ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: подробности стрельбы в отеле Metropol, Навальный сравнил Эстонию и Россию

В отеле Metropol в Таллинне в четверг произошла стрельба. В этом отеле наряду с другими, любят проводить время и личности, которых связывают с организованной преступностью. Одним из таких людей является Ахмед, который, по данным издания Eesti Päevaleht, имеет контакты и с т.н. ворами в законе. Помимо этого, полиция обнародовала фото двоих людей, которые могут быть причастны к стрельбе. Российский оппозиционер Алексей Навальный на своем сайте пишет про скандал вокруг расходов бывшего президента страны Тоомаса Хендрика Ильвеса и сравнивает ситуацию с обнородованием данных в Эстонии и Латвии.
Стрельба в Metropol: грузинские ”воры в законе” попытались "обосноваться" в Эстонии?
В отеле Metropol в Таллинне, наряду с другими, любят проводить время и личности, которых связывают с организованной преступностью. Одним из таких людей является Ахмед, который, по данным издания Eesti Päevaleht, имеет контакты и с т.н. ворами в законе.
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КАРТА: Где за последние годы в Таллинне происходила стрельба
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В свете вчерашних событий Delfi сделал подборку: вспомним, где и при каких обстоятельствах за последние шесть лет в столице происходили инциденты со стрельбой.
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ФОТО: Этих мужчин полиция разыскивает в связи со стрельбой в центре Таллинна
Вчера в центре Таллинна, в квартале Ротерманни произошла стрельба, был ранен человек. Полиция обнародова фото двоих мужчин, которых разыскивают в связи с этим инцидентом.
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Навальный: я иду на выборы, чтобы в России прозрачность государства была не меньше, чем в Эстонии, а зарплата — больше
Российский оппозиционер Алексей Навальный на своем сайте пишет про скандал вокруг расходов бывшего президента страны Тоомаса Хендрика Ильвеса.
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DW: почему страны Балтии решили строить забор на границе с РФ и во сколько это обойдется
Желанием окончательно остановить нелегальную эмиграцию со стороны России и дать ясный сигнал Москве о том, что "зеленых человечков" здесь не ждут, объясняют эксперты укрепление тремя странами Балтии границ с Россией. Как оно выглядит, сколько стоит, и какую реакцию вызывают, разбиралась DW.
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Эстония выступает за ужесточение санкций против России в случае военной эскалации на Украине
Сегодня на заседании комиссия Рийгикогу по иностранным делам решила ужесточить позиции Эстонии против России по вопросу Украины. Эта тема будет обсуждаться 6 февраля в Совете ЕС по иностранным делам.
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КАРТА: Куда могли направиться стрелявший в Metropol преступник и его подельники
Полиция по-прежнему ведет поиски злоумышленника, который вчера в находящемся в квартале Ротерманни отеле Metropol выстрелил в другого мужчину.
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Белоруссия может ввести более длительный, чем пять дней, безвизовый режим для иностранцев.
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Суд постановил забрать у матери-одиночки троих детей из-за ее нарушений психики, захламленной квартиры и нежелания сотрудничать со службой защиты детей, пишет Eesti Päevaleht.
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Тальвик об использовании кредиток: если политическая элита продолжит в том же духе, общество радикализуется
Раскритиковавший в передаче "Pealtnägija" ("Очевидец") расходы по кредитной карте президента Тоомаса Хендрика Ильвеса депутат парламента Артур Тальвик уточнил, что его цель обратить внимание на нынешнюю политическую культуру и поведение элиты.
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