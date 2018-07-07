ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Поджог дома известной эстонской певицы и истории читателей о насущных проблемах

Сын Айвара, который ночью поджег дом семьи певицы Хедвиг Хансон, Роланд рассказал Delfi, что, употребляя алкоголь, отец становится агрессивным. Только неделю назад мужчина напал на свою жену, которой он подбил глаз и которой затем поранил ножом руку. Теперь семья поджигателя со страхом ждет, что будет, если полиция отпустит мужчину обратно домой.

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Читатель: нормальной интеграции препятствует наличие русской общины, в Финляндии мне было проще стать частью страны

Foto: Rene Suurkaev

Tere! На ваш призыв написать о трудностях интеграции я решил ответить, прочитав историю семьи, уехавшей в Англию.

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Читатель: начальство заставляет работать в одиночку на заводе, законно ли это?

Harju Elekter. KredEx Krediidikindlustuse eksporditegu Foto: Karin Kaljuläte

ТОП ФОТО и ВИДЕО: "Ведьмин дом нужно сжечь вместе с детьми". Пьяный мужчина ночью поджег дом известной эстонской певицы дополнено в 14:00 ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ: Россия против Хорватии. Кто выйдет в полуфинал? СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Какой магазин вытеснил Prisma с позиции ценового лидера?

"Интересует нюансы об ограничении или запрете работы в одиночку. Я работаю на металлообрабатывающих станках и бывает работаю в ночную смену один", — пишет читатель. Юрист объясняет, что все зависит от внутренних предписаний.

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Должник о прессинге со стороны судебных исполнителей: честно работать не получается, так как они забирают все деньги

Muserdatud mees aknal. Foto on illustratiivne. Foto: Hendrik Osula

“В Эстонии жизнь должников из-за негуманных действий государства и судебных исполнителей стала невозможной. Я не говорю сейчас о профессиональных аферистах и мошенниках (им при любой власти живется хорошо) , о простых людях, у которых долги. К ним у нас относятся как к преступникам, их лишают нормальной жизни и возможности вернуть долги”, — пишет читатель Delfi.

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ФОТО читателя: Какая наглость! Водитель не просто припарковал машину на газоне, но еще и раздавил вазон

Для Volkswagen свободное место на парковке не подходит. Вместо этого водитель въехал прямиком на газон у дома, да еще и раздавил цветочный горшок.

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СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Какой магазин вытеснил Prisma с позиции ценового лидера?

Eesti esimene ööpäevaringselt avatud hüpermarket Foto: Taavi Sepp

Лидером среди торговых сетей по самой дешевой продуктовой корзине в анализе Delfi Kasulik на протяжении двух месяцев была Prisma, но в этот раз ситуация изменилась.

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