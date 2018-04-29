ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Победа Тянака на аргентинском этапе чемпионата мира и экспансия "Яндекс. Такси" в Эстонию

Эстонский автогонщик Отт Тянак победил уже в третьем в своей карьере этапе чемпионата мира по авторалли, а "Яндекс. Такси" 1 мая начнет свое вторжение в Эстонию, обещая 50-процентную скидку на старте работы в Таллинне и приглашая желающих стать таксистами присоединиться. Вчера в Финляндии был застрелен полицейскими стрелявший в них водитель автомобиля, а сегодня ночью был задержан второй из двух пассажиров машины нападавшего. Пассажиров подозревают не в нападении на полицейских, а в другом преступлении. Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
ВИДЕО: Емельяненко нокаутировал американца за 48 секунд
В США прошло бойцовское шоу Bellator 198, в главном бою которого российский тяжеловес Федор Емельяненко (37-5) сразился с американцем Фрэнком Миром (18-12). Loe edasi…
Как вступающий в силу в мае закон будет защищать простых людей от навязчивых телефонных продавцов и прочих дельцов
25 мая вступит в силу новый Закон о защите личных данных, который призван защитить простых людей. Кто и что может знать про нас, а какие данные спрашивать не имеют права? Имеют ли право при оформлении карточки клиента в магазине спрашивать о вашем доходе и интересоваться, сколько у вас членов семьи? И как отвязаться от телефонных продавцов, которые настойчиво звонят и что-то предлагают? Loe edasi…
Ким Чен Ын назвал условия отказа от ядерного оружия
Лидер КНДРКим Чен Ын на саммите с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином заявил, что в ядерном вооружении не будет необходимости, если будет достигнуто соглашение с США об окончании войны, передает ”Ренхап”. Loe edasi…
Нарвитянка спросила премьера Ратаса: ”Почему правительство одобрило бомбардировку Сирии, не посоветовавшись с народом?”
На прошлой неделе в Нарве побывал премьер-министр ЭстонииЮри Ратас. В ходе рабочей встречи с представителями местного самоуправления Юри Ратас обсудил проект правительственной программы поддержки Ида-Вирумаа и рассказал о принятых правительством решениях по бюджетной стратегии Эстонии, пишет ”Нарвская газета”. Loe edasi…
В Финляндии полицейские застрелили водителя, открывшего по ним стрельбу. Ранено несколько полицейских
В перестрелке были ранены несколько полицейских, однако их жизни ничто не угрожает, сообщает Yle. Loe edasi…
Государственная программа поддержки Ида-Вирумаа осталась без семи миллионов евро
Хотя премьер-министр Юри Ратас и другие члены правительства говорили о том, что в ходе обсуждения стратегии госбюджета нашли дополнительные средства для ида-вируской программы, денег уезду на самом деле достанется гораздо меньше, чем планировалось ранее, сообщает ”Северное побережье”. Loe edasi…
ГРАФИКИ: Tele2 прекращает делать звонки коммерческого содержания. Почему?
Успеть до 3.5 лет: петербургский профессор — о ”синдроме маугли” и изучении эстонского языка в говорящих по-русски семьях
Кто из нас хотя бы раз в жизни не произносил или не слышал фразу: ”Не могу выучить эстонский, слишком уж трудный язык”… Справедливости ради следует признать: большое количество дифтонгов, наличие побочных ударений и три степени длины звуков, дающие слову разное значение — не облегчают задачи освоения эстонского. Нельзя сбросить со счетов и отсутствие у жителей Ида-Вирумаа разговорной практики, и недостаток времени для занятий на языковых курсах, и — чего уж греха таить — природную леность. Loe edasi…
Можно ли предсказать, когда цена на бензин снизится? В какой день недели топливо дешевле всего? Продавец объясняет
Потребителям может показаться, что в некоторые дни недели топливо дешевле обычного. Является ли это мифом, или тут есть какая-то логика? Loe edasi…
1 мая на улицах Таллинна появится 300 автомобилей "Яндекс. Такси". По конкурентам ударят "дружелюбными ценами"
Российская компания Yandex сделает доступным на территории Эстонии свое приложение по вызову такси в ночь на первое мая. Россияне договорились с пятью таллиннскими фирмами, оказывающими услугу таксоизвоза, о том, что их автомобили будут использовать приложение "Яндекс. Такси", сообщает rus.err.ee. Loe edasi…
СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Почем в Дании продают, например, пиво и сыр? Смотрите цены двадцати с лишним разных продуктов
Жизнь и Дании просто и живописна — чтение сказок Андерсона, распитие аквавита и поедание датских булочек. Но шутки в сторону. Всегда интересно знать, по каким ценам продаются продукты в других странах. Давайте посмотрим на датские ценники. Loe edasi…
До обязательной замены резины считанные дни: как выбрать покрышки, чтобы потом не плакать
Дважды в год страну накрывает стихийным бедствием, которое называется ”смена резины”. Зимой к шиномонтажкам выстраиваются огромные очереди и ведутся бесчисленные холивары среди сторонников ламелей и шипов. Весной все проходит чуть спокойнее, правда, не без шума: адепты летней выясняют отношения с ”всесезонниками”, и всех волнует общий вопрос: так ли ужасны китайские покрышки. В преддверии очередной смены резины ”МК-Эстония” выясняла, какие есть новости на рынке и что обязательно стоит учитывать автовладельцам. Loe edasi…