ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Подведение итогов выборов, их анализ, интересные моменты

Конечно, главная тема дня - подведение итогов выборов в местные самоуправления Эстонии. Что будет дальше - это главный вопрос, который задают себе избиратели. Своей традиционной подборкой важнейших материалов дня мы помогаем найти ответ на него.

ВИДЕО DELFI: Таави Аас произнес благодарственную речь со слезами на глазах

KOV Keskerakonna valimispidu 2017 Foto: Karli Saul

Кандидат в столичные мэры от Центристской партии Таави Аас по окончании выборов произнес благодарственную речь со слезами на глазах.

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Глебова, Выровский, Коваленко. Кто из спортсменов собрал больше всех голосов?

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На завершившихся выборах в Таллиннское городское собрание баллотировались немало людей из спортивного мира. Кто из них получил депутатский мандат?

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ВИДЕО: "Только тех, кто не будет ничего разрушать и ликвидировать". Кого возьмут центристы в возможную коалицию?

И.о. мэра Таллинна Таави Аас явно доволен результатами Центристской партии на выборах, но не исключает создания коалиции, причем, вариантов, по его словам, достаточно много.

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ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: Смотрите, кто победил на выборах в разных районах Таллинна

Kuvatõmmis

На этой карте вы можете увидеть, кого выбрали ваши ближайшие соседи и жители вашего района.

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Кандидатам ”Нашей Нарвы” не хватило денег и активности в агитации за самих себя

Meie Narva valimisliit Foto: Sergei Stepanov, NPA

На местных выборах в Нарве в очередной раз предсказуемо победили центристы, взяв 23 места в горсобрании из 31-го и улучшив свой результат четырехгодичной давности, когда им досталось 20 мандатов. Очевидно, что этот успех объясняется не столько их выросшими возможностями, сколько слабостью опонентов.

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Феникс из пепла не возродился: политолог объясняет, почему Сависаар провалился на выборах

Несмотря на то, что баллотировавшемуся в рядах избирательного союза списка собственного имени и Делового Таллинна Эдгару Сависаару удалось 3621 голосом получить личный мандат, общий результат союза, не переступившего порог в 5%, можно назвать провалом. Феникс из пепла, вопреки предсказаниям Мэрилин Керро, не возродился.

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Кылварт: большая часть проблем у эстонцев и русских одинакова

Mihhail Kõlvart käis isaga valimas Foto: Taavi Sepp

Собравший 24 712 голосов первый номер в Ласнамяэ от Центристской партии Михаил Кылварт считает, что причиной победы стала командная работа партии. По его словам, личной кампании он почти не проводил.

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ГРАФИК: Урожай голосов министров: кто получил больше, кто — меньше всех?

Rahandusminister Toomas Tõniste põrus valimistel Foto: Ilmar Saabas

Из нынешних министров больше всех голосов получила министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон — и количественно, и процентуально. Места в совете не получили министр юстиции Урмас Рейнсалу и министр финансов Тоомас Тынисте.

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ВИДЕО: Проголосовавшие за Сависаара: "он много пережил", "немного должен, но потом все отдаст"

По сравнению с прошлым разом, на этих муниципальных выборах Эдгар Сависаар потерял тысячи голосов и получил один из самых слабых результатов в своей карьере. Куда делись его избиратели? Перед избирательными участками в Ласнамяэ настоящие и бывшие сторонники Сависаара рассказали Delfi TV, почему они все еще поддерживают Сависаара или кому достались их голоса на этот раз.

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Рыйвас подал в отставку с поста вице-спикера Рийгикогу

Reformierakonna Tallinna valimispidu Foto: Madis Veltman

Попавший в центр скандала с домогательством Таави Рыйвас подал сегодня в отставку с поста вице-спикера Рийгикогу.

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