14.10.2018, 21:20

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Подробности унесшей жизни двоих детей утечки газа и печальный итог поисков пропавшего в лесу пенсионера


rus.delfi.ee
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Kakumäe
Kakumäe Foto: Rauno Volmar

Накануне, 13 октября, в расположенном в Какумяэ частном доме нашли тела двух детей с подозрением на отравление газом — сегодня стали известны некоторые подробности этой трагедии. Также это воскресенье принесло еще одну печальную новость: было найдено тело 78-летнего Ивана, заблудившегося в лесу возле деревни Ремнику мужчины из Нарвы, поиски которого шли три недели. Эти и другие новости 14 октября — в нашей традиционной подборке.

Найдено тело заблудившегося в лесу 78-летнего нарвитянина

Kadunud inimese otsing metsast, igal aastal on suuremaid operatsioone 30 ringis Foto: Argo Ingver

Три недели шли поиски заблудившегося в лесу возле деревни Ремнику мужчины из Нарвы. В воскресенье, 14 октября, добровольцы сообщили, что около двух часов дня было найдено тело 78-летнего Ивана, полиция подтвердила rus.err.ee эту информацию.
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ФОТО: Трагическая утечка газа в Какумяэ: семья переехала в дом только в пятницу, соседи считают здание некачественным

Foto: Rauno Volmar

Вчера в расположенном в Какумяэ частном доме нашли тела двух детей с подозрением на отравление газом. По словам долгое время прожившего в том районе местного жителя, семья переехала в дом в пятницу. В фирме, которая предлагает газовые услуги в этом районе, говорят, что их системы в порядке.
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Департамент технического надзора: причиной трагедии в Какумяэ мог стать угарный газ

Foto: Rauno Volmar

Заместитель генерального директора Департамента технического надзора (TJA) Ингрид Тейнемаа сказала, что по оценке департамента, причиной трагического несчастного случая в Какумяэ могло стать распространение угарного газа, а не общая утечка газа.
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ФОТО и ВИДЕО: На пресс-конференции рассказали, что известно о трагедии в Какумяэ. Третий ребенок в тяжелом состоянии

Вчера в расположенном в Какумяэ частном доме нашли тела двух детей с подозрением на отравление газом. В связи с этим в главном здании Спасательного департамента состоялась экстренная пресс-конференция.
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ФОТО: В Пыхья-Таллинне при пожаре погиб человек. Горело здание, в котором находится ресторан Kolm Sibulat

Foto: Rauno Volmar

Сегодня рано утром около половины шестого в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в Пыхья-Таллинне на улице Теллискиви.
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Нарвский центр Vaba Lava еще не достроен, но театр ”Ильмарине” уже надеется на пятикратное снижение арендной платы

Зал "Ильмарине" в Vaba Lava Foto: Roman Vikulov, Delfi

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Продюсер театра Ирина Михалева говорит, что у ”Ильмарине” нет никакой возможности платить за аренду 82-метрового зала и подсобных помещений 1800 евро в месяц, плюс налоги, плюс коммунальные платежи. В Vaba Lava говорят, что театр еще в конце 2016 года подписал договор, согласившись на все условия.
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"Чтобы нищенская оплата труда ушла в прошлое". Цель новой программы Центристской партии — создание сильного среднего класса

Keskerakonna uus hüüdlause tutvustamine. Valimised 2019 Foto: Karin Kaljuläte

На сегодняшнем съезде Центристской партии утверждена новая программа партии, определяющая долговременные цели и задачи на последующие годы. Предыдущая программа Центристской партии была принята в 2005 году, говорится в пресс-релизе партии.
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ГРАФИК ГОСБЮДЖЕТА: Откуда государство получает деньги и на что их тратит?

Eurod Foto: Madis Veltman

Государственный бюджет Эстонии — более 10 млрд евро. Акциз на алкоголь, о котором страстно спорят, приносит только 2% от всех денег. Откуда же поступают деньги и на что они идут? Это объясняет график ниже.
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Глава сети Coop: высокий алкогольный акциз — одно из самых больших экономических преступлений последнего времени

Jaanus Vihandi Foto: Jaanus Lensment

По мнению председателя правления Coop Яануса Виханда, нынешнее правительство, скорее всего, не снизит имеющийся уровень алкогольных акцизов, который тянет экономику вниз, и это — преступление.
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Почему испытывающий финансовые трудности Леэдо щедро жертвует реформистам?

Vjatšeslav Leedo keerab parvlaevaärile lõplikult selja. Foto: Rauno Volmar

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Чтобы найти самый надежный аккумулятор, протестировали более сотни телефонов, перед вами 20 лучших.
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Найдено тело заблудившегося в лесу 78-летнего нарвитянина

14.10.2018
Три недели шли поиски заблудившегося в лесу возле деревни Ремнику мужчины из Нарвы. В воскресенье, 14 октября, добровольцы сообщили, что около двух часов дня было найдено тело 78-летнего Ивана, полиция подтвердила rus.err.ee эту информацию.
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ФОТО и ВИДЕО: На пресс-конференции рассказали, что известно о трагедии в Какумяэ. Третий ребенок в тяжелом состоянии

14.10.2018
Вчера в расположенном в Какумяэ частном доме нашли тела двух детей с подозрением на отравление газом. В связи с этим в главном здании Спасательного департамента состоялась экстренная пресс-конференция.
Подробнее


ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Подробности унесшей жизни двоих детей утечки газа и печальный итог поисков пропавшего в лесу пенсионера

14.10.2018
Накануне, 13 октября, в расположенном в Какумяэ частном доме нашли тела двух детей с подозрением на отравление газом — сегодня стали известны некоторые подробности этой трагедии. Также это воскресенье принесло еще одну печальную новость: было найдено тело 78-летнего Ивана, заблудившегося в лесу возле деревни Ремнику мужчины из Нарвы, поиски которого шли три недели. Эти и другие новости 14 октября — в нашей традиционной подборке.
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Нарвский центр Vaba Lava еще не достроен, но театр ”Ильмарине” уже надеется на пятикратное снижение арендной платы

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