ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Погодная анархия в Эстонии, смертоносные пожары в Греции и эстонец, покоривший супервершину!

В наше время тема правильного питания очень актуальна. Но диетологи часто противоречат друг другу. В результате обыватель не в силах разобраться, что есть и чем одна методика питания лучше другой. У Анны Ковалевской некоторое время назад возникли проблемы со здоровьем, которые заставили ее испробовать на себе разные методики правильного питания. О результатах женщина рассказала "МК-Эстонии".

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ФОТО и ВИДЕО | Армагеддон в Греции! Смертоносные пожары унесли жизни около 50 человек, более 100 пострадавших

Тела еще 24 человек, погибших в результате лесного пожара, обнаружены на вилле в 30 км от Афин, сообщили во вторник местные СМИ со ссылкой на данные Красного креста. Ранее власти официально сообщали о 24 погибших от пожара. Более 100 человек получили ожоги и травмы.

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У Nordica сломался самолет: вылетающим в Риеку пассажирам придется ждать около 5 часов

Foto: Priit Simson

Nordica вынуждена откладывать сегодняшние рейсы, поскольку один их самолет из-за поломки находится в Вильнюсе.

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ФОТО NASA: В море за Сааремаа вращается гигантская спираль из сине-зеленых водорослей

Foto: NASA

Каждое хоть сколько-нибудь теплое лето в Балтийском море цветут сине-зеленые водоросли, и в этом году тоже. Эта сделанная 18 июля фотография со спутника дает небольшое представление, сколько фитопланктона на самом деле живет в нашем море.

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Хейли: мы не доверяем России и никогда не будем. РФ и США никогда на станут друзьями

Nikki Haley Foto: Richard Drew, AP

Соединенные Штаты Америки относятся к России и российскому руководству с недоверием и никогда не будут доверять Москве, заявил постпред США при ООН Никки Хейли, пишет "Интерфакс".

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