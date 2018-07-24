24.07.2018, 21:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Погодная анархия в Эстонии, смертоносные пожары в Греции и эстонец, покоривший супервершину!

 (3)
rus.delfi.ee
EST
Daylight view of Mount Everest.
фото иллюстративноеFoto: Reisifoto 2017

Итак, подведем итоги дня.

Эстонская национальная служба погоды сообщила утром в 6:05 о том, что днем ожидается резкое ухудшение погоды.Во второй половине дня в Центральной и Западной Эстонии местами прошли сильные грозовые дожди и град.

Армагеддон в Греции! Смертоносные пожары унесли жизни около 50 человек, более 100 пострадавших

Вернулся живым и невредимым: эстонец покорил вторую по высоте горную вершину мира.

Читайте подборку и будьте в курсе!

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды! После обеда ожидаются сильные грозовые дожди и град

Vihmane suvepäev Foto: Anni Õnneleid

Эстонская национальная служба погоды сообщила утром в 6:05 о том, что днем ожидается резкое ухудшение погоды.
Loe edasi...

Женщина перепробовала разные диеты но, исключив из рациона некоторые продукты, сбросила вес и вылечила себя и близких

ФОТО: МК-Эстония

В наше время тема правильного питания очень актуальна. Но диетологи часто противоречат друг другу. В результате обыватель не в силах разобраться, что есть и чем одна методика питания лучше другой. У Анны Ковалевской некоторое время назад возникли проблемы со здоровьем, которые заставили ее испробовать на себе разные методики правильного питания. О результатах женщина рассказала "МК-Эстонии".
Loe edasi...

ФОТО и ВИДЕО | Армагеддон в Греции! Смертоносные пожары унесли жизни около 50 человек, более 100 пострадавших

Тела еще 24 человек, погибших в результате лесного пожара, обнаружены на вилле в 30 км от Афин, сообщили во вторник местные СМИ со ссылкой на данные Красного креста. Ранее власти официально сообщали о 24 погибших от пожара. Более 100 человек получили ожоги и травмы.
Loe edasi...

ТОП

У Nordica сломался самолет: вылетающим в Риеку пассажирам придется ждать около 5 часов

Foto: Priit Simson

Nordica вынуждена откладывать сегодняшние рейсы, поскольку один их самолет из-за поломки находится в Вильнюсе.
Loe edasi...

ФОТО NASA: В море за Сааремаа вращается гигантская спираль из сине-зеленых водорослей

Foto: NASA

Каждое хоть сколько-нибудь теплое лето в Балтийском море цветут сине-зеленые водоросли, и в этом году тоже. Эта сделанная 18 июля фотография со спутника дает небольшое представление, сколько фитопланктона на самом деле живет в нашем море.
Loe edasi...

Хейли: мы не доверяем России и никогда не будем. РФ и США никогда на станут друзьями

Nikki Haley Foto: Richard Drew, AP

Соединенные Штаты Америки относятся к России и российскому руководству с недоверием и никогда не будут доверять Москве, заявил постпред США при ООН Никки Хейли, пишет "Интерфакс".
Loe edasi...

ГРАФИК | Вернулся живым и невредимым: эстонец покорил вторую по высоте горную вершину мира

Delfi

Madison Mountaineering сообщила на своем сайте, что в понедельник в Москву вернулась команда экспедиции 2018 года на Эльбрус, одним из членов которой также был эстонец Андрас Каазик. Он стал первым эстонцем, который добрался до вершины одной из самых опасных гор в мире K2.
Loe edasi...

Марью Лауристин об уходе Урве Пало: это не выражает никакого кризиса среди соцдемов

Marju Lauristin Foto: Priit Simson

На этой неделе министр предпринимательства и инфотехнологий Урве Пало сообщила, что уходит в отставку с поста министра и выходит из Социал-демократической партии. По словам многолетнего члена СДП, политика и социолога Марью Лауристин, ей жаль, что Пало уходит из политики.
Loe edasi...

Воскресный сбой в карточных платежах оказался самым масштабным за последнее время: кто виноват и что будет дальше

Foto: Andres Putting

В воскресенье системная неполадка Nets Estonia вывела из строя все проходящие через нее карточные платежи как в Эстонии, так и за границей. Это был самый длительный сбой за последние годы. Быстро исправить ситуацию мешали отпуска работников компании и неизвестная природа самой неполадки, пишет Eesti Päevaleht.
Loe edasi...

