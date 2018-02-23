ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Подготовка к празднованию 100-летия ЭР, выход сборной РФ по хоккею в финал на ОИ

Завтра, 24 февраля Эстонская Республика празднует 100-летие. Сегодня в Эстонии активно шла подготовка к празднику. А на Олимпийских играх сборная России по хоккею победила сборную Чехии и вышла в финал.

ФОТО и ВИДЕО: Россия победила Чехию и пробилась в финал Олимпиады

OAR vs Tsehhi Foto: GRIGORY DUKOR, REUTERS

Первым финалистом олимпийского хоккейного турнира в Пхенчхане стала Россия, обыгравшая в тяжелейшем полуфинале Чехию - 3:0 (0:0, 2:0, 1:0).

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ФОТОНОВОСТЬ: Первое золото российских олимпийцев под белым флагом

PyeongChang 2018 Foto: Sergei Bobylev, Sergei Bobylev/TASS

В Пхенчхане прошла церемония награждения призеров олимпийского турнира фигуристок. Золотую медаль получила победительница соревнований Алина Загитова.

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ВИДЕО: Нарвский колледж ТУ поздравил страну со столетием

Narva kolledž Foto: Tiit Blaat

Нарвский колледж Тартуского университета и STUF выпустили видеопоздравление к ЭР100.

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Мэр Таллинна: приведем город в порядок к юбилею Республики!

Tallinna linnapea Taavi Aas Foto: Tiit Blaat

Приведем себя, свои дома и весь город в порядок к юбилею Эстонской Республики, чтобы отпраздновать это событие радостно и достойно, – призвал мэр Таллинна Таави Аас.

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Кто бы мог подумать?! Германия сломала Канаду в полуфинале Олимпиады

IHOCKEY-OLY-2018-PYEONGCHANG-CAN-GER Foto: JUNG YEON-JE, AFP

Хоккеисты сборной Германии сотворили самую громкую сенсацию на олимпийском турнире в Пхенчхане. Во втором полуфинале немецкая команда в захватывающем поединке победила Канаду - 4:3 (1:0, 3:1, 0:2).

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Какой подарок преподнесет погода Эстонии к юбилею

Peterburi tee ääres kõrgub EV 100 tähis Foto: Andres Putting

По прогнозам синоптиков, 24 февраля будет облачная с прояснениями погода, местами возможен небольшой снег, столбик термометра может опуститься до -12°С.

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В Нарве сын убил отца во время совместного распития алкоголя

Pilt on illustratiivne Foto: Anni Õnneleid

В одном из многоквартирных домов на проспекте Кангеласте в Нарве 22 февраля произошло бытовое убийство, передает rus.err.ee.

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Предполагаемый криминальный авторитет Хуберт Хирв ездил на охоту с главой КаПо

Varjudeteater luures Foto: Andres Putting

О находящемся более недели под стражей бизнесмене Хуберте Хирве известно мало.

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ВИДЕО: Автомобиль промчался с безумной скоростью, врезался в другой, развернулся и поехал по встречке

Сегодня утром на Палдиском шоссе в Таллинне произошла авария. Автомобиль темного цвета, ехавший со скоростью как минимум 80 км/ч, врезался в желтый автомобиль, продолжил движение, через 100 метров развернулся и поехал по встречке.

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В 8 лет — уже с бутылкой! Как полиция борется с пьянством среди несовершеннолетних

Foto on illustratiivne Foto: Annika Haas

В редакцию Delfi написала читательница, недовольная работой полиции — мол полицейские недостаточно активно проверяют пьяных подростков на улице. Руководитель участковых полицейских Йыхвиского отделения полиции рассказал, как именно проходят рейды для борьбы с употребившими алкоголь и наркотики несовершеннолетними.

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