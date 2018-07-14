14.07.2018, 21:22

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Победа Бельгии над Англией на ЧМ, непогода в Пярну, инцидент в Maxima


rus.delfi.ee
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Võru Maxima
Foto: Marko Jakobi

- В редакцию Delfi обратился читатель, который возмущен поведением охранника в одном из магазинов Maxima в Ласнамяэ.
- Сборная Бельгия выиграла бронзовые медали чемпионата мира по футболу. В поединке за третье место бельгийцы победили в Санкт-Петербурге Англию - 2:0.
- В Пярну на смену хорошей солнечной погоде пришли осадки в виде града и дождя.

”Что ты тут умничаешь, иди пробивай”. Оскорбленный покупатель Maxima жалуется на хамство охранника

Foto: Karin Kaljuläte

В редакцию Delfi обратился читатель, который возмущен поведением охранника в одном из магазинов Maxima в Ласнамяэ. По его словам, тот сначала выгонял покупателей из магазина еще до закрытия, а потом без причины потребовал у него документы и нахамил. Охранная фирма берет всю ответственность за произошедшее на себя и приносит свои извинения.
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ВИДЕО: Бельгия победила Англию и завоевала бронзовые медали!

Belgia vs Inglismaa Foto: Toru Hanai, REUTERS

Сборная Бельгия выиграла бронзовые медали чемпионата мира по футболу. В поединке за третье место бельгийцы победили в Санкт-Петербурге Англию - 2:0 (1:0) Текстовую онлайн-трансляция этого матча вел портал Delfi.
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В Пярну на смену хорошей солнечной погоде пришли осадки в виде града и дождя.
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