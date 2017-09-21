ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Подробности грядущего депутатства Калдре и "устрашающие предсказания" центристов

Настало время подвести итоги этого четверга.

Экстрасенс Илона Калдре баллотируется на муниципальных выборах в собрание Йыхви по списку Центристской партии. Популярная ясновидящая рассказала Delfi, почему она приняла такое решение, а также ответила на вопрос, планирует ли применять свой дар в депутатской работе.

Центристская партия сделала для русскоязычных избирателей две рекламы, в которых пугают, что если Центристскую партию не выберут, исчезнут Центр русской культуры, бесплатный общественный транспорт, бесплатное питание в детских садах, русские школы и детские сады.

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Марионетки в чужой игре: бабушка обвиняет приют в жестоком обращении с детьми

Foto: MK Estonia

Ирина Корышева (60), которая воспитывает четверых внуков, возмущена: у нее их в прошлом году забрали в приют, а когда вернули, дети были совершенно больны. ”Я не знаю, что там с ними делали! — говорит она. — Но сейчас я их таскаю по врачам, чтобы хоть как-то привести в порядок”. Власти же считают, что расти детям с бабушкой не следует, и в прошлом году шло судебное разбирательство о том, чтобы забрать их из семьи.

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Сыырумаа: все, кто игнорировал русских, сидят в оппозиции. Почему я должен поступать так же?

SAVISAAREGA KOOS JA VASTU: Sõõrumaa ehitab koos Savisaarega uut linnajuhtimise kvaliteeti, kuid kritiseerib senist savisaarlikku praktikat, kus häältemagnetid lähevad linnavalitsusse ja volikokku jäävad kummitemplina nende üle järelevalvet teostama kolman Foto: Karin Kaljuläte

Крупный бизнесмен и новоиспеченный политик 55-летний Урмас Сыырумаа дал изданию Eesti Ekspress большое интервью, в котором рассказал о союзе с Сависааром, своей жизненной философии и отношении ко всему бесплатному.

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На следующей неделе полиция предрекает транспортный коллапс в центре Таллинна

Foto: Taavi Sepp

В связи с проведением 28–29 сентября в Таллинне встречи на высшем уровне Совета Европейского Союза в сфере цифровых технологий в Таллинне будут введены существенные ограничения дорожного движения. В эти дни полиция просит запланировать для поездок значительно больше времени, передает Департамент полиции и пограничной охраны.

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Скончалась ученая и политик Валве Кирсипуу

Foto: Andres Putting

В результате инфаркта в возрасте 84 лет скончалась известный ученый в области экономики и экс-политик Валве Кирсипуу.

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ВИДЕО: В Нымме столкнулись робот-курьер и автомобиль

Теперь с автомобилями сталкиваются не только автомобили, но и роботы. Вчера днем около 16 часов в Таллинне на Нымме теэ столкнулись автомобиль и пересекавший дорогу по пешеходному переходу робот-курьер.

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Этот четверг объявлен Европейским днем без смертей на дорогах

Kiiruse mõõtmine Pirita teel Foto: Madis Veltman

Страны Европы хотят в рамках международного проекта EDWARD (European Day Without a Road Death — Европейский день без смертей на дорогах) провести день так, чтобы в дорожно-транспортных происшествиях не погиб ни один человек, сообщает Департамент полиции и погранохраны.

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Илона Калдре: то, что я побеждала колдунов и вурдалаков, не значит, что смогу справиться с местными политиками

Erakogu

Широко известная в Эстонии и за ее пределами как экстрасенс Илона Калдре баллотируется на муниципальных выборах в собрание Йыхви по списку Центристской партии. Популярная ясновидящая рассказала Delfi, почему она приняла такое решение, а также ответила на вопрос, планирует ли применять свой дар в депутатской работе.

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"Покупать в Эстонии просто логично". Латвийцы ездят за границу за более дешевыми продуктами

Mida ostavad lätlased Eestist Foto: Anni Õnneleid

За покупками в соседнюю страну ездят не только в одну сторону — живущие поблизости от границы латвийцы ездят в Эстонию за более дешевыми продуктами.

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Очередная поломка SmartLynx: отпуск начался с 10-часового ожидания, вылет задержан на неопределенное время

Foto: Andres Putting

Утренний рейс SmartLynx из Таллинна в Ларнаку был задержан, по имеющимся на настоящий момент данным, до 15 часов, так что пассажирам придется провести в аэропорту как минимум 10 часов.

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ОНЛАЙН-ИНТЕРВЬЮ: задайте свой вопрос руководителю Пыхьяской префектуры

Foto: Politsei

Руководитель Пыхьяской префектуры Департамента полиции и погранохраны Кристиан Яани готов ответить на вопросы читателей Delfi. Вопросы могут касаться охраны правопорядка, выдачи документов, дорожного движения, погранохраны и так далее.

