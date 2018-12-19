19.12.2018, 21:12

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Подробности отмывания денег и арест сотрудников в Danske, принятие миграционного пакта ООН и митинг против него

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Pressikonverents Riigiprokuratuuris
Pressikonverents RiigiprokuratuurisFoto: Kristjan Järv

По делу Danske Bank задержаны 10 бывших сотрудников. Читайте любопытные подробности отмывания денег в банке. Генассамблея ООН приняла глобальный миграционный пакт. В Москве прошел последний спектакль эстонского театра NO99. А тем временем у эстонских пластических хирургов перед праздниками работы невпроворот.

Lidl скупает участки под магазины. В каком столичном районе — очередной супермаркет?

Vida Press

Lidl приобрел в Таллинне, в Мустамяэ, новую площадь под магазин. В процессе — покупка площади в Йыхви и права застройки в Нарве. Также прежнее руководство заменило литовское руководство Lidl.
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"Прежде всего — реэмиграция" Все, что вы хотели знать об отношении реформистов к мигрантам, но стеснялись спросить

Kaja Kallas Foto: Madis Veltman

Глава Партии реформ Кая Каллас дала интервью Eesti Päevaleht на актуальные темы. Приводим его в сокращенном виде. Полностью можете ознакомиться с ним тут.
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В январе в Таллинне пройдет женский марш

Foto on illustratiivne Foto: Ilmar Saabas

В субботу, 19 января 2019 года, в 14:00 в Таллинне пройдет женский марш. Начало марша — около ворот Виру, и далее марш направляется через Старый город в сторону Теллискиви. Таллиннский марш — это акция, являющаяся частью всемирного марша за права женщин #WomensWaveIsComing, говорится в пресс-релизе.
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ДТП в Южной Эстонии: мать и двое детей в авто вылетели на замерзший пруд. Спасли разбившиеся окна и лед

pangarööv Foto: Andres Putting

”У одной девочки был разбит лоб, но кости у всех троих, кажется, были целы”, — поведал мужчина, к двери которого в понедельник вечером явилась насквозь промокшая женщина с двумя детьми.
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ФОТО DELFI: В их полку убыло? Лишь пару десятков человек собрались на митинге перед Рийгикогу против миграционного пакта. У МИДа — чуть больше

Foto: Andres Putting

Сегодня перед Рийгикогу активисты протестуют против миграционного пакта.
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ФОТО DELFI: "Русские и эстонцы вместе". У здания МИД состоялся митинг EKRE

Foto: Andres Putting

Сегодня в Таллинне активисты протестовали против миграционного пакта у здания Рийгикогу и около МИДа.
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По делу Danske Bank задержаны 10 бывших сотрудников

Foto: Priit Simson

ТОП

Вчера ЦеКриПо задержала шестерых, а сегодня утром — еще четырех бывших сотрудников Danske Bank. Их подозревают в том, что они якобы сознательно позволяли клиентам пересылать отмытые деньги.
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Отмывание ”грязных” российских денег в Эстонии. Правительственная комиссия давно обо всем знала

Shutterstock

Из протоколов правительственной комиссии по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма следует, что между Россией и Эстонией движутся огромные денежные потоки подозрительного происхождения, пишет Eesti Ekpsress.
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Любопытные подробности отмывания денег в Danske: Закавказье, имущество на миллионы и высоты журналистов-расследователей

Foto: Kristjan Järv

Вчера ЦеКриПо задержала шестерых, а сегодня утром — еще четырех бывших сотрудников Danske Bank. Их подозревают в том, что они якобы сознательно позволяли клиентам пересылать отмытые деньги.
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В списке задержанных бывших сотрудников Danske Bank преобладают русские имена

Danske Bank Foto: Priit Simson

Вчера утром Центральная криминальная полиция задержала шестерых и сегодня еще четверых бывших сотрудников банка Danske, работавших в подразделении, занимавшимся нерезидентами, сообщает полиция.
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В ЕС достигли согласия о запрете одноразовых пластиковых изделий

Plastttooted Foto: Anni Õnneleid

Представители стран ЕС и Европарламента согласовали детали запрета одноразовых пластиковых тарелок, соломинок для питья, тонких пакетов и других изделий разового пользования.
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ВИДЕО: Станет ли Нарва "следующим Донбассом"? Популярный украинский телеканал разобрался в вопросе

Youtube - ekraanitõmmis

Журналисты украинского интернет-телеканала ”Громадское телевидение” побывали в Ида-Вирумаа, исследовав вопрос, которым задавались сотни их коллег с 2014 года: каковы шансы того, что преимущественно русскоязычный регион станет ”вторым Донбассом”.
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В новый год — с красивой грудью и без морщин. У эстонских пластических хирургов перед праздниками работы невпроворот

EDUKAS ILUÄRI: Christinas Clinicu juhataja Brit-Carmen Norlan. Jake Farra/Pressimaterjalid

Если к летнему сезону женщины делают себе новую грудь, то к рождественским праздником — выравнивают морщины ботоксом, пишет Eesti Ekspress.
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Французский политолог: Эстония может критиковать Россию, но реально повлиять на Путина в силах лишь США

Rauno Volmar

Политолог Жан-Ив Камю (60) сказал в интервью изданию Eesti Ekspress, что Западная Европа зря так легко приняла в Евросоюз страны Восточной и Центральной Европы.
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Свершилось: Генассамблея ООН приняла глобальный миграционный пакт

EKRE toetajad protestisid ränderaamistiku vastu Foto: Jaanus Lensment

Сегодня, 19, декабря Генассамблея ООН приняла глобальный миграционный пакт, который поддержали 152 страны, в том числе и Эстония. Против пакта проголосовали 5 членов ООН. Эстонию представлял посол при ООН Свен Юргенсон.
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ФОТО и ВИДЕО: В Москве прошел последний спектакль эстонского театра NO99

ФОТО: Tiit Ojasoo

Сегодня в Москве последний раз проходит спектакль театра NO99, который прекращает свою деятельность.
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