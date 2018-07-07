07.07.2018, 21:26

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Поджог дома известной эстонской певицы и истории читателей о насущных проблемах


rus.delfi.ee
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Viljandimaal süüdati maja põlema
Viljandimaal süüdati maja põlemaFoto: Kenno Soo

Сегодня, 7 июля, ночью в Вильяндимаа подожгли дом эстонской джазовой певицы Хедвиг Хансон. Также сегодня мы опубликовали несколько актуальных читательских историй и вопросов: об интеграции, о судебных исполнителях, о работе в одиночку и о "мастере" парковки. Подробнее читайте в нашей подборке новостей этой субботы.

ФОТО и ВИДЕО: "Ведьмин дом нужно сжечь вместе с детьми". Пьяный мужчина ночью поджег дом известной эстонской певицы

Viljandimaal süüdati maja põlema Foto: Kenno Soo

Сегодня ночью в Центр тревоги сообщили о пожаре в Вильяндимаа в деревне Тухалаане. К счастью, спавшая глубоким сном семья спаслась.
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ФОТО и ВИДЕО: Сын поджигателя дома певицы: отец злоупотребляет алкоголем. Мы с матерью боимся, что будет, если его отпустят

Сын Айвара, который ночью поджег дом семьи певицы Хедвиг Хансон, Роланд рассказал Delfi, что, употребляя алкоголь, отец становится агрессивным. Только неделю назад мужчина напал на свою жену, которой он подбил глаз и которой затем поранил ножом руку. Теперь семья поджигателя со страхом ждет, что будет, если полиция отпустит мужчину обратно домой.
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Читатель: нормальной интеграции препятствует наличие русской общины, в Финляндии мне было проще стать частью страны

Foto: Rene Suurkaev

Tere! На ваш призыв написать о трудностях интеграции я решил ответить, прочитав историю семьи, уехавшей в Англию.
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Читатель: начальство заставляет работать в одиночку на заводе, законно ли это?

Harju Elekter. KredEx Krediidikindlustuse eksporditegu Foto: Karin Kaljuläte

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"Интересует нюансы об ограничении или запрете работы в одиночку. Я работаю на металлообрабатывающих станках и бывает работаю в ночную смену один", — пишет читатель. Юрист объясняет, что все зависит от внутренних предписаний.
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Должник о прессинге со стороны судебных исполнителей: честно работать не получается, так как они забирают все деньги

Muserdatud mees aknal. Foto on illustratiivne. Foto: Hendrik Osula

“В Эстонии жизнь должников из-за негуманных действий государства и судебных исполнителей стала невозможной. Я не говорю сейчас о профессиональных аферистах и мошенниках (им при любой власти живется хорошо) , о простых людях, у которых долги. К ним у нас относятся как к преступникам, их лишают нормальной жизни и возможности вернуть долги”, — пишет читатель Delfi.
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ФОТО читателя: Какая наглость! Водитель не просто припарковал машину на газоне, но еще и раздавил вазон

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Для Volkswagen свободное место на парковке не подходит. Вместо этого водитель въехал прямиком на газон у дома, да еще и раздавил цветочный горшок.
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СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Какой магазин вытеснил Prisma с позиции ценового лидера?

Eesti esimene ööpäevaringselt avatud hüpermarket Foto: Taavi Sepp

Лидером среди торговых сетей по самой дешевой продуктовой корзине в анализе Delfi Kasulik на протяжении двух месяцев была Prisma, но в этот раз ситуация изменилась.
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Покупать билеты на паром на шведских сайтах дешевле, чем на эстонских

Tallinki ja Viking Line laevad. Tallinna linn ja sadam Foto: Vallo Kruuser

Покупать билеты на паромы Tallink и Viking Line через сайты на шведском языке дешевле, чем делать это в эстоноязычной интернет-среде: разница в стоимости билетов на один и тот же рейс на двух порталах может достигать 15 евро, передает rus.err.ee.
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Англия впервые за 28 лет пробилась в полуфинал чемпионата мира

Harry Maguire (paremal) viis Inglismaa Rootsi vastu juhtima. Foto: Carlos Garcia Rawlins, Reuters/Scanpix

Третьим полуфиналистом чемпионата мира по футболу стала сборная Англии. Родоначальники футбола в поединке 1/4 финала победили в Самаре Швецию -2:0 (1:0). Портал Delfi провел текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.
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Дневник ЧМ-2018: Почему Эстония должна болеть за Россию в 1/4

Saksamaa - Korea Foto: Gleb Sinitsin, Tomas Kirn, Saksamaa - Korea

В субботу вечером хозяйка чемпионата мира играет в четвертьфинале. Это лучший показатель сборной России по футболу после распада СССР. Такого результата никто не ожидал. И мы должны поддержать россиян.
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ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ: Россия против Хорватии. Кто выйдет в полуфинал?

FBL-WC-2018-RUS-KSA Foto: MLADEN ANTONOV, AFP

В заключительном матче четвертьфинальной стадии чемпионата мира по футболу сборная России сыграет в Сочи с Хорватией (начало в 21:00). Текстовая онлайн-трансляция на портале Delfi.
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Сегодня, 7 июля, ночью в Вильяндимаа подожгли дом эстонской джазовой певицы Хедвиг Хансон. Также сегодня мы опубликовали несколько актуальных читательских историй и вопросов: об интеграции, о судебных исполнителях, о работе в одиночку и о "мастере" парковки. Подробнее читайте в нашей подборке новостей этой субботы.
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