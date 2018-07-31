ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Письмо заключенного, забастовка российских моряков, смерть лебедят в Ласнамяэ и ограбление ювелирного магазина

Заключенный Вируской тюрьмы поведал Delfi свою правду о жизни в местах не столь отдаленных; застрявшие в Таллинне российские моряки объявили голодовку; посетители Фестиваля пирогов до смерти закормили лебедят; а полиция Одессы расследует смерть эстонцев как умышленное убийство. Об этих и других важных новостях дня — в нашей традиционной подборке.
Полиция Украины: по факту смерти граждан Эстонии в Одессе начато расследование по статье ”Умышленное убийство”
14 июля в Одессе в одном из номеров гостиницы, расположенной на улице Генуэзской, скончались двое граждан Эстонии. Сегодня, 31 июля, в Главном следственном управлении Национальной полиции Украины сообщили Delfi, что по факту смерти мужчин начато уголовное производство по статье УК ”Умышленное убийство” с отметкой ”несчастный случай”. Loe edasi...
В Таллинне доведенные до отчаяния российские моряки компании Palmali объявили голодовку
Находящиеся в Эстонии 15 российских моряков турецкой компании Palmali объявили голодовку. Два экипажа судов Masali и Bozdag уже семь месяцев не получают зарплату. Представители Palmali конкретных обещаний пока не дают. Loe edasi...
Вместо поминок по погибшим в Одессе эстонцам устроили ”шумный праздник жизни”. Почему?
В воскресенье вечером полиция получила вызов в дом на улице Мурели в Вильянди, где собралась шумная компания, которая жгла автопокрышки. Семеро были доставлены в вытрезвитель. Выяснилось, что это были нестандартные поминки по недавно погибшим в Одессе молодым эстонцам. Loe edasi...
”Вируская тюрьма делает что хочет, и никто ей не указ”. Заключенный поведал свою правду о жизни за решеткой
”У заключенного — только обязательства, и отсутствуют права, а у сотрудников тюрьмы — только права, и отсутствуют обязательства. Слова старшего охранника желтого дома Вируской тюрьмы подчеркивают это: ”Есть равные, и есть — более равные”. Loe edasi...
Кто оказал медвежью услугу медвежатам с Сааремаа? Выяснит следствие
Двое медвежат, наделавшие на прошлой неделе на Сааремаа много шума, к настоящему моменту находятся в лесу на материке, но вопрос о том, как они попали на остров, остается открытым, пишет Maaleht. Loe edasi...
Матери в шоке: министр хочет уменьшить минимальную сумму алиментов в три раза!
План министра юстиции уменьшить минимальный размер алиментов до 84 евро в месяц вызвал шквал критики со стороны растящих в одиночку детей женщин и одобрение со стороны мужчин-должников, рассказывает "МК-Эстония". Loe edasi...
РЕПЛИКА: Ожидание vs реальность. Чему я удивлялась, роясь в помойках
В прошлый четверг я провела эксперимент над собой, над системой и над людьми — собирала бутылки и банки по Таллинну, в том числе и в урнах. Можете посмотреть его тут. Loe edasi...
А вы помните? Сборная Эстонии полтора года назад обыграла финалистов ЧМ-2018
Совсем недавно закончился чемпионат мира по футболу в России. В финале играли сборные Франции и Хорватии. Казалось бы, какое отношение имеет к этому сборная Эстонии? Но многие забыли, что в марте 2017 года наша команда обыграла Хорватию 3:0. Давайте вспомним тот прекрасный, хоть и товарищеский, матч. Loe edasi...
ФОТО: В Пирита полиция ”из соображений эмпатии и человечности” припарковалась на месте для инвалидов
Вчера вечером внимательный читатель заметил, что перед магазином ”Сельвер” в Пирита полицейский автомобиль был припаркован на инвалидном месте. Delfi выяснил, почему. Loe edasi...
ФОТО: В Старом городе Таллинна ограбили ювелирный магазин
Сегодня днем около 14 часов в Старом городе Таллинна ограбили ювелирный магазин Beaumonde. Loe edasi...
Посетители Фестиваля пирогов до смерти закормили лебедят из пруда Паэ
В прошедшее воскресенье, 29 июля в ласнамяэском парке Паэ состоялся большой Фестиваль пирогов. К сожалению, для семьи из восьми лебедей праздник закончился трагически, сообщает управа района. Loe edasi...
Бесплатные автобусы Нарва — Нарва-Йыэсуу идут переполненные пассажирами, но коллапса уже нет
Если в первые жаркие дни на автобусной линии Нарва — Нарва-Йыэсуу (маршрут 31) творилось нечто ужасное, но предсказуемое: попасть на ставшие бесплатными автобусы удавалось далеко не всем желающим — мимо некоторых остановок автобусы проезжали, не останавливаясь, то сейчас ситуация в целом нормализовалась. На этом самом популярном в Ида-Вирумаа летнем направлении теперь практически на каждый рейс выводится дополнительный автобус, так же как и на линии Йыхви-Тойла. Loe edasi...
ФОТО: На Чудском озере из-за небывалой жары массово гибнет рыба
В последние дни отдыхающие на Чудском озере люди наблюдали на берегу и в воде огромное количество мертвой рыбы, пишет Maaleht. Loe edasi...
При вступлении в должность министра Мягги обещал отойти от дел своей фирмы. Но не отошел?
Тайво Паю, вступивший в апреле в должность исполнительного директора принадлежащего министру государственного управления Янеку Мягги пиар-агентства Powerhouse, около месяца назад покинул данное кресло. Loe edasi...