ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Подозрительные предметы на улицах Таллинна и волости с самыми высокими зарплатами

Утром саперы проверяли подозрительный предмет в центре Таллинна, вечером такие же работы идут в Ласнамяэ. Иностранный инвестор пожелал купить Батарейную тюрьму за 1 евро. Смотрите, сколько зарабатывают в разных волостях Эстонии и как извергается вулкан Килауэа на Гавайях.
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл: самые яркие моменты
В Виндзорском замке в субботу состоялось главное общественное событие года в Британии — свадьба принца Гарри, шестого в списке наследников британского престола, и американской актрисы Меган Маркл. Русская служба Би-би-си предлагает вспомнить самые яркие моменты церемонии. Loe edasi…
ФОТО и ВИДЕО. Гавайский ад: вулкан Килауэа на Гавайях снова начал извергаться
Вулкан Килауэа, один из самых активных действующих вулканов в мире, начал извергаться еще в начале мая. Извержение сопровождалось мощным землетрясением. Потоки лавы, достигающей температуры 1000 градусов Цельсия, и испарения ядовитых газов, проникающие в воздух через трещины в земле, заставили сотни жителей островов покинуть свои дома. Loe edasi…
Венесуэла накануне президентских выборов: ни нефти, ни еды, ни денег
Выборы президента Венесуэлы 20 мая пройдут на фоне затянувшегося экономического кризиса. Власти не могут решить проблему нехватки продуктов питания. Больше всего от этого страдают дети. Loe edasi…
Иностранный инвестор пожелал купить Батарейную тюрьму за 1 евро. Государство не воодушевлено
Лондонская фирма Aura Communities, занимающаяся недвижимостью, предложила владельцу Батарейной тюрьмы Riigi Kinnisvara сделку: купить крепость за символическую плату в 1 евро, а потом инвестировать 200 миллионов евро. RKAS же полагает, что при развитии этой недвижимости следует придерживаться правил конкурса на поставки. Loe edasi…
ФОТО: В центре Таллинна саперы проверяли подозрительный предмет, движение нарушено
На улице Коллане в центре Таллинна, недалеко от теледома, саперы проверяли неизвестную металлическую коробку. Оказалось, что она пуста. Loe edasi…
ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: Где самые высокие зарплаты? Смотрите, сколько зарабатывают в разных волостях Эстонии
Конечно же, больше всего зарабатывают жители Харьюмаа, но на первом месте — не Таллинн. Нажмите на уезд, чтобы посмотреть данные о средней зарплате по волостям. Loe edasi…
ФОТО, ВИДЕО и КАРТА: В Харьюмаа горят 4 гектара леса, огонь взят под контроль
В волости Ания в Харьюмаа горят 4 гектара леса, поступило сообщение в Спасательный департамент. К половине 17:30 огонь был взят под контроль. Loe edasi…
ФОТО: Вторая попытка нарисовать на нарвской стене гигантского Яака Йоалу началась неудачно, но все получилось
Сегодня нарвское муниципальное здание по адресу Линда, 4, часть ансамбля бывшего завода "Балтиец", все-таки украсили огромным изображениями популярного в советское время певца Яака Йоала и соловья. Накануне казалось, что затею опять реализоваться не удастся или же, как вариант, она будет реализована неудачно. Loe edasi…
ВИДЕО: В Мустамяэ машины остановились, чтобы помочь утке с утятами перейти дорогу
В субботу на Мастумяэ теэ на проезжую часть перед машинами выбежала утка с утятами. Один утенок погиб, но остальных водители вовремя заметили и помогли безопасно перейти дорогу. Loe edasi…
Таллинн напоминает: за оставленный возле контейнеров мусор можно получить штраф
Из месяца в месяц Пирита сталкивается с проблемой мусора, который оставляют то на лесной поляне, то возле мусорных контейнеров, сообщает город в пресс-релизе. Loe edasi…
ВИДЕО: Мегасенсация на льду: Швейцария победила Канаду
Во втором полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею сборная Швейцарии нанесла в Копенгагене сенсационное поражение Канаде — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1). Loe edasi…
"Охота на блондинку": Приключения эстонки на Шри-Ланке
Если кто-то спрашивает про социальный статус, надо отвечать, что ”замужем”. Но при этом надо всегда оставаться дружелюбным — это настоящий символ национального характера на Шри-Ланке. Грубость стоит применять только в крайних случаях. Loe edasi…
ФОТО: Большая операция в Ласнамяэ: из-за возможной угрозы взрыва эвакуированы стадион, спортзал и 16 квартир
Полиция получила вызов к дому по адресу Юмера, 44 в Ласнамяэ. Из-за подозрительного предмета эвакуировали стадион, спортивный зал и первые два этажа пятиэтажного дома. Loe edasi…
Мы ждем будущих журналистов и блогеров! Delfi и Стокгольмская школа экономики в Риге проводят набор в Летнюю школу журналистики
С 11 по 15 июня 2018 русский Delfi в сотрудничестве с Центром изучения медиа Стокгольмской школы экономики в Риге проведет Летнюю школу журналистики. В этом году тренинг пройдет уже во второй раз. Обучение в Летней школе проведут известные журналисты и преподаватели из Эстонии, Латвии и России. Форма подачи заявки — здесь. Loe edasi...