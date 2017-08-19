ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Подробности нападения в Турку, свадьба Рыйваса и Вярк

Нападение в Турку признали терактом, личность нападавшего установлена. А вот подозреваемого в теракте в Барселоне нашли убитым. Но не будем только лишь о плохом — смотрите фото со свадьбы Таави Рыйваса и Луизы Вярк и читайте историю рождения первых в этом тысячелетии эстонских четверняшек.

Подозреваемого в теракте в Барселоне нашли среди убитых в Камбрильсе

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Основной подозреваемый в совершении теракта в Барселоне, Мусса Укабир, назван среди пяти человек, которых полиция застрелила накануне в Камбрильсе, предотвращая второй теракт.

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Нападение в Турку признали терактом, нападавший — молодой марокканец

Foto: Eero Vabamägi

Центральная криминальная полиция Финляндии сообщила, что нападение в Турку расследуется по статье ”терроризм” после полученной прошлой ночью новой информации, пишет полиция в Твиттере.

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В Таллиннском аэропорту задержаны контрабандисты, которые пытались провезти около 92 000 сигарет

MTA hävitab salasigarette Foto: Andres Putting

В минувшую субботу, 12 августа, в Таллиннском аэропорту задержали трех мужчин, у которых при контроле багажа обнаружили сигареты в больших количествах.

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Молодожены Таави Рыйвас и Луиза Вярк: мы не можем долго быть в ссоре

Foto: Rauno Volmar

Накануне свадьбы, которая состоялась в эту субботу, газета LP взяла большое интервью у бывшего премьер-министра ЭР и нынешнего заместителя председателя Рийгикогу Таави Рыйваса и певицы Луизы Вярк. Мы предлагаем вашему вниманию небольшие выдержки из этого текста.

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ФОТО: Поздравляем! Таави Рыйвас и Луиза Вярк обвенчались на Тоомпеа

Foto: Karli Saul

В субботу в Домском соборе на Тоомпеа состоялась бракосочетание бывшего премьер-министра Эстонии и нынешнего заместителя председателя Рийгикогу Таави Рыйваса и певицы Луизы Вярк. Смотрите галерею с мероприятия!

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Корб: избирательные союзы назвали избирателей из Ласнамяэ глупыми

Mihhail Korb Foto: Karin Kaljuläte

По словам Генерального секретаря Центристской партии Михаила Корба, во время переговоров союзов "Свободный гражданин Таллинна" и "Деловой Таллинн" глупыми были названы 40 000 жителей Ласнамяэ.

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”За одно утро убили более 200 птиц”. Итальянские охотники могут использовать в Эстонии незаконные способы приманки

Pardijahihooaeg algab sel pühapäeval. Rauno Volmar

Недавно на электронный адрес нескольких эстонских ведомств и союзов ”упало” письмо, в котором называющий себя охотником итальянец предупреждает эстонцев о других итальянских охотниках, пишет Eesti Päevaleht.

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Сложно и опасно: история рождения первых в этом тысячелетии эстонских четверняшек

Nelikud Keskhaiglas Foto: ITK

Рождение близнецов — более сложный и опасный процесс, чем многие из нас могут представить. Этой 41-летней женщине повезло, так как в начале июля, когда у нее начались роды, она находилась в Ида-Таллиннской центральной больнице, пишет еженедельник Eesti Ekspress.

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Неужели Эстония — больше не ИТ-держава?

Oneplus 5 Foto: Hendrik Osula

Как показывает ежемесячная таблица первенства Speedtest.net, Эстония — не такая уж и ИТ-держава, пишет Eesti Ekspress.

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Rimi рассказал, почему у них продавались треснутые и заплесневелые арбузы

В расположенном на границе Таллинна и Виймси Rimi Пярнамяэ в среду вечером можно было увидеть неприятное зрелище, которое на долгое время отбивает аппетит к арбузам.

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Гром, молнии и град: на востоке Эстонии бушует сильная гроза

Foto: Kaspar Tõnson

Над Восточной Эстонией свирепcтвует гроза, которая сопрвождается не только молниями, но и градом. На фотографиях читателя видно, какого он большого размера, и как он словно белый ковер застелил землю.

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Европейцы стали уставать от большого наплыва туристов

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Наиболее недовольны туристическими "сверхнагрузками" оказались жители Барселоны и Рима

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ФОТО: Двукратная чемпионка мира Юлия Беляева вышла замуж

Julia Beljajeva Foto: Facebook

Одна из сильнейших эстонских шпажисток Юлия Беляева вышла замуж. Избранником тартуской спортсменки стал Илья Козырев.

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