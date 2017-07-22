ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Победы Новоселова и Контавейт, зарплаты и эмоции эстоноземельцев

Сегодня, 22 июля, первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт вышла в финал теннисного турнира в швейцарском Гштааде, а шпажист Николай Новоселов стал серебряным призером чемпионата мира по фехтованию, который проходит в германском Лейпциге. Также в этот день мы опубликовали результаты двух исследований, согласно которым из бывших стран СССР самая высокая зарплата - в Эстонии, а жители нашей страны испытывают мало отрицательных эмоций. Эти и другие новости этой субботы вы найдете в нашей традиционной подборке.

Николай Новоселов — серебряный призер чемпионата мира!

Tallinna Mõõk Foto: Priit Simson

37-летний шпажист Николай Новоселов стал серебряным призером чемпионата мира по фехтованию, который проходит в германском Лейпциге. В финальном матче ветеран сборной Эстонии в упорном поединке уступил итальянцу Паоло Пиццо - 13:15.

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ФОТО и ВИДЕО: Анетт Контавейт снова сыграет в финале!

switzerland Tennis Gstaad Foto: Peter Klaunzer, AP

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт (WTA 32) вышла в финал теннисного турнира в швейцарском Гштааде с призовым фондом 250 000 долларов. В полуфинале сильнейшая эстонская теннисистка победила 22-летнюю чешку Терезу Мартинцову (WTA 140) - 6:4, 6:1.

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Мимо Эстонии пройдут самые большие российские атомная подлодка и атомный крейсер

Foto: TASS

Сегодня мимо Эстонии по пути в Санкт-Петербург пройдут огромная российская атомная подводная лодка "Дмитрий Донской" и флагман Северного флота РФ, атомный крейсер "Петр Великий".

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Издание: из бывших стран СССР самая высокая зарплата — в Эстонии

Palgatõus Foto: Andres Putting

В Эстонии самая высокая средняя зарплата из бывших стран СССР — $ 1313, говорится в исследовании издания "Настоящее время". При составлении рейтинга издание опиралось на официальные данные стран за 2016-2017 годы.

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Исследование: жители Эстонии испытывают мало отрицательных эмоций

Институт Gallup провел исследование эмоционального состояния людей в 142 странах.

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ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: В каких общественных местах в Таллинне есть бесплатный wifi

pressiruum Foto: Andres Putting

Бесплатный wifi — хорошая штука как для туристов, так и для местных жителей, которые хотели бы, например, вместо того, чтобы сидеть в офисе, поработать с ноутбуком на пляже или в парке. Сайт Hidden Tallinn приводит 14 общественных пунктов wifi в Таллинне.

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ФОТО читателя: Mercedes ехал по встречной, водитель говорил по телефону

Liiklushuligaan Foto: Lugeja foto

Читатель Delfi в пятницу, двигаясь от церкви Каарли по улице Луйзе в сторону Кристийне, оказался в опасной дорожной ситуации, когда на односторонней улице ему навстречу ехал Mercedes, водитель которого к тому же во время езды говорил по телефону.

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ФОТО: Пруд Шнелли невероятно грязный, утята плавают среди мусора

Snelli tiigi seisukord on halb Foto: Taavi Sepp

Расположенное рядом со Старым городом Таллинна популярное место для прогулок чрезвычайно запущено, в воде наряду с пластиком плавают даже религиозные символы, а также, разумеется, трупы птиц и грызунов.

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ФОТО: Нарвитян учат, как не попасть в беду на воде, как спасаться и как спасать. Записывайтесь!

Veeohutuse koolitus, Narva jõgi, Narva-Jõesuu SAR Foto: Roman Vikulov, Delfi

Еще 4 уикэнда на нарвском городском пляже будут бесплатно обучать безопасности на воде спасатели-добровольцы. Если вам хочется, чтобы ваш ребенок проводил лето с пользой, это очень хороший вариант дать ему полезную информацию в занимательной форме и самим узнать много полезного.

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ФОТО: В Маарду празднуют день рождения города — на сцене исполнители из разных стран

Maardu linna päev Foto: Madis Veltman

Сегодня в Маарду в парке Келламяэ отмечают день рождения города. Играет духовой оркестр, выступают украинские, белорусские, эстонские певцы. Эстонскую эстраду представляет Эрик Кригер.

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Автобус уехал, не дождавшись туристов: кто виноват в испорченном отпуске и можно ли получить компенсацию?

Foto: Tanel Meos

Николай с супругой купили автобусный тур по Золотому кольцу России. Однако долгожданный отпуск был сорван: автобус уехал без них, не предупредив пассажиров. Фирма уверяет, что супруги опоздали на рейс, хотя Николай уверяет, что они прибыли к месту отправления вовремя. Как турфирмы должны поступать в похожих ситуациях и можно ли рассчитывать на возмещение морального ущерба в подобных случаях — разбиралась ”МК-Эстония”.

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В Эстонии все чаще замечают змей – не только в лесах, но и на дачах: что надо знать людям?

Rästik Foto: Delfi lugeja foto

Сезон поездок на природу в самом разгаре, и в редакцию стали звонить обеспокоенные читали: кто-то видел змею у себя на даче, кто-то слышал, что змей в этом году стало больше. В общем, люди боятся встреч с этими пресмыкающимися и знают о них крайне мало. ”МК-Эстония” узнала о том, сколько у нас в стране видов ядовитых змей, как вести себя при встрече с ними и как отличить опасных от неопасных.

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