ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Подробности унесшей жизни двоих детей утечки газа и печальный итог поисков пропавшего в лесу пенсионера

Накануне, 13 октября, в расположенном в Какумяэ частном доме нашли тела двух детей с подозрением на отравление газом — сегодня стали известны некоторые подробности этой трагедии. Также это воскресенье принесло еще одну печальную новость: было найдено тело 78-летнего Ивана, заблудившегося в лесу возле деревни Ремнику мужчины из Нарвы, поиски которого шли три недели. Эти и другие новости 14 октября — в нашей традиционной подборке.
Найдено тело заблудившегося в лесу 78-летнего нарвитянина
Три недели шли поиски заблудившегося в лесу возле деревни Ремнику мужчины из Нарвы. В воскресенье, 14 октября, добровольцы сообщили, что около двух часов дня было найдено тело 78-летнего Ивана, полиция подтвердила rus.err.ee эту информацию. Loe edasi...
ФОТО: Трагическая утечка газа в Какумяэ: семья переехала в дом только в пятницу, соседи считают здание некачественным
Вчера в расположенном в Какумяэ частном доме нашли тела двух детей с подозрением на отравление газом. По словам долгое время прожившего в том районе местного жителя, семья переехала в дом в пятницу. В фирме, которая предлагает газовые услуги в этом районе, говорят, что их системы в порядке. Loe edasi...
Департамент технического надзора: причиной трагедии в Какумяэ мог стать угарный газ
ФОТО и ВИДЕО: На пресс-конференции рассказали, что известно о трагедии в Какумяэ. Третий ребенок в тяжелом состоянии
Вчера в расположенном в Какумяэ частном доме нашли тела двух детей с подозрением на отравление газом. В связи с этим в главном здании Спасательного департамента состоялась экстренная пресс-конференция. Loe edasi...
ФОТО: В Пыхья-Таллинне при пожаре погиб человек. Горело здание, в котором находится ресторан Kolm Sibulat
Продюсер театра Ирина Михалева говорит, что у ”Ильмарине” нет никакой возможности платить за аренду 82-метрового зала и подсобных помещений 1800 евро в месяц, плюс налоги, плюс коммунальные платежи. В Vaba Lava говорят, что театр еще в конце 2016 года подписал договор, согласившись на все условия. Loe edasi...
"Чтобы нищенская оплата труда ушла в прошлое". Цель новой программы Центристской партии — создание сильного среднего класса
На сегодняшнем съезде Центристской партии утверждена новая программа партии, определяющая долговременные цели и задачи на последующие годы. Предыдущая программа Центристской партии была принята в 2005 году, говорится в пресс-релизе партии. Loe edasi...
ГРАФИК ГОСБЮДЖЕТА: Откуда государство получает деньги и на что их тратит?
Государственный бюджет Эстонии — более 10 млрд евро. Акциз на алкоголь, о котором страстно спорят, приносит только 2% от всех денег. Откуда же поступают деньги и на что они идут? Это объясняет график ниже. Loe edasi...
Глава сети Coop: высокий алкогольный акциз — одно из самых больших экономических преступлений последнего времени
По мнению председателя правления CoopЯануса Виханда, нынешнее правительство, скорее всего, не снизит имеющийся уровень алкогольных акцизов, который тянет экономику вниз, и это — преступление. Loe edasi...
Почему испытывающий финансовые трудности Леэдо щедро жертвует реформистам?
Генеральный секретарь Партии реформ Керт Валдару говорит, что положение дел на предприятиях могут прокомментировать лишь сами предприниматели. Loe edasi...
ТОП 20: Смартфоны, которые держат заряд дольше всего
Чтобы найти самый надежный аккумулятор, протестировали более сотни телефонов, перед вами 20 лучших. Loe edasi...
ФОТО: Смотрите, как выглядят самые тренированные тела Эстонии
В концертном доме Alexela вчера состоялся 50-й чемпионат Эстонии по культуризму и фитнесу. Одним из главных событий вечера были последние соревнования Оття Кийвикаса среди любителей — далее лучший культурист Эстонии отправится уже к профессионалам. Loe edasi...