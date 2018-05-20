ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Подозрительные предметы на улицах Таллинна и волости с самыми высокими зарплатами

ФОТО и ВИДЕО. Гавайский ад: вулкан Килауэа на Гавайях снова начал извергаться

Вулкан Килауэа, один из самых активных действующих вулканов в мире, начал извергаться еще в начале мая. Извержение сопровождалось мощным землетрясением. Потоки лавы, достигающей температуры 1000 градусов Цельсия, и испарения ядовитых газов, проникающие в воздух через трещины в земле, заставили сотни жителей островов покинуть свои дома.

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Венесуэла накануне президентских выборов: ни нефти, ни еды, ни денег

Nicolas Maduro Foto: Handout, Reuters

Выборы президента Венесуэлы 20 мая пройдут на фоне затянувшегося экономического кризиса. Власти не могут решить проблему нехватки продуктов питания. Больше всего от этого страдают дети.

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Иностранный инвестор пожелал купить Батарейную тюрьму за 1 евро. Государство не воодушевлено

Foto: Hendrik Osula

Лондонская фирма Aura Communities, занимающаяся недвижимостью, предложила владельцу Батарейной тюрьмы Riigi Kinnisvara сделку: купить крепость за символическую плату в 1 евро, а потом инвестировать 200 миллионов евро. RKAS же полагает, что при развитии этой недвижимости следует придерживаться правил конкурса на поставки.

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ФОТО: В центре Таллинна саперы проверяли подозрительный предмет, движение нарушено

Pommirühm Tallinnas Kollasel tänaval Foto: Hendrik Osula

На улице Коллане в центре Таллинна, недалеко от теледома, саперы проверяли неизвестную металлическую коробку. Оказалось, что она пуста.

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ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: Где самые высокие зарплаты? Смотрите, сколько зарабатывают в разных волостях Эстонии

Foto: Sven Arbet

Конечно же, больше всего зарабатывают жители Харьюмаа, но на первом месте — не Таллинн. Нажмите на уезд, чтобы посмотреть данные о средней зарплате по волостям.

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ФОТО, ВИДЕО и КАРТА: В Харьюмаа горят 4 гектара леса, огонь взят под контроль

В волости Ания в Харьюмаа горят 4 гектара леса, поступило сообщение в Спасательный департамент. К половине 17:30 огонь был взят под контроль.

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