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Центристка Кайа Яппинен возвращается в политику, хотя уйти ее заставило давление ЦП по русским школам

Foto: Rene Suurkaev

Бывший вице-мэр Таллинна Кайа Яппинен рассказала в откровенном интервью Eesti Ekspress о своей многолетней борьбе с депрессией. Семь лет назад она ”со дня” покинула свое кресло. Она честно сказала о том, что одной из причин ее перегорания могло бы то, что приходилось делать немало вещей, которые шли вразрез с ее внутренними убеждениями.

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Во дворе Ныммеской основной школы на учеников напали осы: детей и персонал эвакуировали

Сегодня во второй половине дня из здания Таллиннской Ныммеской основной школы были эвакуированы все ученики и учителя, поскольку во время фотографирования во дворе школы на детей напали осы. Некоторые ученики получили укусы.

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Тяжелая жизнь эстонских блогеров: скидка в 10 000 евро на свадьбу и тушь для ресниц вместо зарплаты

MÕISTATUS: Mida reklaa­mitakse selles postituses? Õige vastus on jalanõud. Marleen Muhuste

Тысячи фолловеров, много модной одежды и аксессуаров — о жизни блогеров мечтают многие. Но на красивые вещи, бесплатные принадлежности для макияжа и отбеливатели для зубов не проживешь, пишет Eesti Ekspress.

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Россия предупредила США о жестком ответе на обстрелы спецназа в Сирии

фото иллюстративное Foto: Louai Beshara, AFP

Минобороны России проинформировало США о намерении жестко пресекать попытки обстрелов российского спецназа и сирийских войск боевиками сирийской оппозиции. Об этом заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, передает ТАСС. Россия также обвинила США в оказании прямой помощи сирийским боевикам.

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ФОТО: Президент Кальюлайд в США посетила торжественный прием четы Трамп

USA Valge Maja/Andrea Hanks

На этой неделе президент Эстонии Керсти Кальюлайд находится с визитом в США, где она принимает участие в 72-ой Генеральной Ассамблее ООН. В завершении первого дня Дональд и Мелания Трамп организовали торжественный прием. Кальюлайд поделилась фотографией с мероприятия на своей странице в Facebook.

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Депутаты от EKRE проголосовали против конвенции о предотвращении насилия в отношении женщин

Вчера Рийгикогу ратифицировал т. н. стамбульскую конвенцию о предотвращении и предупреждении насилия в отношении женщин и семейного насилия. Против проголосовали только шестеро депутатов от EKRE.

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Prisma провела масштабные сокращения работников: что за этим стоит и можно ли говорить об уходе с рынка?

Prisma letid ja kaup Foto: Andres Putting

О нехватке рабочей силы в области обслуживании клиентов не говорил разве что ленивый. На фоне этого довольно странным выглядит недавнее сокращение Prisma 15 человек в Тарту и 10 человек в Нарве и Таллинне.

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Минобороны Латвии: во время учений "Запад 2017" разыгрывался сценарий блокады Балтийского региона

фото иллюстративное Foto: RIA Novosti, REUTERS

Минобороны Латвии еще не подготовило оценку совместных учений России и Белоруссии "Запад 2017", однако уже сейчас многие факты свидетельствуют о том, что отрабатывается сценарий по блокированию Балтийского региона. Такое заявление журналистам сделал министр обороты Раймонд Бергманис (СЗК).

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В целях безопасности школьный персонал будет иметь право проверять личные вещи учеников

На своем заседании Рийгикогу приняло к рассмотрению изменения законопроекта об основной школе и гимназии, согласно которым в дальнейшем школьный персонал будет вправе осматривать личные вещи учеников.

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Сгорел в "Мерседесе". Загадочная смерть хоккейного тренера

küünal Foto: Ago Tammik

В середине июля серебряный призер чемпионата Эстонии по хоккею таллиннский "Викинг" объявил о переменах в тренерском штабе. Вместо Дмитрия Медведева команду к новому сезону должен был готовить Вячеслав Баранов. Однако ни одной тренировки под его руководством "Викинг" так и не провел. В середине августа на садовом участке в Харьюском уезде был обнаружен сгоревший "Мерседес" Баранова с останками человеческого тела. До своего 60-летия хоккейный тренер не дожил три недели.

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Шведская сага продолжается: возникли сложности с доставкой праха погибшего мужчины на родину

По словам представителя брата погибшего мужчины, Министерство иностранных дел сделало недостаточно, чтобы получить из Швеции прах его близкого человека. МИД отвечает, что нет доказательств, является ли вообще представитель человеком, которым он себя называет.

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Читайте жизнеутверждающий прогноз погоды на ближайшие дни!

Согласно прогнозам синоптиков pogoda.ee, в пятницу по всей стране могут пройти кратковременные дожди, но уже в субботу осадки прекратятся.

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