ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Подробности отмывания денег и арест сотрудников в Danske, принятие миграционного пакта ООН и митинг против него

По делу Danske Bank задержаны 10 бывших сотрудников. Читайте любопытные подробности отмывания денег в банке. Генассамблея ООН приняла глобальный миграционный пакт. В Москве прошел последний спектакль эстонского театра NO99. А тем временем у эстонских пластических хирургов перед праздниками работы невпроворот.
Lidl скупает участки под магазины. В каком столичном районе — очередной супермаркет?
В субботу, 19 января 2019 года, в 14:00 в Таллинне пройдет женский марш. Начало марша — около ворот Виру, и далее марш направляется через Старый город в сторону Теллискиви. Таллиннский марш — это акция, являющаяся частью всемирного марша за права женщин #WomensWaveIsComing, говорится в пресс-релизе. Loe edasi...
ДТП в Южной Эстонии: мать и двое детей в авто вылетели на замерзший пруд. Спасли разбившиеся окна и лед
”У одной девочки был разбит лоб, но кости у всех троих, кажется, были целы”, — поведал мужчина, к двери которого в понедельник вечером явилась насквозь промокшая женщина с двумя детьми. Loe edasi...
ФОТО DELFI: В их полку убыло? Лишь пару десятков человек собрались на митинге перед Рийгикогу против миграционного пакта. У МИДа — чуть больше
Сегодня перед Рийгикогу активисты протестуют против миграционного пакта. Loe edasi...
ФОТО DELFI: "Русские и эстонцы вместе". У здания МИД состоялся митинг EKRE
Сегодня в Таллинне активисты протестовали против миграционного пакта у здания Рийгикогу и около МИДа. Loe edasi...
По делу Danske Bank задержаны 10 бывших сотрудников
Вчера ЦеКриПо задержала шестерых, а сегодня утром — еще четырех бывших сотрудников Danske Bank. Их подозревают в том, что они якобы сознательно позволяли клиентам пересылать отмытые деньги. Loe edasi...
Отмывание ”грязных” российских денег в Эстонии. Правительственная комиссия давно обо всем знала
Из протоколов правительственной комиссии по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма следует, что между Россией и Эстонией движутся огромные денежные потоки подозрительного происхождения, пишет Eesti Ekpsress. Loe edasi...
Любопытные подробности отмывания денег в Danske: Закавказье, имущество на миллионы и высоты журналистов-расследователей
Вчера ЦеКриПо задержала шестерых, а сегодня утром — еще четырех бывших сотрудников Danske Bank. Их подозревают в том, что они якобы сознательно позволяли клиентам пересылать отмытые деньги. Loe edasi...
В списке задержанных бывших сотрудников Danske Bank преобладают русские имена
В ЕС достигли согласия о запрете одноразовых пластиковых изделий
Представители стран ЕС и Европарламента согласовали детали запрета одноразовых пластиковых тарелок, соломинок для питья, тонких пакетов и других изделий разового пользования. Loe edasi...
ВИДЕО: Станет ли Нарва "следующим Донбассом"? Популярный украинский телеканал разобрался в вопросе
Журналисты украинского интернет-телеканала ”Громадское телевидение” побывали в Ида-Вирумаа, исследовав вопрос, которым задавались сотни их коллег с 2014 года: каковы шансы того, что преимущественно русскоязычный регион станет ”вторым Донбассом”. Loe edasi...
В новый год — с красивой грудью и без морщин. У эстонских пластических хирургов перед праздниками работы невпроворот
Если к летнему сезону женщины делают себе новую грудь, то к рождественским праздником — выравнивают морщины ботоксом, пишет Eesti Ekspress. Loe edasi...
Французский политолог: Эстония может критиковать Россию, но реально повлиять на Путина в силах лишь США
Свершилось: Генассамблея ООН приняла глобальный миграционный пакт
Сегодня, 19, декабря Генассамблея ООН приняла глобальный миграционный пакт, который поддержали 152 страны, в том числе и Эстония. Против пакта проголосовали 5 членов ООН. Эстонию представлял посол при ООН Свен Юргенсон. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО: В Москве прошел последний спектакль эстонского театра NO99
Сегодня в Москве последний раз проходит спектакль театра NO99, который прекращает свою деятельность. Loe edasi...