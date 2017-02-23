ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Подготовка к параду Сил обороны, похищение украинского депутата, кража на ферме Репинского

В Пярну уже начали отмечать годовщину Эстонской Республики. В Таллинне подготавили военную технику к параду. На ферме Мартина Репинского произошла кража, ощерб составил 350 евро. На Украине был похищен депутат от ”Блока Петра Порошенко”, позже депутата нашли, с ним все в порядке.

В связи подготовкой к параду Сил обороны, в Таллинне изменено движение общественного транспорта

В связи с подготовкой и проведением 23 и 24 февраля парада Сил обороны, посвященного 99-летию Эстонской Республики, как сообщает Раэпресс, 23 февраля с 19 до 24 часов и 24 февраля с 8 часов утра и до окончания парада (примерно в 16 часов) реорганизуется движение на многих маршрутах общественного транспорта.

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ФОТО и ВИДЕО DELFI: В Таллинне подготавливают военную технику к параду

Сегодня в Таллинне на разных мойках мыли военную технику, которая завтра будет представлена на параде Сил обороны по случаю 99-летия Эстонской Республики.

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ФОТО DELFI: Президент Кальюлайд вручила знаки отличия 113 деятелям

Foto: Karin Kaljuläte

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Президент Керсти Кальюлайд в преддверии 99-й годовщины Эстонской Республики вручила государственные знаки отличия 113 людям, преданность которых своей работе или общине сделала Эстонию лучше. Торжественное вручение знаков отличия началось сегодня в 12 часов в театре NUKU.

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ФОТО DELFI: В Пярну уже начали отмечать годовщину Эстонской Республики

EV99 Pärnus Foto: Ago Tammik

Сегодня утром в 10:30 началось празднование 99-летия Эстонской Республикив Пярнумаа у памятника Константину Пятсу в Тахкуранна.

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Церемонии начались: президент передала Силам обороны офицерский меч

На запланированной в качестве новой традиции церемонии президент Керсти Кальюлайд сегодня в Кадриорге передала знаменному наряду Сил обороны символический меч.

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На ферме Мартина Репинского произошла кража

Martin Repinski ja Konju Talu Foto: Sergei Stepanov, NPA

22 февраля в полицию поступило заявление о краже дрели и стартового пистолета. По данным правоохранительных органов, кража произошла в волости Тойла, в деревне Коню, в офисном помещении.

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На Украине похищен депутат от ”Блока Петра Порошенко”

UKRAINE-RUSSIA-CRISIS-POLITICS-GOVERNMENT Foto: Sergei Supinsky, AFP

В Одессе неизвестные похитили народного депутата Украины от партии ”Блок Петра Порошенко” Алексея Гончаренко, передает ”112 Украина”.

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Задержан заказчик похищения замглавы фракции "Блок Петра Порошенко"

Viru vangla Foto: Tiit Blaat

Задержан заказчик похищения замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" Алексея Гончаренко, это депутат Лиманского райсовета Кушнарев, сказал прокурор Одесской области Олег Жученко.

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Служебная собака помогла задержать пьяного подростка, укравшего коньяк за 3000 евро

Politseikoer Dexter Foto: Jürgen Puistaja, Kanal 2

В Тарту сегодня ночью украли из магазина коньяк за 3000 евро, стащившего который пьяного несовершеннолетнего задержали полицейские со служебной собакой.

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Оскорбленная клиентка ресторана: мне специально подложили в блюдо свинину!

Foto: Facebook

Женщина из Финляндии описала в Facebook, как в кафе-ресторане Pierre в Тарту она стала жертвой притеснений. По ее мнению, ей специально подложили в блюдо свинину из-за ее внешнего вида.

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