ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Почему оправдали осужденного педофила и что устроил робот-курьер в Мустамяэ

В Нарве зарегистрировали некоммерческую организацию Iga Elu, которая объединит добровольцев Ида-Вирумаа, готовых участвовать в поисках пропавших людей, в частности заблудившихся в лесах грибников. Добровольцы добиваются от государственных властей изменения подхода к организации поисковых операций.

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Домашний тиран своей жертве: в комнате спрятано оружие — найдешь его, сможешь покончить со страданиями и убить себя

Graafika: Toom Tragel

Осенью этого года Харьюский уездный суд признал виновным бывшего чиновника, который превратил жизнь своей избранницы в ад, пишет Eesti Päevaleht.

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ВИДЕО| Робот-курьер вызвал неразбериху на пешеходном переходе в Мустамяэ и получил пинок от прохожего

Видео прислал нам читатель Delfi, который написал: "В Мустамяэ перемещается множество роботов-курьеров. На видео можно увидеть, как участники дорожного движения не знают, что им делать. Реакцией многих было остановиться, так как уже были случаи, когда роботы попадали под колеса. К сожалению, остановка замедляет продвижение аппарата, потому что отсутствие дистанции между машинами заставляет робота ждать дальше".

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ФОТО и ВИДЕО: В Кадриорге загорелся деревянный дом: два человека погибли, четыре доставлены в больницу

Сегодня в 1:03 ночи центр тревоги получил сообщение о пожаре на улице Коллане в центре Таллинна, где загорелся двухэтажный деревянный жилой дом.

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Пьянки и гулянки. С горевшим ночью домом в Кадриорге уже давно были проблемы

Põleng Kollane tn 9 Foto: Andres Putting

Сегодня ночью на улице Коллане в Кадриорге сгорел деревянный дом, а в пожаре погибли два человека. С частью жителей дома уже давно были проблемы.

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Дело о масштабном мошенничестве с пособиями PRIA: главный виновник выплатит более 118 000 евро

Üks väidetava kelmuse teel toetust saanud objekt on Kantküla söödatehas, mis avati 2015. aasta märtsis. Raivo Tasso

Сегодня Тартуский уездный суд в ходе согласительного производства признал виновным по делу о масштабном мошенничестве с пособиями Департамент сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA) только одного человека — Арена Пыдера и два предприятия — OÜ Agriland и OÜ Kaavere Agro, пишет Eesti Päevaleht.

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ФОТО и ВИДЕО: В волости Куусалу сосед перекрыл общую дорогу, отрезав другие семь домов от остального мира. Дело дошло до запугиваний и суда

В деревне Пудисоо волости Куусалу жители семи хуторов оказались отрезанными от мира, потому что их сосед перекрыл участок общей дороги, который находится в его владении. Теперь же Департамент шоссейных дорог и вовсе убрал дорогу из регистра дорог общественного пользования.

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