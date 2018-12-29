ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Подготовка к Новому году продолжается, резкий рост интереса к Ида-Вирумаа

Мужчина подсыпал знакомой наркотик в напиток, что думает Катрин Райк об Ингрид Рюйтель, что поставить на новогодний стол и многое другое - в подборке главных новостей дня.
Катри Райк — Ингрид Рюйтель: все живущие в Эстонии люди — наши люди
УЭстонии была и есть очень консервативная иммиграционная политика. Например, в сфере трудовой миграции правительство Республики утвердило ограничение в 1315 человек на 2019 год. Граждане стран ЕС, а также граждане некоторых третьих стран, таких как США, Япония и Норвегия, не включены в лимит трудовой миграции. Loe edasi...
Порошенко вдвое увеличил зону контроля Украины в Черном море
СМИ: резкий рост интереса к Ида-Вирумаа стал главным событием уходящего года
По версии регионального издания Põhjarannik, наиболее важным событием 2018 года в Ида-Вирумаа стал резко увеличившийся интерес к региону со стороны остальной Эстонии, благодаря чему начали разрушаться и многие укореневшиеся негативные стереотипы в отношении северо-востока страны, пишет rus.err. Loe edasi...
Вклад Эстонии в гуманитарную помощь: какие страны мы поддерживаем и какими суммами?
Эстония начала оказывать содействие в развитии и предлагать гуманитарную помощь нуждающимся странам в 1998 году. Тогда правительство выделило Украине 484 644 крон (31 000 евро) в качестве продуктовой помощи. В 2017 году эта цифра составляла уже 38 миллионов евро. Loe edasi...
ГАЛЕРЕЯ: Лучшие фотографии 2018 года от Delfi и Eesti Päevaleht
Фотографы Delfi и Eesti Päevaleht выбрали лучшие снимки 2018 года. Loe edasi...
Клэбо выиграл спринт на "Тур де Ски", эстонцы в ТОП-40 не попали
В итальянском Тоблахе стартовала лыжная многодневка "Тур де Ски". Спринтерские забеги на дистанции 1,3 км выиграли олимпийские чемпионы Йоханнес Клэбо (Норвегия) и Стиина Нильссон (Швеция). Loe edasi...
24 идеи: что лучше всего подарить представителям разных знаков зодиака
Уже совсем скоро начнется праздничная суматоха. В предновогоднем вихре приготовлений особенно большие затруднения всегда вызывает выбор подарков. Каждый год хочется подарить близким и друзьям что-то приятное, но отличное от того, что было в прошлом году. Зная, кто человек по гороскопу, можно придумать презент, основываясь именно на этой особенности. Причем вовсе не обязательно это будет что-то дорогое, главное — угадать с настроением. А уж в этом звезды помогут! ”МК-Эстония” традиционно составила подборку подарков на любой вкус, исходя из знаков зодиака. Loe edasi...
"Мы живем по двум календарям”. Как празднует Новый год еврейская семья из Таллинна
Уже через несколько дней Эстония будет отмечать приход нового, 2019 года. Павел Флейшер из Таллинна считает, что Новый год — это, прежде всего, возможность собраться всей семьей и пообщаться. Павел — студент ИТ-факультета Таллиннского технического университета, один из лидеров студенческой организации Еврейской общины Эстонии. Loe edasi...
Приостановка финансирования правительства США затронула и американское посольство в Эстонии
В связи с приостановкой финансирования многих государственных учреждений из-за непринятого Конгрессом США бюджета оказание запланированных паспортно-визовых услуг в Соединенных Штатах Америки, а также в американских посольствах и консульствах за рубежом будет продолжаться в той мере, в какой будет позволять ситуация, пишет rus.err. Loe edasi...
Деньги, поездки, даже топливо! Что предлагают волости Отепя, Кейла и Тырва за прописку
Волости Отепя, Кейла и Тырва привлекают новых жителей лотереей. Для участия в ней достаточно лишь прописаться в одной из волостей до Нового года и надеяться, что счастье улыбнется. Loe edasi...
Есть ли смысл ехать в Латвию за дешевым алкоголем на Новый год
Пожалуй, единственная ночь в году, когда употребление алкоголя является едва ли не обязательным — ночь, когда приходит Новый год. Закупаться народ начинает уже сейчас, значит, самое время проверить, где выгоднее всего покупать самые ходовые напитки: шампанское, водку и коньяк, пишет "МК-Эстония". Loe edasi...
Полиция просит помощи: Финн украл 150 000 евро из рабочего сейфа и сбежал в Эстонию
Полиция Финляндии ищет 19-летнего молодого человека, который в прошлую субботу совершил кражу в городе Вантаа: он украл 150 000 евро из сейфа на рабочем месте. Предполагается, что в тот же день подозреваемый сбежал в Эстонию, возможно, что в Пярну, пишет новостной портал газеты Iltasanomat. Loe edasi...
"Я желал ей только добра!" Мужчина подсыпал знакомой наркотик в напиток и другие истории о "доброжелателях"
Недавно был наказан мужчина, который кинул своей знакомой таблетку экстази в напиток - посреди дня в кафе в центре Таллинна. По его заверениям, он желал ей лишь добра, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi...
ВИДЕО DELFI: С наступающим! Что дети поставили бы на новогодний стол, а что "совсем бе"?
До 31 декабря осталось всего два дня, а значит самое время определяться с блюдами. И если взрослые не прихотливы, то с детьми приходится сложнее. Мы поставили на стол самые типичные новогодние блюда и узнали, какие из них нравятся детям, а какие они раньше даже не пробовали (вы удивитесь!). Loe edasi...
ВИДЕО: Киркоров, Безруков и многие другие поздравляют Русский театр с 70-летием
15 декабря Русский театр с размахом отметил 70-летие. Как оказалось, театр поздравило много известных личностей, видео-поздравления которых пару дней назад появились в Youtube. Смотрите видео! Loe edasi...