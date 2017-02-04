ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Подробности трат Ильвеса, вся правда о гадалках, рейтинги партий и другое

Субботний день подошел к своему логическому завершению. Что же он принес жителям Эстонии? Новые подоробности растрат президента Ильвеса, всю правду об экстрасенсах от Delfi, похороны очередного криминального авторитета и многое другое. Подробности читайте в нашей традиционной подборке.

ЭКСПЕРИМЕНТ DELFI: Какие магические услуги можно получить за 30 евро, и почему налоговики не интересуются гадалками

Foto: Vida Press

Гадалки и ворожеи не ушли в прошлое, более того, интернет дает им новые возможности. Delfi провел эксперимент и "исследование рынка", а также узнал, как к такому бизнесу относятся налоговики и защитники прав потребителя.

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Скандал в Латвии: причастен ли эстонский продавец авто к мошенничеству с налогами?

Rene Varek Foto: Tiit Blaat

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Налоговый департамент Латвии расследует сделки фирмы Amserv, занимающейся продажей автомобилей Toyota и Lexus в Эстонии и Латвии в связи с возможным уклонением от уплаты подоходного налога.

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Что стало причиной астрономического счета за гостиничный номер Ильвеса?

Turmhotel Victoria Davos

На днях были обнародованы данные кредитных карт президентской канцелярии. Стало известно, на что президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес тратил "народные" деньги.

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СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Действительно ли в финском IKEA дешевле, чем в местном магазине мебели?

GERMANY-SWEDEN-RETAIL-COMPANY-IKEA-FILES Foto: JENS-ULRICH KOCH, AFP

Delfi Kasulik сравнил цены в финском магазине IKEA и эстонском On24, чтобы выяснить, действительно ли поездка в Финляндию за мебелью оправдывается материально.

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Опрос: центристы сохраняют лидерство, но рейтинг реформистов резко возрос

Delfi

Центристская партия по-прежнему пользуется наибольшей популярностью среди политических сил Эстонии, но на второе место выдвинулась вытесненная из правительства Партия реформ, которой за последнее время удалось на четверть повысить свою поддержку среди избирателей, а рейтинги входящих в правящую коалицию соцдемов и отечественников существенно снизились, пишет rus.err.ee.

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ФОТО: В Тарту похоронили члена банды Ассара Паулуса Романа Крутых

Roman Krutõhi matused Foto: Anni Õnneleid

В субботу в церкви Пеэтри в Тарту проводили в последний путь Романа Крутых, который являлся членом преступной группировки Ассара Паулуса.

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Ночью 50 грузовиков "оказались в плену" у нового судна Megastar

Foto: Karli Saul

Сегодня ночью около 00:30 на прибывшем в Таллинн судне Megastar была обнаружена неисправность, в результате которой корабль своевременно не смогли покинуть около 50 грузовых автомобилей.

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Газета: скоро на физкультуре школьники сами смогут ставить себе оценки

Illustratrsioon: Ott Vallik

К 2018 году будет составлена «новая и веселая» школьная программа по развития физической культуры, которая, помимо всего прочего, будет побуждать учебные учреждения к использованию на уроках физкультуры системы оценивания, позволяющей ученикам самим ставить себе оценки, пишет Eesti Päevaleht.

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”Жизнь на грани нищенства”: из одного отеля класса "люкс" — в другой

До того, как стать президентом Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес жаловался американским дипломатам, что не хотел бы в третий раз жертвовать своей удобной жизнью и служить Эстонскому Государству, ”живя на грани нищенства”.

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Заправляясь в Латвии, эстонские перевозчики экономят среднюю пенсию

С поднятием акциза на топливо разница в ценах с нашим южным соседом Латвией достигла четверти евро, и имеющие большой бак грузовые автомобили, заправляясь по ту сторону границы, могут сэкономить сумму, превышающую размер средней по стране пенсии.

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