20.05.2018, 21:31

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Подозрительные предметы на улицах Таллинна и волости с самыми высокими зарплатами


rus.delfi.ee
EST 1
Politseipildid
Foto on illustreerivFoto: Andres Putting

Утром саперы проверяли подозрительный предмет в центре Таллинна, вечером такие же работы идут в Ласнамяэ. Иностранный инвестор пожелал купить Батарейную тюрьму за 1 евро. Смотрите, сколько зарабатывают в разных волостях Эстонии и как извергается вулкан Килауэа на Гавайях.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл: самые яркие моменты

BRITAIN-ROYALS/ Foto: Pool, REUTERS

В Виндзорском замке в субботу состоялось главное общественное событие года в Британии — свадьба принца Гарри, шестого в списке наследников британского престола, и американской актрисы Меган Маркл. Русская служба Би-би-си предлагает вспомнить самые яркие моменты церемонии.
Loe edasi…

ФОТО и ВИДЕО. Гавайский ад: вулкан Килауэа на Гавайях снова начал извергаться

Вулкан Килауэа, один из самых активных действующих вулканов в мире, начал извергаться еще в начале мая. Извержение сопровождалось мощным землетрясением. Потоки лавы, достигающей температуры 1000 градусов Цельсия, и испарения ядовитых газов, проникающие в воздух через трещины в земле, заставили сотни жителей островов покинуть свои дома.
Loe edasi…

Венесуэла накануне президентских выборов: ни нефти, ни еды, ни денег

Nicolas Maduro Foto: Handout, Reuters

Выборы президента Венесуэлы 20 мая пройдут на фоне затянувшегося экономического кризиса. Власти не могут решить проблему нехватки продуктов питания. Больше всего от этого страдают дети.
Loe edasi…

ТОП

Иностранный инвестор пожелал купить Батарейную тюрьму за 1 евро. Государство не воодушевлено

Foto: Hendrik Osula

Лондонская фирма Aura Communities, занимающаяся недвижимостью, предложила владельцу Батарейной тюрьмы Riigi Kinnisvara сделку: купить крепость за символическую плату в 1 евро, а потом инвестировать 200 миллионов евро. RKAS же полагает, что при развитии этой недвижимости следует придерживаться правил конкурса на поставки.
Loe edasi…

ФОТО: В центре Таллинна саперы проверяли подозрительный предмет, движение нарушено

Pommirühm Tallinnas Kollasel tänaval Foto: Hendrik Osula

На улице Коллане в центре Таллинна, недалеко от теледома, саперы проверяли неизвестную металлическую коробку. Оказалось, что она пуста.
Loe edasi…

ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: Где самые высокие зарплаты? Смотрите, сколько зарабатывают в разных волостях Эстонии

Foto: Sven Arbet

Конечно же, больше всего зарабатывают жители Харьюмаа, но на первом месте — не Таллинн. Нажмите на уезд, чтобы посмотреть данные о средней зарплате по волостям.
Loe edasi…

ФОТО, ВИДЕО и КАРТА: В Харьюмаа горят 4 гектара леса, огонь взят под контроль

В волости Ания в Харьюмаа горят 4 гектара леса, поступило сообщение в Спасательный департамент. К половине 17:30 огонь был взят под контроль.
Loe edasi…

ФОТО: Вторая попытка нарисовать на нарвской стене гигантского Яака Йоалу началась неудачно, но все получилось

Kremli ööbikute Jaak Joala portree SprayPrinteriga katse 2, Narva Foto: Roman Vikulov, Delfi

Сегодня нарвское муниципальное здание по адресу Линда, 4, часть ансамбля бывшего завода "Балтиец", все-таки украсили огромным изображениями популярного в советское время певца Яака Йоала и соловья. Накануне казалось, что затею опять реализоваться не удастся или же, как вариант, она будет реализована неудачно.
Loe edasi…

ВИДЕО: В Мустамяэ машины остановились, чтобы помочь утке с утятами перейти дорогу

В субботу на Мастумяэ теэ на проезжую часть перед машинами выбежала утка с утятами. Один утенок погиб, но остальных водители вовремя заметили и помогли безопасно перейти дорогу.
Loe edasi…

Таллинн напоминает: за оставленный возле контейнеров мусор можно получить штраф

Prügihunnikud Lasnamäel Foto: Delfi lugeja

Из месяца в месяц Пирита сталкивается с проблемой мусора, который оставляют то на лесной поляне, то возле мусорных контейнеров, сообщает город в пресс-релизе.
Loe edasi…

