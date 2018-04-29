ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Победа Тянака на аргентинском этапе чемпионата мира и экспансия "Яндекс. Такси" в Эстонию

Как вступающий в силу в мае закон будет защищать простых людей от навязчивых телефонных продавцов и прочих дельцов

Telefon segab und Foto: Hendrik Osula

25 мая вступит в силу новый Закон о защите личных данных, который призван защитить простых людей. Кто и что может знать про нас, а какие данные спрашивать не имеют права? Имеют ли право при оформлении карточки клиента в магазине спрашивать о вашем доходе и интересоваться, сколько у вас членов семьи? И как отвязаться от телефонных продавцов, которые настойчиво звонят и что-то предлагают?

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Ким Чен Ын назвал условия отказа от ядерного оружия

Korea Foto: KOREA SUMMIT PRESS POOL, AFP

Лидер КНДР Ким Чен Ын на саммите с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином заявил, что в ядерном вооружении не будет необходимости, если будет достигнуто соглашение с США об окончании войны, передает ”Ренхап”.

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Нарвитянка спросила премьера Ратаса: ”Почему правительство одобрило бомбардировку Сирии, не посоветовавшись с народом?”

Maailma Kabeföderatsiooni uus peakontor Foto: Tiit Motus, Powerhouse

На прошлой неделе в Нарве побывал премьер-министр Эстонии Юри Ратас. В ходе рабочей встречи с представителями местного самоуправления Юри Ратас обсудил проект правительственной программы поддержки Ида-Вирумаа и рассказал о принятых правительством решениях по бюджетной стратегии Эстонии, пишет ”Нарвская газета”.

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В Финляндии полицейские застрелили водителя, открывшего по ним стрельбу. Ранено несколько полицейских

Seigad Soomest Foto: Eero Vabamägi

В перестрелке были ранены несколько полицейских, однако их жизни ничто не угрожает, сообщает Yle.

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