Nikolai Tarankovi matused 22.september 2016 Foto: Andres Putting
Предполагаемый убийца Таранкова долго готовился к преступлению (7)
Тело лидера преступного мира Эстонии Николая Таранкова нашел более чем через сутки после убийства "оказавшийся там случайно обеспокоенный гражданин". Госпрокуратура отправила в пятницу в Пярнуский уездный суд уголовное дело обвиняемого в убийстве Таранкова Юрия Воробья.
RUS Delfi 37 мин
Foto: Andres Putting
Родители обвиняемого в убийстве Таранкова годами сидят в тюрьме (26)
Мать Юрия Воробья наказана за организацию производившей амфетамин банды, отец — за фентаниловый бизнес.
RUS Delfi 37 мин
Margus Kohava ja Aadu Polli Foto: Rauno Volmar
Историческая инвестиция: в строительство завода в Эстонии планируют вложить 1 млрд евро (108)
Представившие планируемую миллиардную инвестицию Маргус Кохава и Ааду Полли не смогли сегодня ответить на вопросы, откуда поступят необходимые для инвестиции деньги, где именно появится завод, какую технологию он использует и каково влияние инвестиции на окружающую среду.
RUS Delfi 37 мин
Foto: Kollaaž
Шумиха вокруг поднятия семейных пособий: генсеки отрицают договоренность с бизнесменами (8)
Генеральные секретари получивших крупные пожертвования партий заверяют, что между партиями и бизнесменами не было договоренности о том, что последние пожертвуют первыми крупные суммы взамен на поднятие семейных пособий. Тем не менее, из ответов видно, что предприниматели знаки о подобного рода готовности все же подавали.
RUS Delfi 37 мин
Foto: Keith Srakocic, AP
ГРАФИК: Как отличаются цены на "Биг-Мак" в Эстонии и других странах (27)
В Эстонии известный гамбургер McDonald's "Биг-Мак" стоит 3 евро и 10 центов — это дорого или дешево? Смотрите график сравнения цен!
RUS Delfi 37 мин
AFP
Ильвес и другие экс-лидеры европейских стран направили Трампу письмо: Путин не хочет, чтобы Америка была сильной (277)
Во вторник издание Washington Post написало о том, что 17 политиков, в основном, из Центральной и Восточной Европы направили будущему президенту США Дональду Трампу послание, в котором призывают не верить президенту России Владимиру Путину.
RUS Delfi 37 мин
ФОТО и ВИДЕО: На Коплиских линиях идут работы по сносу старых зданий (23)
На Коплиских линиях опять идут активные работы по сносу.
RUS Delfi 37 мин
Üle 10 000 elaniku on ühinemise tulemusel ka Põltsamaa vallas, kus ühinesid Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Puurmani vald ja Pajusi vald. Foto: Argo Ingver
КАРТА: В результате административной реформы в Эстонии возникнет много крупных волостей (16)
До административной реформы в Эстонии насчитывалось 30 городов и 183 волостей, то есть в общей сложности 213 центров самоуправлений, которые были распределены между 15 уездами. В результате объединения количество волостей уменьшится, а границы уездов немного изменятся.
RUS Delfi 37 мин
Vasakul Filip-Artur Hiienurm, paremal Benjamin Hiienurm. Foto: Rauno Volmar
Жестокое убийство таксиста в Пярну: обвиняемые рассказали, как все было (44)
В понедельник в Пярнуском уездном суде состоялось слушание по делу о жестоком убийстве таксиста. Показания дал младший из братьев, обвиняемых в данном преступлении. Старший брат согласился со сказанным и признал вину.
RUS Delfi 37 мин
Дипломаты посетили Viru Keemia Grupp Foto: Picasa, Jevgeni Kapov
В Кохтла-Ярве произошел пожар на заводе VKG
В понедельник в 19:38 спасатели получили вызов на улицу Кеэмиа в Кохтла-Ярве, где на территории завода Viru Keemia Grupp (VKG) горел контейнер для циркулярного масла.
RUS Delfi 37 мин
rus.delfi.ee
0