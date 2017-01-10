Тело лидера преступного мира Эстонии Николая Таранкова нашел более чем через сутки после убийства "оказавшийся там случайно обеспокоенный гражданин". Госпрокуратура отправила в пятницу в Пярнуский уездный суд уголовное дело обвиняемого в убийстве Таранкова Юрия Воробья.
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Представившие планируемую миллиардную инвестицию Маргус Кохава и Ааду Полли не смогли сегодня ответить на вопросы, откуда поступят необходимые для инвестиции деньги, где именно появится завод, какую технологию он использует и каково влияние инвестиции на окружающую среду.
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Генеральные секретари получивших крупные пожертвования партий заверяют, что между партиями и бизнесменами не было договоренности о том, что последние пожертвуют первыми крупные суммы взамен на поднятие семейных пособий. Тем не менее, из ответов видно, что предприниматели знаки о подобного рода готовности все же подавали.
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Ильвес и другие экс-лидеры европейских стран направили Трампу письмо: Путин не хочет, чтобы Америка была сильной (277)Во вторник издание Washington Post написало о том, что 17 политиков, в основном, из Центральной и Восточной Европы направили будущему президенту США Дональду Трампу послание, в котором призывают не верить президенту России Владимиру Путину.
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До административной реформы в Эстонии насчитывалось 30 городов и 183 волостей, то есть в общей сложности 213 центров самоуправлений, которые были распределены между 15 уездами. В результате объединения количество волостей уменьшится, а границы уездов немного изменятся.
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В понедельник в Пярнуском уездном суде состоялось слушание по делу о жестоком убийстве таксиста. Показания дал младший из братьев, обвиняемых в данном преступлении. Старший брат согласился со сказанным и признал вину.
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