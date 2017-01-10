Nikolai Tarankovi matused 22.september 2016 Foto: Andres Putting
Предполагаемый убийца Таранкова долго готовился к преступлению (7)
Тело лидера преступного мира Эстонии Николая Таранкова нашел более чем через сутки после убийства "оказавшийся там случайно обеспокоенный гражданин". Госпрокуратура отправила в пятницу в Пярнуский уездный суд уголовное дело обвиняемого в убийстве Таранкова Юрия Воробья.
RUS Delfi 1 ч
Foto: Andres Putting
Родители обвиняемого в убийстве Таранкова годами сидят в тюрьме (27)
Мать Юрия Воробья наказана за организацию производившей амфетамин банды, отец — за фентаниловый бизнес.
RUS Delfi 1 ч
Margus Kohava ja Aadu Polli Foto: Rauno Volmar
Историческая инвестиция: в строительство завода в Эстонии планируют вложить 1 млрд евро (115)
Представившие планируемую миллиардную инвестицию Маргус Кохава и Ааду Полли не смогли сегодня ответить на вопросы, откуда поступят необходимые для инвестиции деньги, где именно появится завод, какую технологию он использует и каково влияние инвестиции на окружающую среду.
RUS Delfi 1 ч
Foto: Kollaaž
Шумиха вокруг поднятия семейных пособий: генсеки отрицают договоренность с бизнесменами (9)
Генеральные секретари получивших крупные пожертвования партий заверяют, что между партиями и бизнесменами не было договоренности о том, что последние пожертвуют первыми крупные суммы взамен на поднятие семейных пособий. Тем не менее, из ответов видно, что предприниматели знаки о подобного рода готовности все же подавали.
RUS Delfi 1 ч
Foto: Keith Srakocic, AP
ГРАФИК: Как отличаются цены на "Биг-Мак" в Эстонии и других странах (28)
В Эстонии известный гамбургер McDonald's "Биг-Мак" стоит 3 евро и 10 центов — это дорого или дешево? Смотрите график сравнения цен!
RUS Delfi 1 ч
AFP
Ильвес и другие экс-лидеры европейских стран направили Трампу письмо: Путин не хочет, чтобы Америка была сильной (279)
Во вторник издание Washington Post написало о том, что 17 политиков, в основном, из Центральной и Восточной Европы направили будущему президенту США Дональду Трампу послание, в котором призывают не верить президенту России Владимиру Путину.
RUS Delfi 1 ч
ФОТО и ВИДЕО: На Коплиских линиях идут работы по сносу старых зданий (25)
На Коплиских линиях опять идут активные работы по сносу.
RUS Delfi 1 ч
Üle 10 000 elaniku on ühinemise tulemusel ka Põltsamaa vallas, kus ühinesid Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Puurmani vald ja Pajusi vald. Foto: Argo Ingver
КАРТА: В результате административной реформы в Эстонии возникнет много крупных волостей (16)
До административной реформы в Эстонии насчитывалось 30 городов и 183 волостей, то есть в общей сложности 213 центров самоуправлений, которые были распределены между 15 уездами. В результате объединения количество волостей уменьшится, а границы уездов немного изменятся.
RUS Delfi 1 ч
Vasakul Filip-Artur Hiienurm, paremal Benjamin Hiienurm. Foto: Rauno Volmar
Жестокое убийство таксиста в Пярну: обвиняемые рассказали, как все было (43)
В понедельник в Пярнуском уездном суде состоялось слушание по делу о жестоком убийстве таксиста. Показания дал младший из братьев, обвиняемых в данном преступлении. Старший брат согласился со сказанным и признал вину.
RUS Delfi 1 ч
Дипломаты посетили Viru Keemia Grupp Foto: Picasa, Jevgeni Kapov
В Кохтла-Ярве произошел пожар на заводе VKG
В понедельник в 19:38 спасатели получили вызов на улицу Кеэмиа в Кохтла-Ярве, где на территории завода Viru Keemia Grupp (VKG) горел контейнер для циркулярного масла.
RUS Delfi 1 ч
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