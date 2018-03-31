ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Подробности происшествия в Мууга и откровения Ханно Певкура

Сегодня очевидцы вчерашнего происшествия в Мууга рассказали порталу Delfi новые подробности, а переживающий сложные времена реформист Ханно Певкур в большом интервью заявил, что ни в коем случае не считает себя неудачником. Об этих и других самых важных событиях дня — в нашей традиционной подборке.
ФОТО и ВИДЕО: ”Было страшно. С нами были дети, самому младшему — 10 месяцев”. Подробности инцидента в Мууга
За действиями мужчины, который вчера вечером в отеле Dominika в Маарду угрожал взорвать гранату, стояло желание попасть на мероприятие по случаю дня рождения сестры своей бывшей жены.
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Переживающий сложные времена Ханно Певкур: я ни в коем случае не считаю себя неудачником
В жизни Ханно Певкура (40) — не самый лучший период. Каково это, получить пинок от тех, с кем на протяжении многих лет занимался одним делом? Певкур, который через несколько дней покидает пост председателя Партии Реформ, дал изданию Eesti Päevaleht большое интервью, в котором рассказал о том, как себя чувствует.
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ФОТО: Пробравшийся на подстанцию кот оставил без электричества сотни столичных домохозяйств и погиб
Сегодня в первой половине дня в связи с неполадками на подстанции на улице Висмари в Таллинне без электричества осталось около 600 домохозяйств.
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Жители Хийумаа требуют отставки министра Кадри Симсон
Группа жителей Хийумаа считает, что проблемы с паромным сообщением являются отображением безразличного отношения со стороны государства, и требуют отставки министра экономики и инфраструктуры Кадри Симсон.
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Бесплатный общественный транспорт — для кого и за чей счет?
Мы прекрасно понимаем, что планы по запуску бесплатного общественного транспорта в уездах, которые Центристская партия хочет претворить в жизнь, — это очень дорого.
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На конкретном примере: можно ли вернуть товар в течение 14 дней?
"Я хотела бы донести до максимального количества читателей информацию о клинике Royal Grace, бывшей Desheli, о которой уже писали в 2016 году. К сожалению, я недавно стала жертвой", пишет читательница "МК-Эстония" Елена.
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Весне дорогу: через неделю нас ждет около двадцати градусов тепла?
Прогноз погоды на некоторых сайтах не моджет не радовать — уже через неделю Эстонию накроет волна тепла, и в некоторых местах температура поднимется аж до 20 градусов!
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ВИДЕО: ”Смотрите, какой густой дым валит!” Как происходила эвакуация ”Зимней вишни”
На YouTube было опубликовано видео с камер наблюдения в кинотеатре торгового центра «Зимняя вишня», сгоревшего в Кемерове. Запись сопровождается комментариями Игоря Вострикова, потерявшего семью при пожаре.
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ВИДЕО: Курьер так спешит доставить клиенту еду, что забывает о ПДД напрочь
Читатель Delfi прислал в редакцию снятое на прошлой неделе в Таллинне видео, на котором видно, как курьер службы по доставке еды настолько спешит, что выезжает на перекресток на запрещающий сигнал светофора и поворачивает на улицу с односторонним движением, направление которого с его собственным не совпадает.
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Знаменитая гимнастка обнаружила в музее украденную у нее медаль
Знаменитая советская гимнастка Ольга Корбут, проживающая с 1991 года в США, посетила Москву. Среди экспонатов Музея спорта она обнаружила свою золотую медаль Олимпиады-1972, которая была украдена у нее 46 лет назад.
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ФОТО: ”Горячий парень из Техаса” заставляет сердца эстонских женщин биться быстрее
Ведущий солист балетной труппы театра Vanemuine Брандон Александер уже давно не вызывает у местной публики удивления, и теперь люди ходят в театр, чтобы восхититься им, пишет Eesti Päevaleht.
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Индрек Таранд о высылке эстонского атташе: хорошо, что в приступе империалистической ностальгии Россия не переступила черту
Индрек Таранд сказал Delfi, что высылка из России военного атташе Эстонии закономерна и соответствен дипломатической практике, и выразил надежду, что вскоре ситуация нормализуется.
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ФОТО: Таллинн утопает в гранитной крошке и пыли
Наступила весна, но не все так безоблачно, так как со схождением снега на улицах Таллинна появилась другая проблема: лежащая повсюду гранитная крошка, которой посыпались дороги по время гололеда, и толстый слой пыли, покрывающий стены и окна домов.
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ВИДЕО: Хоккеисты СКА и ЦСКА подрались в полуфинале Кубка Гагарина
Второй матч полуфинальной серии Кубка Гагарина был отмечен массовой потасовкой хоккеистов в концовке второго периода.
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Нарвские педагоги школ по интересам недовольны тем, за счет чего им хотят повысить зарплату
Планы объединения в одно учреждение трех нарвских муниципальных школ по интересам — двух музыкальных и одной хоровой, вызвали критику со стороны педагогов школ, которые обратились к депутатам Нарвского городского собрания с призывом пересмотреть детали реорганизации.
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