ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Почему оправдали осужденного педофила и что устроил робот-курьер в Мустамяэ

Сегодня, 6 декабря, мы, среди прочего, писали о том, почему Госсуд освободил от обвинений пристававшего в автобусах и кинотеатре к детям 30-летнего Эдуарда Григоряна, а также о том, как робот-курьер вызвал неразбериху на пешеходном переходе в Мустамяэ и получил пинок от прохожего. Эти и другие важные и интересные новости этого четверга — в нашей традиционной подборке.
Читатель: почему осужденного за педофилию освободили от обвинений? Ответ Госсуда и Минюста
В редакцию Delfi обратился обеспокоенный читатель по поводу недавнего решения Госсуда, который освободил от обвинений пристававшего в автобусах и кинотеатре к детям 30-летнего Эдуарда Григоряна. Ранее суды первой и второй инстанций признали мужчину виновным в преступлениях сексуального характера против детей, он был приговорен к четырем годам лишения свободы. Госсуд и Минюст пояснили, почему все обвинения были сняты. Loe edasi...
Добровольцы просят власти привлекать их с первого дня каждой поисковой операции, но у министра МВД есть доводы против
В Нарве зарегистрировали некоммерческую организацию Iga Elu, которая объединит добровольцевИда-Вирумаа, готовых участвовать в поисках пропавших людей, в частности заблудившихся в лесах грибников. Добровольцы добиваются от государственных властей изменения подхода к организации поисковых операций. Loe edasi...
Домашний тиран своей жертве: в комнате спрятано оружие — найдешь его, сможешь покончить со страданиями и убить себя
ВИДЕО| Робот-курьер вызвал неразбериху на пешеходном переходе в Мустамяэ и получил пинок от прохожего
Видео прислал нам читатель Delfi, который написал: "В Мустамяэ перемещается множество роботов-курьеров. На видео можно увидеть, как участники дорожного движения не знают, что им делать. Реакцией многих было остановиться, так как уже были случаи, когда роботы попадали под колеса. К сожалению, остановка замедляет продвижение аппарата, потому что отсутствие дистанции между машинами заставляет робота ждать дальше". Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО: В Кадриорге загорелся деревянный дом: два человека погибли, четыре доставлены в больницу
Сегодня в 1:03 ночи центр тревоги получил сообщение о пожаре на улице Коллане в центре Таллинна, где загорелся двухэтажный деревянный жилой дом. Loe edasi...
Пьянки и гулянки. С горевшим ночью домом в Кадриорге уже давно были проблемы
Сегодня ночью на улице Коллане в Кадриорге сгорел деревянный дом, а в пожаре погибли два человека. С частью жителей дома уже давно были проблемы. Loe edasi...
Дело о масштабном мошенничестве с пособиями PRIA: главный виновник выплатит более 118 000 евро
Сегодня Тартуский уездный суд в ходе согласительного производства признал виновным по делу о масштабном мошенничестве с пособиями Департамент сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA) только одного человека — Арена Пыдера и два предприятия — OÜ Agriland и OÜ Kaavere Agro, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО: В волости Куусалу сосед перекрыл общую дорогу, отрезав другие семь домов от остального мира. Дело дошло до запугиваний и суда
В деревне Пудисоо волости Куусалу жители семи хуторов оказались отрезанными от мира, потому что их сосед перекрыл участок общей дороги, который находится в его владении. Теперь же Департамент шоссейных дорог и вовсе убрал дорогу из регистра дорог общественного пользования. Loe edasi...
ВИДЕО: В Нарве женщине в машину подложили сумку. Она заподозрила, что там бомба
В среду в 21.20 в полицию поступил вызов — женщина сообщила, что неизвестные бросили в багажник ее машины сумку и она опасается, нет ли там бомбы. Loe edasi...
CNN: США могут отправить военный корабль в Черное море в ответ на конфликт в Керченском проливе
США могут отправить военный корабль в Черное море из-за конфликта в Керченском проливе, сообщает CNN со ссылкой на источники. Loe edasi...
Лиги: центристы и EKRE – ягодицы одной задницы. Их повестки сильно перекликаются с Кремлем
По словам председателя парламентской фракции Партии реформЮргена Лиги, наиболее вероятно, что после предстоящих выборов правительство будет сформировано из реформистов и центристов. Loe edasi...
Артемий Троицкий пообещал "двинуть в рыло" Соловьеву и Киселеву
Время смелых. Время исправлять исторические ошибки
Последние события, которые назвали ”правительственным кризисом”, возникшим вследствие разногласий по миграционному договору ООН, заставили задуматься не только о парадигме нашего нынешнего государства, но и о фундаментальных ценностях его будущего. Loe edasi...
Шкала благополучия: сколько стоит жилье в лучших странах мира
Когда люди мечтают о переезде в другую страну, что они представляют? Большинство — море, солнце и пальмы. Но если начать планировать “пора переезжать” по-настоящему, то на первый план выйдут другие заботы: работа, образование и уровень жизни на новом месте. Loe edasi...
Астролог: планеты указывают на очень большие перемены в Эстонии в будущем году