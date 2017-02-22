ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Победа "Бессмертного полка" в суде и поздравление Путина Кальюлайд

Сегодня, 22 февраля, в Таллинне прошло заседание Харьюского уездного суда по делу дежурных ”Бессмертного полка” против Департамента полиции и погранохраны Эстонии. Решением суда назначенные ранее штрафы были отменены. Другие новости среды — в нашей традиционной подборке новостей за день.

ФОТО DELFI: Суд отменил штрафы активистам таллиннского ”Бессмертного полка”

22 февраля в Таллинне прошло заседание Харьюского уездного суда по делу дежурных ”Бессмертный полка” против Департамента полиции и погранохраны Эстонии. Решением суда назначенные ранее штрафы были отменены.

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В Австрии арестовали владельца завода Nitrofert: при чем тут Россия и в чем его обвиняют в США?

Dmytro Firtash Foto: GEORGES SCHNEIDER, AFP

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Украинский олигарх Дмитрий Фирташ, заработавший состояние на посредничестве в поставках российского газа на Украину, может быть экстрадирован из Австрии в США, где его обвиняют в коррупционных преступлениях. Такое неожиданное решение вынес венский суд. После оглашения вердикта бизнесмен собирался покинуть здание суда, но был взят под стражу уже по другому делу: его подозревают в отмывании денег в Испании, пишет РБК.

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Ратас — о лжи Репс и ее интервью "Спутнику": это человеческий фактор

Jüri Ratas ja Mailis Reps Foto: Andres Putting

Сегодня на инфочасе в Рийгикогу премьер-министр Юри Ратас признал, что министр образования и науки Майлис Репс действительно солгала в интервью прокремлевскому порталу ”Спутник” и это человеческий фактор.

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Путин поздравил Кальюлайд и всех жителей Эстонии с Днем независимости

Kerry Russia Foto: Andrew Harnik, AP

Президент России Владимир Путин поздравил президента Эстонии Керсти Кальюлайд с Днем независимости Эстонской Республики, сообщило Посольство России в Эстонии на своей странице в Facebook.

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Работа госпорталов Эстонии была нарушена

FOTO: Marko Mumm

Работа госпорталов eesti.ee и riik.ee, предоставляющих э-услуги, была нарушена несколько часов.

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В Таллинне водитель помог полицейским задержать убегающих нарушителей

Foto: Andres Putting

Проезжавший мимо на машине водитель подобрал полицейских и помог им догнать и задержать нарушителей. Полиция просит ответственного гражданина дать о себе знать.

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Страсти в сельской школе: травмы учеников, ложь и неоднократные жалобы

Kädly Künnap, Turba kooli direktor Foto: Priit Simson

За два последних учебных года Харьюская уездная управа получила три письменные жалобы на школу, находящуюся в поселке Турба в волости Нисси. Один из случаев связан с тем, как директор якобы отказался вызывать скорую помощь для травмированного ученика, пишет Eesti Päevaleht.

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Бизнесмен: мне стыдно платить работникам зарплату, на которую я сам не смогу прожить

Palmse mehaanikakoja suuromaniku Anti Puusepa arvates ei peaks valitsuse ainus eesmärk olema väike riigivõlg. „Mis kasu oleks sellest eestlastele, kui NSV Liit 2 saab meilt päranduseks nulleurose välisvõla?” küsib ta retooriliselt. Ain Liiva

47-летний мажоритарный акционер Palmse mehaanikakoda Анти Пуусепп, который на днях получит от Керсти Кальюлайд Орден Белой звезды 4-й степени, — нетипичный для Эстонии предприниматель, пишет Eesti Päevaleht.

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Антс Кутти: в Нарве со дня уволили двух педагогов гимназии — совпадение или месть городской власти?

Narva Kesklinna Gümnaasium - 19 Foto: Rene Suurkaev

"На прошлой неделе в Нарве произошла одна очень неприятная история, на которую, увы, кроме журналистов с ”Радио 4”, кажется, никто больше не отреагировал. Я же считаю важным обратить внимание общественности на случившуюся несправедливость", — рассказывает депутат Нарвского городского собрания Антс Кутти.

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ФОТО DELFI: Зима не сдается — Эстонию замело снегом

Foto: Irina Mägi

По сообщению метеослужбы, снегопад сегодня распространяется с Западной Эстонии на материк и метет метель. Дует южный и юго-восточный ветер, во внутренних районах порывами 15, на островах и побережье 20-22 м/с. Видимость ухудшается.

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ВИДЕО DELFI: "День рождения Эстонии" с песнями и танцами — как детсад в Ласнамяэ воспитывает патриотов

22 февраля в детском саду Liikuri, который находится в столичном районе Ласнамяэ, прошел уже ставший традиционным праздник песни и танца. Более 20 лет воспитанники этого детсада празднуют День независимости Эстонии очень творчески — они разучивают народные танцы, поют эстонские песни и узнают больше о традициях нашей страны.

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ФОТО: Смотрите, как будет выглядеть Kalev Spa после расширения и реновации

Kalev SPA Foto: Eskiis, Delfi

Один из крупнейших водных центров Эстонии Kalev Spa утвердил амбициозный и масштабный проект расширения и реновации, в ходе которого планируется полностью обновить водный центр и значительно расширить отель и ресторан. В общей сложности инвестиции предприятия в запланированные на лето работы составят 5 миллионов евро.

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