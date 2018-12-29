29.12.2018, 22:10

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Подготовка к Новому году продолжается, резкий рост интереса к Ида-Вирумаа

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rus.delfi.ee
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Подготовка к Новому году продолжается, резкий рост интереса к Ида-Вирумаа
Фото: кадр из видео

Мужчина подсыпал знакомой наркотик в напиток, что думает Катрин Райк об Ингрид Рюйтель, что поставить на новогодний стол и многое другое - в подборке главных новостей дня.

Катри Райк — Ингрид Рюйтель: все живущие в Эстонии люди — наши люди

Sotsiaaldemokraatide pressikonverents Foto: Madis Veltman

У Эстонии была и есть очень консервативная иммиграционная политика. Например, в сфере трудовой миграции правительство Республики утвердило ограничение в 1315 человек на 2019 год. Граждане стран ЕС, а также граждане некоторых третьих стран, таких как США, Япония и Норвегия, не включены в лимит трудовой миграции.
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Порошенко вдвое увеличил зону контроля Украины в Черном море

Petro Porošenko Foto: Mihhail Palintšak, TASS

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон ”О прилегающей зоне Украины”, предусматривающий расширение пограничного и таможенного контроля страны в Черном море, сообщает пресс-служба украинского лидера.
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СМИ: резкий рост интереса к Ида-Вирумаа стал главным событием уходящего года

President Kaljulaidi teine päev Narvas Foto: Jaanus Lensment

По версии регионального издания Põhjarannik, наиболее важным событием 2018 года в Ида-Вирумаа стал резко увеличившийся интерес к региону со стороны остальной Эстонии, благодаря чему начали разрушаться и многие укореневшиеся негативные стереотипы в отношении северо-востока страны, пишет rus.err.
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Вклад Эстонии в гуманитарную помощь: какие страны мы поддерживаем и какими суммами?

фото иллюстративное Foto: AP

Эстония начала оказывать содействие в развитии и предлагать гуманитарную помощь нуждающимся странам в 1998 году. Тогда правительство выделило Украине 484 644 крон (31 000 евро) в качестве продуктовой помощи. В 2017 году эта цифра составляла уже 38 миллионов евро.
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ГАЛЕРЕЯ: Лучшие фотографии 2018 года от Delfi и Eesti Päevaleht

Juhan Ulfsak Foto: Karin Kaljuläte

Фотографы Delfi и Eesti Päevaleht выбрали лучшие снимки 2018 года.
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Клэбо выиграл спринт на "Тур де Ски", эстонцы в ТОП-40 не попали

Johannes Hösflot Klaebo tuiskas Davosis poodiumi kõige kõrgemale astmele. Foto: Gian Ehrenzeller, AP/Scanpix

ТОП

В итальянском Тоблахе стартовала лыжная многодневка "Тур де Ски". Спринтерские забеги на дистанции 1,3 км выиграли олимпийские чемпионы Йоханнес Клэбо (Норвегия) и Стиина Нильссон (Швеция).
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24 идеи: что лучше всего подарить представителям разных знаков зодиака

ФОТО: Kim Stiver

Уже совсем скоро начнется праздничная суматоха. В предновогоднем вихре приготовлений особенно большие затруднения всегда вызывает выбор подарков. Каждый год хочется подарить близким и друзьям что-то приятное, но отличное от того, что было в прошлом году. Зная, кто человек по гороскопу, можно придумать презент, основываясь именно на этой особенности. Причем вовсе не обязательно это будет что-то дорогое, главное — угадать с настроением. А уж в этом звезды помогут! ”МК-Эстония” традиционно составила подборку подарков на любой вкус, исходя из знаков зодиака.
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"Мы живем по двум календарям”. Как празднует Новый год еврейская семья из Таллинна

Фото: личный архив

Уже через несколько дней Эстония будет отмечать приход нового, 2019 года. Павел Флейшер из Таллинна считает, что Новый год — это, прежде всего, возможность собраться всей семьей и пообщаться. Павел — студент ИТ-факультета Таллиннского технического университета, один из лидеров студенческой организации Еврейской общины Эстонии.
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Приостановка финансирования правительства США затронула и американское посольство в Эстонии

Ameerika, USA sümbolid Foto: Epp-Mare Kukemelk

В связи с приостановкой финансирования многих государственных учреждений из-за непринятого Конгрессом США бюджета оказание запланированных паспортно-визовых услуг в Соединенных Штатах Америки, а также в американских посольствах и консульствах за рубежом будет продолжаться в той мере, в какой будет позволять ситуация, пишет rus.err.
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Деньги, поездки, даже топливо! Что предлагают волости Отепя, Кейла и Тырва за прописку

Uus 50eurone. Eesti Pank Foto: Karin Kaljuläte

Волости Отепя, Кейла и Тырва привлекают новых жителей лотереей. Для участия в ней достаточно лишь прописаться в одной из волостей до Нового года и надеяться, что счастье улыбнется.
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Есть ли смысл ехать в Латвию за дешевым алкоголем на Новый год

Jaanipäeva tuur Foto: Taavi Sepp

Пожалуй, единственная ночь в году, когда употребление алкоголя является едва ли не обязательным — ночь, когда приходит Новый год. Закупаться народ начинает уже сейчас, значит, самое время проверить, где выгоднее всего покупать самые ходовые напитки: шампанское, водку и коньяк, пишет "МК-Эстония".
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Полиция просит помощи: Финн украл 150 000 евро из рабочего сейфа и сбежал в Эстонию

Фото: полиция Финляндии

Полиция Финляндии ищет 19-летнего молодого человека, который в прошлую субботу совершил кражу в городе Вантаа: он украл 150 000 евро из сейфа на рабочем месте. Предполагается, что в тот же день подозреваемый сбежал в Эстонию, возможно, что в Пярну, пишет новостной портал газеты Iltasanomat.
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"Я желал ей только добра!" Мужчина подсыпал знакомой наркотик в напиток и другие истории о "доброжелателях"

Korgijook GHB Foto: Andres Putting

Недавно был наказан мужчина, который кинул своей знакомой таблетку экстази в напиток - посреди дня в кафе в центре Таллинна. По его заверениям, он желал ей лишь добра, пишет Eesti Päevaleht.
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ВИДЕО DELFI: С наступающим! Что дети поставили бы на новогодний стол, а что "совсем бе"?

До 31 декабря осталось всего два дня, а значит самое время определяться с блюдами. И если взрослые не прихотливы, то с детьми приходится сложнее. Мы поставили на стол самые типичные новогодние блюда и узнали, какие из них нравятся детям, а какие они раньше даже не пробовали (вы удивитесь!).
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ВИДЕО: Киркоров, Безруков и многие другие поздравляют Русский театр с 70-летием

Фото: кадр из видео

15 декабря Русский театр с размахом отметил 70-летие. Как оказалось, театр поздравило много известных личностей, видео-поздравления которых пару дней назад появились в Youtube. Смотрите видео!
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