ВИДЕО: Мегасенсация на льду: Швейцария победила Канаду

Jäähoki Sveits vs Kanada Foto: DAVID W CERNY, REUTERS

Во втором полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею сборная Швейцарии нанесла в Копенгагене сенсационное поражение Канаде — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1).
Loe edasi…

"Охота на блондинку": Приключения эстонки на Шри-Ланке

Foto: Forte

Если кто-то спрашивает про социальный статус, надо отвечать, что ”замужем”. Но при этом надо всегда оставаться дружелюбным — это настоящий символ национального характера на Шри-Ланке. Грубость стоит применять только в крайних случаях.
Loe edasi…

ФОТО: Большая операция в Ласнамяэ: из-за возможной угрозы взрыва эвакуированы стадион, спортзал и 16 квартир

Foto: Kristjan Järv

Полиция получила вызов к дому по адресу Юмера, 44 в Ласнамяэ. Из-за подозрительного предмета эвакуировали стадион, спортивный зал и первые два этажа пятиэтажного дома.
Loe edasi…

Мы ждем будущих журналистов и блогеров! Delfi и Стокгольмская школа экономики в Риге проводят набор в Летнюю школу журналистики

С 11 по 15 июня 2018 русский Delfi в сотрудничестве с Центром изучения медиа Стокгольмской школы экономики в Риге проведет Летнюю школу журналистики. В этом году тренинг пройдет уже во второй раз. Обучение в Летней школе проведут известные журналисты и преподаватели из Эстонии, Латвии и России. Форма подачи заявки — здесь.
Loe edasi...

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



ФОТО: В ходе масштабной операции из-за подозрительного предмета в Ласнамяэ были эвакуированы стадион, спортзал и 16 квартир

20.05.2018
Полиция получила вызов к дому по адресу Юмера, 44 в Ласнамяэ. Из-за подозрительного предмета эвакуировали стадион, спортивный зал и первые два этажа пятиэтажного дома.
Подробнее


ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Подозрительные предметы на улицах Таллинна и волости с самыми высокими зарплатами

20.05.2018
Утром саперы проверяли подозрительный предмет в центре Таллинна, вечером такие же работы идут в Ласнамяэ. Иностранный инвестор пожелал купить Батарейную тюрьму за 1 евро. Смотрите, сколько зарабатывают в разных волостях Эстонии и как извергается вулкан Килауэа на Гавайях.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Пассажирские автобусы из Эстонии летом не смогут въехать в Санкт-Петербург без соответствующего оборудования

20.05.2018
Этим летом в России пройдет чемпионат мира по футболу. Среди прочих городов мировое первенство примет и Санкт-Петербург, куда из Эстонии ежедневно отправляются десятки рейсовых автобусов. В преддверии этого грандиозного события Россия установила серьезные технические требования к оснащению международных рейсов. Все ли наши перевозчики успеют выполнить их к началу чемпионата и как скажутся нововведения на пассажирах — узнала ”МК-Эстония”.
Подробнее

Как приструнить чужого ребенка, который нарушает ваше спокойствие, а какие способы недопустимы?

20.05.2018
Воспитание детей — штука сложная. Далеко не всегда они растут такими, какими хотелось бы их видеть родителям. Но с неподобающим, капризным или даже хамским поведением подрастающего поколения приходится сталкиваться и совершенно посторонним людям. В таких ситуация взрослые оказываются в неловком положении: сделать замечание или продолжать терпеть, а если сделать, то что можно сказать, чтобы простая попытка привлечь чьего-то отпрыска к порядку не привела к обвинению уже в адрес самого взрослого?
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black
360,- €
334,80 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100038
169,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100002
159,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €

Не показывайте это видео королеве! В Сети появилась откровенная реклама с Меган Маркл

20.05.2018
Вчера в Лондоне состоялась свадьба принца Гарри и актрисы Меган Маркл, которая теперь носит титул герцогини Сассекской. Не секрет, что до знакомства с принцем Меган жила жизнью обычной голливудской актрисы, а недавно в Сети всплыла реклама, которую Елизавета II точно не хотела бы видеть, пишет Mirror.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ВИДЕО: В Мустамяэ машины остановились, чтобы помочь утке с утятами перейти дорогу

20.05.2018
В субботу на Мастумяэ теэ на проезжую часть перед машинами выбежала утка с утятами. Один утенок погиб, но остальных водители вовремя заметили и помогли безопасно перейти дорогу.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