ФОТО читателя Delfi: Сильный ливень парализовал движение на шоссе Таллинн-Нарва

Vihm hoiab liiklust seismas Foto: Delfi lugeja

Читатель прислал в редакцию фото и сообщил, что на шоссе Таллинн-Нарва, за несколько километров от Таллинна, автомобили были вынуждены остановиться из-за сильного ливня.
Loe edasi...

Скандал нарастает! Вахур Керсна употребил нецензурное русское слово в передаче ETV

Vahur Kersna Kadriorus Foto: Sven Arbet

В субботу, 22 июля, на канале ETV вышла передача “Прогулка по Кадриоргу”, в которой легендарный тележурналист Вахур Керсна рассказал об истории его родины. Многие услышали, как во время одного из моментов передачи Керсна употребил нецензурное слово на русском языке.
Loe edasi...

Где льет как из ведра, а где сияет солнце: следите за погодой в Эстонии в режиме онлайн!

Foto: Anni Õnneleid

Рано утром Государственная метеослужба сообщила о том, что днем ожидается резкое ухудшение погоды — возможны сильные грозовые дожди и даже град. Смотрите, в каких городах прогноз сбылся, а в каких дождем и не пахнет.
Loe edasi...

Звонки в Эстонию от мошенников из Самоа: сколько человек решили взять трубку или перезвонить

Oneplus 6 Foto: Hendrik Osula

По сообщению Tele2, ни один из клиентов предприятия не стал жертвой массовых звонков мошенников с самоанских номеров и не перезвонил.
Loe edasi...

Обзор эстонской прессы от бюро Яны Тоом: Эстония рвет когти русскому медведю

Foto: Peeter Karask

На минувшей неделе эстонские СМИ обсуждали штатского Трампа, полковника Путина, полковника Юхтеги – и о русских не забывали.
Loe edasi...

В Тарту в гараже найдено тело мужчины. Скорее всего, это был несчастный случай

Argo Ingver

В Тарту в гараже по адресу Тооминга, 1 сегодня вечером было найдено тело мужчины. Причина смерти пока неясна.
Loe edasi...

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



”Патроны покупаем в Кишиневе”. Что российские военные охраняют в Приднестровье больше четверти века и как живется под их охраной

24.07.2018
В конце прошлой недели парламент Молдавии принял Национальную стратегию обороны на 2018−2021 годы, в которой признал присутствие российских войск в непризнанной Приднестровской Молдавской республике угрозой национальной безопасности.
Подробнее




Банк Эстонии порекомендовал носить при себе наличные после сбоя в работе платежных терминалов

24.07.2018
После произошедшего в воскресенье сбоя в работе терминалов для приема платежей по банковским картам Банк Эстонии порекомендовал жителям страны всегда иметь при себе сумму наличных денег, соответствующую дневному потреблению конкретного человека.
Подробнее

ФОТО: В Лахемаа у походной тропы RMK срубили множество деревьев, защитники природы в ярости

24.07.2018
В группе Eesti Metsa Kaitseks в Facebook опубликовали фотографии масштабной вырубки леса у походной тропы. Инспекция окружающей среды отправила своего инспектора выяснить, в чем дело.
Подробнее

-15% Meeste käekell Police SQUAD PL.15238JSUBN/13
149,- €
126,65 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €
334,80 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100004
159,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver Automatic
499,- €
464,07 €
Käekell LACO Dresden 40 862074
440,- €
-15% Meeste käekell Police CONTEST PL.14763JS/01A
139,- €
118,15 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Эксперт о медвежатах с Сааремаа: вероятность, что они выживут в лесу, крайне мала

24.07.2018
Вечером в пятницу в одно из хозяйств на острове Сааремаа на запах еды пришли два медвежонка. Несмотря на то, что животные были доставлены спасателями в глухой лес, их жизни угрожает опасность, пишет Maaleht.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Где льет как из ведра, а где сияет солнце: следите за погодой в Эстонии в режиме онлайн!

24.07.2018
Рано утром Государственная метеослужба сообщила о том, что днем ожидается резкое ухудшение погоды — возможны сильные грозовые дожди и даже град. Смотрите, в каких городах прогноз сбылся, а в каких дождем и не пахнет.
Подробнее