ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Победа Бельгии над Англией на ЧМ, непогода в Пярну, инцидент в Maxima

- В редакцию Delfi обратился читатель, который возмущен поведением охранника в одном из магазинов Maxima в Ласнамяэ. - Сборная Бельгия выиграла бронзовые медали чемпионата мира по футболу. В поединке за третье место бельгийцы победили в Санкт-Петербурге Англию - 2:0. - В Пярну на смену хорошей солнечной погоде пришли осадки в виде града и дождя.
”Что ты тут умничаешь, иди пробивай”. Оскорбленный покупатель Maxima жалуется на хамство охранника
В редакцию Delfi обратился читатель, который возмущен поведением охранника в одном из магазинов Maxima в Ласнамяэ. По его словам, тот сначала выгонял покупателей из магазина еще до закрытия, а потом без причины потребовал у него документы и нахамил. Охранная фирма берет всю ответственность за произошедшее на себя и приносит свои извинения. Loe edasi...
ВИДЕО: Бельгия победила Англию и завоевала бронзовые медали!
Сборная Бельгия выиграла бронзовые медали чемпионата мира по футболу. В поединке за третье место бельгийцы победили в Санкт-Петербурге Англию - 2:0 (1:0) Текстовую онлайн-трансляция этого матча вел портал Delfi. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО | Непогода накрывает Эстонию с юга: в Пярну — дождь и град
В Пярну на смену хорошей солнечной погоде пришли осадки в виде града и дождя. Loe edasi...
Синоптики предупреждают о приближении грозы с градом и сильным ветром!
Эстонская метеослужба предупреждает о приближении грозы, которая будет сопровождаться градом и сильным ветром. Loe edasi...
Сегодня в волости Муствеэ, на шоссе Йыхви-Тарту-Валга произошло столкновение двух машин. Loe edasi...
На Ралли Эстонии от удара колеса пострадал маленький ребенок
Седьмой скоростной участок Ралли Эстонии, которое проходит на дорогах Южной Эстонии, был прерван из-за инцидента со зрителем. Loe edasi...
СТУДИЯ DELFI | Женщины Эстонии — самые красивые в мире! Миссис Эстония Виктория Боргманн поделилась секретами побед на всемирных конкурсах красоты
В воскресенье, 15 июля в замке Фалль в Кейла-Йоа состоится финал конкурса красоты "Миссис Эстония". На нем своей титул новой победительнице передаст его действующая обладательница Виктория Боргманн. За год, прошедший с победы в конкурсе 2017 года, Виктории покорились также и две международные вершины индустрии красоты. Она привезла короны как с конкурса Mrs Globe, так и с соревнования Mrs Worldwide International. Loe edasi...
Экс-премьер Польши: агрессия РФ хотя бы в отношении Эстонии, Польши, означает войну с НАТО и в результате — третью мировую
Экс-премьер-министр Польши Лешек Миллер уверен, что Россия не вторгнется ни в одно из государств НАТО, поскольку агрессия в отношении хотя бы Литвы, Латвии, Эстонии, Польши означает войну со всей НАТО и в результате — третью мировую войну. Loe edasi...
ВИДЕО | Крым превращается в пустыню: полуостров потерял половину урожая — Украина перекрыла канал
Глава правительства Крыма Сергей Аксенов заявил, что убытки сельского хозяйства на полуострове, где в этом году жесточайшая засуха, составили уже 400 миллионов рублей. Loe edasi...
Скончался Петр Офицеров, осужденный вместе с Навальным по делу "Кировлеса"