ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Поездка президента ЭР в Нарву и отстранения ведущих российских спортсменов от ОИ

Утром 23 января президент Керсти Кальюлайд отправилась в Нарву поездом из Таллинна, чтобы произнести речь на мероприятии, посвященном объявлению Нарвы в качестве претендента на титул культурной столицы Европы в 2024 году. Также сегодня появилась информация, что МОК не выдал приглашения на ОИ-2018 ряду ведущих российских спортсменов. Об этом и другом — в нашей подборке "Главное за день".

ФОТО и ВИДЕО DELFI: Президент Кальюлайд приехала на поезде в Нарву

Foto: Priit Simson

Утром 23 января президент Керсти Кальюлайд отправилась в Нарву поездом из Таллинна, чтобы произнести речь на мероприятии, посвященном объявлению Нарвы в качестве претендента на титул культурной столицы Европы в 2024 году.

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Президент ЭР объявила Нарву претендентом на титул Культурной столицы Европы 2024 года

Вопрос, чем, прежде всего, президент Эстонии Керсти Кальюлайд может помочь Нарве в результате запланированного на следующую осень месячного пребывания в пограничном городе, нашел ясный ответ: благодаря ее поддержке Нарва может стать Культурной столицей Европы 2024 года.

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Шипулин и Устюгов не допущены к ОИ-2018. Пойдет ли Россия на бойкот?

Anton Shipulin Foto: Alexey Kudenko, RIA Novosti

Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил биатлониста Антона Шипулина и лыжника Сергея Устюгова к Играм-2018 в Пхенчхане.

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"Это полный п...ц!" Чемпион Олимпиады прокомментировал решение МОК

Aleksei Jagudin Foto: RIA Novosti

Чемпион Олимпиады-2002 в мужском одиночном катании Алексей Ягудин эмоционально прокомментировал решение МОК не приглашать на ОИ-2018 фигуристов Ксению Столбову и Ивана Букина.

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Внимание! В замороженной кукурузе от Prisma обнаружили опасную бактерию

Rainbowi mais S-Grupp

В кукурузе Rainbow, собственной марки финской сети S-Grup, в которую входит и Prisma, была обнаружена опасная бактерия - листерия. Товар снят с продажи.

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Пункту обмена шприцев в Ласнамяэ — быть. Обещают, что не в жилом доме

фото иллюстративное Foto: Toomas Volmer

Пункт обмена шприцев в Ласнамяэ будет. Это подтвержденный факт. Вопрос лишь в месте и во времени открытия. В данный момент управа района и Институт развития здоровья (TAI) ведут переговоры, и обе стороны обещают, что новый пункт не будет открыт в жилом доме. Более подробная информация, по словам представителя управы, будет доступна через две недели.

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ФОТО: "Номер один в Эстонии!" Почему сосиски Rakvere выглядят обглоданными?

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Читательница Delfi прислала в редакцию фотографию сосисок Rakvere, которые выглядят так, будто их кто-то уже ел.

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Процесс по делу Сависаара вновь перенесли из-за его болезни

Tegus Tallinn ja Savisaare liit pressikonverents Foto: Andres Putting

Адвокат Эдгара Сависаара Оливер Няэс сегодня попросил перенести заседанию суда в связи с болезнью Сависаара.

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"Мы не гарантируем жизнь. Мы даем надежду". Истории о борьбе с раком, в которых чуда (пока) не произошло

фото иллюстративное ekraani kuvatõmmis

Ровно месяц назад русский Delfi опубликовал историю 68-летнего Анатолия из Харьюмаа, страдающего от рака. Также мы призвали общественность посодействовать его лечению и помочь материально через фонд ”Подаренная жизнь”. На днях мы связались с Анатолием и учредителем фонда Тойво Тянавсуу, чтобы узнать о результатах и новостях. Новости оказалось две: хорошая и не очень. Начнем с хорошей.

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Эстонец попал в ТОП-30 лучших ИТ-бизнесменов Европы по версии Forbes

Margus Villig, Taxify Foto: Tiit Blaat

В начале этого года в рейтинг предпринимателей из технологических бизнесов в Европе ”30 человек, кому нет 30” издания Forbes попал Маркус Виллинг, создатель компании Taxify.

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