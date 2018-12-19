ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Подробности отмывания денег и арест сотрудников в Danske, принятие миграционного пакта ООН и митинг против него

Глава Партии реформ Кая Каллас дала интервью Eesti Päevaleht на актуальные темы. Приводим его в сокращенном виде. Полностью можете ознакомиться с ним тут.

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В январе в Таллинне пройдет женский марш

В субботу, 19 января 2019 года, в 14:00 в Таллинне пройдет женский марш. Начало марша — около ворот Виру, и далее марш направляется через Старый город в сторону Теллискиви. Таллиннский марш — это акция, являющаяся частью всемирного марша за права женщин #WomensWaveIsComing, говорится в пресс-релизе.

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ДТП в Южной Эстонии: мать и двое детей в авто вылетели на замерзший пруд. Спасли разбившиеся окна и лед

pangarööv Foto: Andres Putting

”У одной девочки был разбит лоб, но кости у всех троих, кажется, были целы”, — поведал мужчина, к двери которого в понедельник вечером явилась насквозь промокшая женщина с двумя детьми.

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ФОТО DELFI: В их полку убыло? Лишь пару десятков человек собрались на митинге перед Рийгикогу против миграционного пакта. У МИДа — чуть больше

Foto: Andres Putting

Сегодня перед Рийгикогу активисты протестуют против миграционного пакта.

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ФОТО DELFI: "Русские и эстонцы вместе". У здания МИД состоялся митинг EKRE

Foto: Andres Putting

Сегодня в Таллинне активисты протестовали против миграционного пакта у здания Рийгикогу и около МИДа.

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По делу Danske Bank задержаны 10 бывших сотрудников

Foto: Priit Simson

ТОП По делу Danske Bank задержаны 10 бывших сотрудников дополнено в 9:56 Привязанные к стульям старики и двери на замках. О жизни в одном адском доме призрения ВИДЕО: Смотрите, что популярному российскому блогеру Варламову больше всего не понравилось в центре Таллинна

Вчера ЦеКриПо задержала шестерых, а сегодня утром — еще четырех бывших сотрудников Danske Bank. Их подозревают в том, что они якобы сознательно позволяли клиентам пересылать отмытые деньги.

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Отмывание ”грязных” российских денег в Эстонии. Правительственная комиссия давно обо всем знала

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Из протоколов правительственной комиссии по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма следует, что между Россией и Эстонией движутся огромные денежные потоки подозрительного происхождения, пишет Eesti Ekpsress.

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Любопытные подробности отмывания денег в Danske: Закавказье, имущество на миллионы и высоты журналистов-расследователей

Foto: Kristjan Järv

Вчера ЦеКриПо задержала шестерых, а сегодня утром — еще четырех бывших сотрудников Danske Bank. Их подозревают в том, что они якобы сознательно позволяли клиентам пересылать отмытые деньги.

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В списке задержанных бывших сотрудников Danske Bank преобладают русские имена

Danske Bank Foto: Priit Simson

Вчера утром Центральная криминальная полиция задержала шестерых и сегодня еще четверых бывших сотрудников банка Danske, работавших в подразделении, занимавшимся нерезидентами, сообщает полиция.

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В ЕС достигли согласия о запрете одноразовых пластиковых изделий

Plastttooted Foto: Anni Õnneleid

Представители стран ЕС и Европарламента согласовали детали запрета одноразовых пластиковых тарелок, соломинок для питья, тонких пакетов и других изделий разового пользования.

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