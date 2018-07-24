ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Погодная анархия в Эстонии, смертоносные пожары в Греции и эстонец, покоривший супервершину!

Итак, подведем итоги дня.
- Эстонская национальная служба погоды сообщила утром в 6:05 о том, что днем ожидается резкое ухудшение погоды.Во второй половине дня в Центральной и Западной Эстонии местами прошли сильные грозовые дожди и град.
- Армагеддон в Греции! Смертоносные пожары унесли жизни около 50 человек, более 100 пострадавших
- Вернулся живым и невредимым: эстонец покорил вторую по высоте горную вершину мира.
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Синоптики предупреждают об ухудшении погоды! После обеда ожидаются сильные грозовые дожди и град
Эстонская национальная служба погоды сообщила утром в 6:05 о том, что днем ожидается резкое ухудшение погоды.
Loe edasi...
Женщина перепробовала разные диеты но, исключив из рациона некоторые продукты, сбросила вес и вылечила себя и близких