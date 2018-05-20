20.05.2018, 21:31

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Подозрительные предметы на улицах Таллинна и волости с самыми высокими зарплатами


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Foto on illustreerivFoto: Andres Putting

Утром саперы проверяли подозрительный предмет в центре Таллинна, вечером такие же работы идут в Ласнамяэ. Иностранный инвестор пожелал купить Батарейную тюрьму за 1 евро. Смотрите, сколько зарабатывают в разных волостях Эстонии и как извергается вулкан Килауэа на Гавайях.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл: самые яркие моменты

BRITAIN-ROYALS/ Foto: Pool, REUTERS

В Виндзорском замке в субботу состоялось главное общественное событие года в Британии — свадьба принца Гарри, шестого в списке наследников британского престола, и американской актрисы Меган Маркл. Русская служба Би-би-си предлагает вспомнить самые яркие моменты церемонии.
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ФОТО и ВИДЕО. Гавайский ад: вулкан Килауэа на Гавайях снова начал извергаться

Вулкан Килауэа, один из самых активных действующих вулканов в мире, начал извергаться еще в начале мая. Извержение сопровождалось мощным землетрясением. Потоки лавы, достигающей температуры 1000 градусов Цельсия, и испарения ядовитых газов, проникающие в воздух через трещины в земле, заставили сотни жителей островов покинуть свои дома.
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Венесуэла накануне президентских выборов: ни нефти, ни еды, ни денег

Nicolas Maduro Foto: Handout, Reuters

Выборы президента Венесуэлы 20 мая пройдут на фоне затянувшегося экономического кризиса. Власти не могут решить проблему нехватки продуктов питания. Больше всего от этого страдают дети.
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Иностранный инвестор пожелал купить Батарейную тюрьму за 1 евро. Государство не воодушевлено

Foto: Hendrik Osula

Лондонская фирма Aura Communities, занимающаяся недвижимостью, предложила владельцу Батарейной тюрьмы Riigi Kinnisvara сделку: купить крепость за символическую плату в 1 евро, а потом инвестировать 200 миллионов евро. RKAS же полагает, что при развитии этой недвижимости следует придерживаться правил конкурса на поставки.
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ФОТО: В центре Таллинна саперы проверяли подозрительный предмет, движение нарушено

Pommirühm Tallinnas Kollasel tänaval Foto: Hendrik Osula

На улице Коллане в центре Таллинна, недалеко от теледома, саперы проверяли неизвестную металлическую коробку. Оказалось, что она пуста.
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ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: Где самые высокие зарплаты? Смотрите, сколько зарабатывают в разных волостях Эстонии

Foto: Sven Arbet

Конечно же, больше всего зарабатывают жители Харьюмаа, но на первом месте — не Таллинн. Нажмите на уезд, чтобы посмотреть данные о средней зарплате по волостям.
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ФОТО, ВИДЕО и КАРТА: В Харьюмаа горят 4 гектара леса, огонь взят под контроль

В волости Ания в Харьюмаа горят 4 гектара леса, поступило сообщение в Спасательный департамент. К половине 17:30 огонь был взят под контроль.
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ФОТО: Вторая попытка нарисовать на нарвской стене гигантского Яака Йоалу началась неудачно, но все получилось

Kremli ööbikute Jaak Joala portree SprayPrinteriga katse 2, Narva Foto: Roman Vikulov, Delfi

Сегодня нарвское муниципальное здание по адресу Линда, 4, часть ансамбля бывшего завода "Балтиец", все-таки украсили огромным изображениями популярного в советское время певца Яака Йоала и соловья. Накануне казалось, что затею опять реализоваться не удастся или же, как вариант, она будет реализована неудачно.
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ВИДЕО: В Мустамяэ машины остановились, чтобы помочь утке с утятами перейти дорогу

В субботу на Мастумяэ теэ на проезжую часть перед машинами выбежала утка с утятами. Один утенок погиб, но остальных водители вовремя заметили и помогли безопасно перейти дорогу.
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Таллинн напоминает: за оставленный возле контейнеров мусор можно получить штраф

Prügihunnikud Lasnamäel Foto: Delfi lugeja

Из месяца в месяц Пирита сталкивается с проблемой мусора, который оставляют то на лесной поляне, то возле мусорных контейнеров, сообщает город в пресс-релизе.
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ВИДЕО: Мегасенсация на льду: Швейцария победила Канаду

Jäähoki Sveits vs Kanada Foto: DAVID W CERNY, REUTERS

Во втором полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею сборная Швейцарии нанесла в Копенгагене сенсационное поражение Канаде — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1).
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"Охота на блондинку": Приключения эстонки на Шри-Ланке

Foto: Forte

Если кто-то спрашивает про социальный статус, надо отвечать, что ”замужем”. Но при этом надо всегда оставаться дружелюбным — это настоящий символ национального характера на Шри-Ланке. Грубость стоит применять только в крайних случаях.
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ФОТО: Большая операция в Ласнамяэ: из-за возможной угрозы взрыва эвакуированы стадион, спортзал и 16 квартир

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Полиция получила вызов к дому по адресу Юмера, 44 в Ласнамяэ. Из-за подозрительного предмета эвакуировали стадион, спортивный зал и первые два этажа пятиэтажного дома.
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Мы ждем будущих журналистов и блогеров! Delfi и Стокгольмская школа экономики в Риге проводят набор в Летнюю школу журналистики

С 11 по 15 июня 2018 русский Delfi в сотрудничестве с Центром изучения медиа Стокгольмской школы экономики в Риге проведет Летнюю школу журналистики. В этом году тренинг пройдет уже во второй раз. Обучение в Летней школе проведут известные журналисты и преподаватели из Эстонии, Латвии и России. Форма подачи заявки — здесь.
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Подозрительные предметы на улицах Таллинна и волости с самыми высокими зарплатами

20.05.2018
Утром саперы проверяли подозрительный предмет в центре Таллинна, вечером такие же работы идут в Ласнамяэ. Иностранный инвестор пожелал купить Батарейную тюрьму за 1 евро. Смотрите, сколько зарабатывают в разных волостях Эстонии и как извергается вулкан Килауэа на Гавайях.
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