ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Подготовка к Новому году продолжается, резкий рост интереса к Ида-Вирумаа

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон ”О прилегающей зоне Украины”, предусматривающий расширение пограничного и таможенного контроля страны в Черном море, сообщает пресс-служба украинского лидера.

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СМИ: резкий рост интереса к Ида-Вирумаа стал главным событием уходящего года

President Kaljulaidi teine päev Narvas Foto: Jaanus Lensment

По версии регионального издания Põhjarannik, наиболее важным событием 2018 года в Ида-Вирумаа стал резко увеличившийся интерес к региону со стороны остальной Эстонии, благодаря чему начали разрушаться и многие укореневшиеся негативные стереотипы в отношении северо-востока страны, пишет rus.err.

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Вклад Эстонии в гуманитарную помощь: какие страны мы поддерживаем и какими суммами?

фото иллюстративное Foto: AP

Эстония начала оказывать содействие в развитии и предлагать гуманитарную помощь нуждающимся странам в 1998 году. Тогда правительство выделило Украине 484 644 крон (31 000 евро) в качестве продуктовой помощи. В 2017 году эта цифра составляла уже 38 миллионов евро.

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ГАЛЕРЕЯ: Лучшие фотографии 2018 года от Delfi и Eesti Päevaleht

Juhan Ulfsak Foto: Karin Kaljuläte

Фотографы Delfi и Eesti Päevaleht выбрали лучшие снимки 2018 года.

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Клэбо выиграл спринт на "Тур де Ски", эстонцы в ТОП-40 не попали

Johannes Hösflot Klaebo tuiskas Davosis poodiumi kõige kõrgemale astmele. Foto: Gian Ehrenzeller, AP/Scanpix

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В итальянском Тоблахе стартовала лыжная многодневка "Тур де Ски". Спринтерские забеги на дистанции 1,3 км выиграли олимпийские чемпионы Йоханнес Клэбо (Норвегия) и Стиина Нильссон (Швеция).

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24 идеи: что лучше всего подарить представителям разных знаков зодиака

ФОТО: Kim Stiver

Уже совсем скоро начнется праздничная суматоха. В предновогоднем вихре приготовлений особенно большие затруднения всегда вызывает выбор подарков. Каждый год хочется подарить близким и друзьям что-то приятное, но отличное от того, что было в прошлом году. Зная, кто человек по гороскопу, можно придумать презент, основываясь именно на этой особенности. Причем вовсе не обязательно это будет что-то дорогое, главное — угадать с настроением. А уж в этом звезды помогут! ”МК-Эстония” традиционно составила подборку подарков на любой вкус, исходя из знаков зодиака.

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"Мы живем по двум календарям”. Как празднует Новый год еврейская семья из Таллинна

Фото: личный архив

Уже через несколько дней Эстония будет отмечать приход нового, 2019 года. Павел Флейшер из Таллинна считает, что Новый год — это, прежде всего, возможность собраться всей семьей и пообщаться. Павел — студент ИТ-факультета Таллиннского технического университета, один из лидеров студенческой организации Еврейской общины Эстонии.

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Приостановка финансирования правительства США затронула и американское посольство в Эстонии