ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Поджог дома известной эстонской певицы и истории читателей о насущных проблемах

Сегодня, 7 июля, ночью в Вильяндимаа подожгли дом эстонской джазовой певицы Хедвиг Хансон. Также сегодня мы опубликовали несколько актуальных читательских историй и вопросов: об интеграции, о судебных исполнителях, о работе в одиночку и о "мастере" парковки. Подробнее читайте в нашей подборке новостей этой субботы.
ФОТО и ВИДЕО: "Ведьмин дом нужно сжечь вместе с детьми". Пьяный мужчина ночью поджег дом известной эстонской певицы
ФОТО и ВИДЕО: Сын поджигателя дома певицы: отец злоупотребляет алкоголем. Мы с матерью боимся, что будет, если его отпустят
Сын Айвара, который ночью поджег дом семьи певицы Хедвиг Хансон, Роланд рассказал Delfi, что, употребляя алкоголь, отец становится агрессивным. Только неделю назад мужчина напал на свою жену, которой он подбил глаз и которой затем поранил ножом руку. Теперь семья поджигателя со страхом ждет, что будет, если полиция отпустит мужчину обратно домой. Loe edasi...
Читатель: нормальной интеграции препятствует наличие русской общины, в Финляндии мне было проще стать частью страны
Tere! На ваш призыв написать о трудностях интеграции я решил ответить, прочитав историю семьи, уехавшей в Англию. Loe edasi...
Читатель: начальство заставляет работать в одиночку на заводе, законно ли это?
"Интересует нюансы об ограничении или запрете работы в одиночку. Я работаю на металлообрабатывающих станках и бывает работаю в ночную смену один", — пишет читатель. Юрист объясняет, что все зависит от внутренних предписаний. Loe edasi...
Должник о прессинге со стороны судебных исполнителей: честно работать не получается, так как они забирают все деньги
“В Эстонии жизнь должников из-за негуманных действий государства и судебных исполнителей стала невозможной. Я не говорю сейчас о профессиональных аферистах и мошенниках (им при любой власти живется хорошо) , о простых людях, у которых долги. К ним у нас относятся как к преступникам, их лишают нормальной жизни и возможности вернуть долги”, — пишет читатель Delfi. Loe edasi...
ФОТО читателя: Какая наглость! Водитель не просто припарковал машину на газоне, но еще и раздавил вазон
Для Volkswagen свободное место на парковке не подходит. Вместо этого водитель въехал прямиком на газон у дома, да еще и раздавил цветочный горшок. Loe edasi...
СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Какой магазин вытеснил Prisma с позиции ценового лидера?
Лидером среди торговых сетей по самой дешевой продуктовой корзине в анализе Delfi Kasulik на протяжении двух месяцев была Prisma, но в этот раз ситуация изменилась. Loe edasi...
Покупать билеты на паром на шведских сайтах дешевле, чем на эстонских
Покупать билеты на паромы Tallink и Viking Line через сайты на шведском языке дешевле, чем делать это в эстоноязычной интернет-среде: разница в стоимости билетов на один и тот же рейс на двух порталах может достигать 15 евро, передает rus.err.ee. Loe edasi...
Англия впервые за 28 лет пробилась в полуфинал чемпионата мира
Третьим полуфиналистом чемпионата мира по футболу стала сборная Англии. Родоначальники футбола в поединке 1/4 финала победили в СамареШвецию -2:0 (1:0). Портал Delfi провел текстовую онлайн-трансляцию этого поединка. Loe edasi...
Дневник ЧМ-2018: Почему Эстония должна болеть за Россию в 1/4
В субботу вечером хозяйка чемпионата мира играет в четвертьфинале. Это лучший показатель сборной России по футболу после распада СССР. Такого результата никто не ожидал. И мы должны поддержать россиян. Loe edasi...
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ: Россия против Хорватии. Кто выйдет в полуфинал?
В заключительном матче четвертьфинальной стадии чемпионата мира по футболу сборная России сыграет в Сочи с Хорватией (начало в 21:00). Текстовая онлайн-трансляция на портале Delfi. Loe edasi...
Марина Кальюранд: запугивание русскоязычных ни к чему не приведет
”Русские, живущие в Эстонии, не должны жить в страхе, что им запретят получать образование на родном языке”, — сказала Марина Кальюранд на собрании Совета уполномоченных Социал-демократической партии. По словам Кальюранд, ни одному политику не позволительно заниматься запугиванием своего народа, значится в пресс-релизе. Loe edasi...
ГРАФИК: На какие специальности в вузах в этом году подали больше всего заявлений, а на какие — меньше всего
В большинстве высших учебных заведений период подачи заявлений на поступление к настоящему моменту подошел к концу. Delfi подвел итоги и сделал график, составив рейтинг самых популярных специальностей. В данных не учтены поданные в докторантуру заявления. Loe edasi...
ФОТО: Первые снимки новой экспозиции Музея оккупаций и свободы