынаялга. Через неделю он выйдет на свободу. Но в течение двух нет ему нельзя будет ни употреблять наркотики, ни пить алкоголь.

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В Ласнамяэ двое напали на мужчину, затащили его в автомобиль и увезли. Подозреваемые задержаны

Книга жалоб (Эстония)

Сегодня в 9:39 в Центр тревоги сообщили, что на улице Лойтсу в таллиннском районе Ласнамяэ напали на 28-летнего мужчину. После нападения его затащили в автомобиль и увезли. Подозреваемые задержаны.

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Лайне Рандъярв не возглавит Eesti Kontsert

1 февраля следующего года член Партии реформ Лайне Рандъярв должна была возглавить Eesti Kontsert, но на сегодняшнем собрании совета Eesti Kontsert было принято решение, что Рандъярв не будет их руководителем.

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ФОТО: На печально известном переходе на Нарвском шоссе произошло очередное ДТП

Õnnetus Narva mnt-l Foto: Andres Putting

На переходе на Нарвском шоссе в центре Таллинна, где водители постоянно игнорируют красный свет, в среду утром снова произошло ДТП.

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Опять газ?! В Нарве 14-летний мальчик потерял сознание в ванной с колонкой

фото иллюстративное Foto: Andres Putting

ТОП В Ласнамяэ двое напали на мужчину, затащили его в автомобиль и увезли. Подозреваемые задержаны дополнено в 11:41 Расследующий отравление Скрипалей российский журналист скрывается в странах Балтии: думаю, мне осталось полгода ФОТО: На печально известном переходе на Нарвском шоссе произошло очередное ДТП

23 октября в 18.46 в Центр тревоги сообщили, что в Нарве в квартире одного из домов на улице Рюютли в ванной потерял сознание 14-летний подросток. К счастью, для него все закончилось благополучно.

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ФОТО: Наклейка молодежного движения EKRE красуется на табличке посольства РФ в Таллинне

Delfi lugeja

Неделю назад наклейки молодежного движения EKRE "Синее пробуждение" были наклеены на здания конторы Социал-демократической партии и центра ЛГБТ-сообщества. Сегодня наклейка движения появилась на здании посольства России в Таллинне.

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ФОТО: Кадриорг, Сильдре, "Кренгольм". Что связывает "Спартак" с эстонским хоккеем?

Narva Kreenholm Foto: erakogu

26 октября в Таллинне пройдет матч регулярного чемпионата КХЛ "Йокерит" - "Спартак". Что связывает эстонский хоккей с участниками предстоящего поединка?

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Хотите чувствовать себя в безопасности? Управа Ласнамяэ приглашает обсудить будущее рынка Паэ

Завтра, 25 октября, в 18:00 на территории рынка Паэ пройдет встреча представителей районной управы Ласнамяэ с жителями микрорайона Паэ. В ходе встречи будет представлен проект будущего променада Паэ.

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Полиция быстрого реагирования задержала 66-летнего мужчину, который средь бела дня открыл стрельбу в Йыхви