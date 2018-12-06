06.12.2018, 21:10

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Почему оправдали осужденного педофила и что устроил робот-курьер в Мустамяэ


rus.delfi.ee
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Starship pakirobot
Starship pakirobotFoto: Ilmar Saabas

Сегодня, 6 декабря, мы, среди прочего, писали о том, почему Госсуд освободил от обвинений пристававшего в автобусах и кинотеатре к детям 30-летнего Эдуарда Григоряна, а также о том, как робот-курьер вызвал неразбериху на пешеходном переходе в Мустамяэ и получил пинок от прохожего. Эти и другие важные и интересные новости этого четверга — в нашей традиционной подборке.

Читатель: почему осужденного за педофилию освободили от обвинений? Ответ Госсуда и Минюста

Hanna Geara

В редакцию Delfi обратился обеспокоенный читатель по поводу недавнего решения Госсуда, который освободил от обвинений пристававшего в автобусах и кинотеатре к детям 30-летнего Эдуарда Григоряна. Ранее суды первой и второй инстанций признали мужчину виновным в преступлениях сексуального характера против детей, он был приговорен к четырем годам лишения свободы. Госсуд и Минюст пояснили, почему все обвинения были сняты.
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Добровольцы просят власти привлекать их с первого дня каждой поисковой операции, но у министра МВД есть доводы против

Iga Elu

В Нарве зарегистрировали некоммерческую организацию Iga Elu, которая объединит добровольцев Ида-Вирумаа, готовых участвовать в поисках пропавших людей, в частности заблудившихся в лесах грибников. Добровольцы добиваются от государственных властей изменения подхода к организации поисковых операций.
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Домашний тиран своей жертве: в комнате спрятано оружие — найдешь его, сможешь покончить со страданиями и убить себя

Graafika: Toom Tragel

Осенью этого года Харьюский уездный суд признал виновным бывшего чиновника, который превратил жизнь своей избранницы в ад, пишет Eesti Päevaleht.
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ВИДЕО| Робот-курьер вызвал неразбериху на пешеходном переходе в Мустамяэ и получил пинок от прохожего

Видео прислал нам читатель Delfi, который написал: "В Мустамяэ перемещается множество роботов-курьеров. На видео можно увидеть, как участники дорожного движения не знают, что им делать. Реакцией многих было остановиться, так как уже были случаи, когда роботы попадали под колеса. К сожалению, остановка замедляет продвижение аппарата, потому что отсутствие дистанции между машинами заставляет робота ждать дальше".
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ФОТО и ВИДЕО: В Кадриорге загорелся деревянный дом: два человека погибли, четыре доставлены в больницу

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Сегодня в 1:03 ночи центр тревоги получил сообщение о пожаре на улице Коллане в центре Таллинна, где загорелся двухэтажный деревянный жилой дом.
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Пьянки и гулянки. С горевшим ночью домом в Кадриорге уже давно были проблемы

Põleng Kollane tn 9 Foto: Andres Putting

Сегодня ночью на улице Коллане в Кадриорге сгорел деревянный дом, а в пожаре погибли два человека. С частью жителей дома уже давно были проблемы.
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Дело о масштабном мошенничестве с пособиями PRIA: главный виновник выплатит более 118 000 евро

Üks väidetava kelmuse teel toetust saanud objekt on Kantküla söödatehas, mis avati 2015. aasta märtsis. Raivo Tasso

Сегодня Тартуский уездный суд в ходе согласительного производства признал виновным по делу о масштабном мошенничестве с пособиями Департамент сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA) только одного человека — Арена Пыдера и два предприятия — OÜ Agriland и OÜ Kaavere Agro, пишет Eesti Päevaleht.
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ФОТО и ВИДЕО: В волости Куусалу сосед перекрыл общую дорогу, отрезав другие семь домов от остального мира. Дело дошло до запугиваний и суда

В деревне Пудисоо волости Куусалу жители семи хуторов оказались отрезанными от мира, потому что их сосед перекрыл участок общей дороги, который находится в его владении. Теперь же Департамент шоссейных дорог и вовсе убрал дорогу из регистра дорог общественного пользования.
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ВИДЕО: В Нарве женщине в машину подложили сумку. Она заподозрила, что там бомба

В среду в 21.20 в полицию поступил вызов — женщина сообщила, что неизвестные бросили в багажник ее машины сумку и она опасается, нет ли там бомбы.
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CNN: США могут отправить военный корабль в Черное море в ответ на конфликт в Керченском проливе

Kertši väin Foto: Sergei Malgavko, TASS

США могут отправить военный корабль в Черное море из-за конфликта в Керченском проливе, сообщает CNN со ссылкой на источники.
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Лиги: центристы и EKRE – ягодицы одной задницы. Их повестки сильно перекликаются с Кремлем

Foto: Jaanus Lensment

По словам председателя парламентской фракции Партии реформ Юргена Лиги, наиболее вероятно, что после предстоящих выборов правительство будет сформировано из реформистов и центристов.
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Артемий Троицкий пообещал "двинуть в рыло" Соловьеву и Киселеву

Artemi Troitski Ilmar Saabas

Журналист и музыкальный критик Артемий Троицкий назвал телеведущих российских телеканалов Дмитрия Киселева и Владимира Соловьева "лгунишками" и признался в желании "двинуть им в рыло".
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Время смелых. Время исправлять исторические ошибки

Фото: Станислав Мошков

Последние события, которые назвали ”правительственным кризисом”, возникшим вследствие разногласий по миграционному договору ООН, заставили задуматься не только о парадигме нашего нынешнего государства, но и о фундаментальных ценностях его будущего.
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Шкала благополучия: сколько стоит жилье в лучших странах мира

Фото: Pixabay

Когда люди мечтают о переезде в другую страну, что они представляют? Большинство — море, солнце и пальмы. Но если начать планировать “пора переезжать” по-настоящему, то на первый план выйдут другие заботы: работа, образование и уровень жизни на новом месте.
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Астролог: планеты указывают на очень большие перемены в Эстонии в будущем году

Maalehe horoskoopide koostaja Taimi Uuesoo selgitab, et tänapäevane astroloog vaatab kõigepealt arvutisse ja siis Maa poole. Läbi tähtede, mis mõõdavad me aega, püüavad astroloogid seletada protsesse, mis toimuvad Maal. Sven Arbet

Согласно прогнозу нового астролога издания Maaleht Тайми Уэсоо, Эстонию в новом году ожидают переломные моменты.
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Важно знать: владелец обязан поддерживать в своей квартире нормальную температуру

Radiaator. Foto: Ilmar Saabas

Каждый владелец квартиры должен поддерживать в своей квартире нормальную температуру, поскольку в противном случае может пострадать и находящееся в совместном владении имущество.
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