ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Подробности происшествия в Мууга и откровения Ханно Певкура

Сегодня очевидцы вчерашнего происшествия в Мууга рассказали порталу Delfi новые подробности, а переживающий сложные времена реформист Ханно Певкур в большом интервью заявил, что ни в коем случае не считает себя неудачником. Об этих и других самых важных событиях дня — в нашей традиционной подборке.

ФОТО и ВИДЕО: ”Было страшно. С нами были дети, самому младшему — 10 месяцев”. Подробности инцидента в Мууга

Intsident Muugal: mees ähvardas granaadi õhata Foto: Andres Putting, Hendrik Osula

За действиями мужчины, который вчера вечером в отеле Dominika в Маарду угрожал взорвать гранату, стояло желание попасть на мероприятие по случаю дня рождения сестры своей бывшей жены.

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Переживающий сложные времена Ханно Певкур: я ни в коем случае не считаю себя неудачником

Foto Priit Simson

В жизни Ханно Певкура (40) — не самый лучший период. Каково это, получить пинок от тех, с кем на протяжении многих лет занимался одним делом? Певкур, который через несколько дней покидает пост председателя Партии Реформ, дал изданию Eesti Päevaleht большое интервью, в котором рассказал о том, как себя чувствует.

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ФОТО: Пробравшийся на подстанцию кот оставил без электричества сотни столичных домохозяйств и погиб

Foto: Andres Putting

Сегодня в первой половине дня в связи с неполадками на подстанции на улице Висмари в Таллинне без электричества осталось около 600 домохозяйств.

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Жители Хийумаа требуют отставки министра Кадри Симсон

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson Foto: Jaanus Lensment

Группа жителей Хийумаа считает, что проблемы с паромным сообщением являются отображением безразличного отношения со стороны государства, и требуют отставки министра экономики и инфраструктуры Кадри Симсон.

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Бесплатный общественный транспорт — для кого и за чей счет?

Kaja Kallas.Euroopa Parlament.Brüssel Foto: Vallo Kruuser

Мы прекрасно понимаем, что планы по запуску бесплатного общественного транспорта в уездах, которые Центристская партия хочет претворить в жизнь, — это очень дорого.

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На конкретном примере: можно ли вернуть товар в течение 14 дней?

Tarbijakaitse Foto: Andres Putting

"Я хотела бы донести до максимального количества читателей информацию о клинике Royal Grace, бывшей Desheli, о которой уже писали в 2016 году. К сожалению, я недавно стала жертвой", пишет читательница "МК-Эстония" Елена.

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Весне дорогу: через неделю нас ждет около двадцати градусов тепла?

Foto: Annika Haas

Прогноз погоды на некоторых сайтах не моджет не радовать — уже через неделю Эстонию накроет волна тепла, и в некоторых местах температура поднимется аж до 20 градусов!

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ВИДЕО: ”Смотрите, какой густой дым валит!” Как происходила эвакуация ”Зимней вишни”

Kemerovo Foto: Handout, Reuters

На YouTube было опубликовано видео с камер наблюдения в кинотеатре торгового центра «Зимняя вишня», сгоревшего в Кемерове. Запись сопровождается комментариями Игоря Вострикова, потерявшего семью при пожаре.

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ВИДЕО: Курьер так спешит доставить клиенту еду, что забывает о ПДД напрочь

Читатель Delfi прислал в редакцию снятое на прошлой неделе в Таллинне видео, на котором видно, как курьер службы по доставке еды настолько спешит, что выезжает на перекресток на запрещающий сигнал светофора и поворачивает на улицу с односторонним движением, направление которого с его собственным не совпадает.

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Знаменитая гимнастка обнаружила в музее украденную у нее медаль

Olga Korbut Foto: AP

Знаменитая советская гимнастка Ольга Корбут, проживающая с 1991 года в США, посетила Москву. Среди экспонатов Музея спорта она обнаружила свою золотую медаль Олимпиады-1972, которая была украдена у нее 46 лет назад.

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ФОТО: ”Горячий парень из Техаса” заставляет сердца эстонских женщин биться быстрее

Kuue aasta on Brandon Eestis harjunud, isegi külm ilm ei tee enam tuska. Raido Vint

Ведущий солист балетной труппы театра Vanemuine Брандон Александер уже давно не вызывает у местной публики удивления, и теперь люди ходят в театр, чтобы восхититься им, пишет Eesti Päevaleht.

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Индрек Таранд о высылке эстонского атташе: хорошо, что в приступе империалистической ностальгии Россия не переступила черту

Vallo Kruuser

Индрек Таранд сказал Delfi, что высылка из России военного атташе Эстонии закономерна и соответствен дипломатической практике, и выразил надежду, что вскоре ситуация нормализуется.

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ФОТО: Таллинн утопает в гранитной крошке и пыли

Tolmu ja sodisse uppuv südalinn Foto: Andres Putting

Наступила весна, но не все так безоблачно, так как со схождением снега на улицах Таллинна появилась другая проблема: лежащая повсюду гранитная крошка, которой посыпались дороги по время гололеда, и толстый слой пыли, покрывающий стены и окна домов.

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ВИДЕО: Хоккеисты СКА и ЦСКА подрались в полуфинале Кубка Гагарина

SKA vs CSKA Foto: TASS

Второй матч полуфинальной серии Кубка Гагарина был отмечен массовой потасовкой хоккеистов в концовке второго периода.

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Нарвские педагоги школ по интересам недовольны тем, за счет чего им хотят повысить зарплату

В здании Кренгольмской музыкальной школы музыке учить перестанут, но это не главное, что волнует педагогов. wiki

Планы объединения в одно учреждение трех нарвских муниципальных школ по интересам — двух музыкальных и одной хоровой, вызвали критику со стороны педагогов школ, которые обратились к депутатам Нарвского городского собрания с призывом пересмотреть детали реорганизации.

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