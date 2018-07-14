ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Победа Бельгии над Англией на ЧМ, непогода в Пярну, инцидент в Maxima

Сборная Бельгия выиграла бронзовые медали чемпионата мира по футболу. В поединке за третье место бельгийцы победили в Санкт-Петербурге Англию - 2:0 (1:0) Текстовую онлайн-трансляция этого матча вел портал Delfi.

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ФОТО и ВИДЕО | Непогода накрывает Эстонию с юга: в Пярну — дождь и град

В Пярну на смену хорошей солнечной погоде пришли осадки в виде града и дождя.

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Синоптики предупреждают о приближении грозы с градом и сильным ветром!

Äike Rohuneemes Foto: Tiit Blaat

Эстонская метеослужба предупреждает о приближении грозы, которая будет сопровождаться градом и сильным ветром.

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ФОТО: В Йыгевамаа в результате ДТП погиб мужчина

Foto: PPA

ТОП Синоптики предупреждают о приближении грозы с градом и сильным ветром! Высказывание полковника Сил обороны вызвало бурную дискуссию: ”не надо недооценивать патриотизм местных русских” ”Что ты тут умничаешь, иди пробивай”. Оскорбленный покупатель Maxima жалуется на хамство охранника комментарии фирм

Сегодня в волости Муствеэ, на шоссе Йыхви-Тарту-Валга произошло столкновение двух машин.

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На Ралли Эстонии от удара колеса пострадал маленький ребенок

Rally Estonia Foto: Twitter

Седьмой скоростной участок Ралли Эстонии, которое проходит на дорогах Южной Эстонии, был прерван из-за инцидента со зрителем.

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СТУДИЯ DELFI | Женщины Эстонии — самые красивые в мире! Миссис Эстония Виктория Боргманн поделилась секретами побед на всемирных конкурсах красоты

В воскресенье, 15 июля в замке Фалль в Кейла-Йоа состоится финал конкурса красоты "Миссис Эстония". На нем своей титул новой победительнице передаст его действующая обладательница Виктория Боргманн. За год, прошедший с победы в конкурсе 2017 года, Виктории покорились также и две международные вершины индустрии красоты. Она привезла короны как с конкурса Mrs Globe, так и с соревнования Mrs Worldwide International.

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Экс-премьер Польши: агрессия РФ хотя бы в отношении Эстонии, Польши, означает войну с НАТО и в результате — третью мировую