ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Подробности унесшей жизни двоих детей утечки газа и печальный итог поисков пропавшего в лесу пенсионера

Заместитель генерального директора Департамента технического надзора (TJA) Ингрид Тейнемаа сказала, что по оценке департамента, причиной трагического несчастного случая в Какумяэ могло стать распространение угарного газа, а не общая утечка газа.

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ФОТО и ВИДЕО: На пресс-конференции рассказали, что известно о трагедии в Какумяэ. Третий ребенок в тяжелом состоянии

Вчера в расположенном в Какумяэ частном доме нашли тела двух детей с подозрением на отравление газом. В связи с этим в главном здании Спасательного департамента состоялась экстренная пресс-конференция.

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ФОТО: В Пыхья-Таллинне при пожаре погиб человек. Горело здание, в котором находится ресторан Kolm Sibulat

Foto: Rauno Volmar

Сегодня рано утром около половины шестого в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в Пыхья-Таллинне на улице Теллискиви.

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Нарвский центр Vaba Lava еще не достроен, но театр ”Ильмарине” уже надеется на пятикратное снижение арендной платы

Зал "Ильмарине" в Vaba Lava Foto: Roman Vikulov, Delfi

ТОП ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ: В результате утечки газа в Таллинне погибли два ребенка — четырех и семи лет ФОТО: Трагическая утечка газа в Какумяэ: семья переехала в дом только в пятницу, соседи считают здание некачественным Что говорят в газовой фирме? Найдено тело заблудившегося в лесу 78-летнего нарвитянина

Продюсер театра Ирина Михалева говорит, что у ”Ильмарине” нет никакой возможности платить за аренду 82-метрового зала и подсобных помещений 1800 евро в месяц, плюс налоги, плюс коммунальные платежи. В Vaba Lava говорят, что театр еще в конце 2016 года подписал договор, согласившись на все условия.

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"Чтобы нищенская оплата труда ушла в прошлое". Цель новой программы Центристской партии — создание сильного среднего класса

Keskerakonna uus hüüdlause tutvustamine. Valimised 2019 Foto: Karin Kaljuläte

На сегодняшнем съезде Центристской партии утверждена новая программа партии, определяющая долговременные цели и задачи на последующие годы. Предыдущая программа Центристской партии была принята в 2005 году, говорится в пресс-релизе партии.

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ГРАФИК ГОСБЮДЖЕТА: Откуда государство получает деньги и на что их тратит?

Eurod Foto: Madis Veltman

Государственный бюджет Эстонии — более 10 млрд евро. Акциз на алкоголь, о котором страстно спорят, приносит только 2% от всех денег. Откуда же поступают деньги и на что они идут? Это объясняет график ниже.

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Глава сети Coop: высокий алкогольный акциз — одно из самых больших экономических преступлений последнего времени

Jaanus Vihandi Foto: Jaanus Lensment

По мнению председателя правления Coop Яануса Виханда, нынешнее правительство, скорее всего, не снизит имеющийся уровень алкогольных акцизов, который тянет экономику вниз, и это — преступление.

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Почему испытывающий финансовые трудности Леэдо щедро жертвует реформистам?

Vjatšeslav Leedo keerab parvlaevaärile lõplikult selja. Foto: Rauno Volmar

Генеральный секретарь Партии реформ Керт Валдару говорит, что положение дел на предприятиях могут прокомментировать лишь сами предприниматели.

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ТОП 20: Смартфоны, которые держат заряд дольше всего