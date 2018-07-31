31.07.2018, 21:40

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Письмо заключенного, забастовка российских моряков, смерть лебедят в Ласнамяэ и ограбление ювелирного магазина


rus.delfi.ee
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Viru vangla - veebruar 2018
Viru vanglaFoto: Sven Arbet

Заключенный Вируской тюрьмы поведал Delfi свою правду о жизни в местах не столь отдаленных; застрявшие в Таллинне российские моряки объявили голодовку; посетители Фестиваля пирогов до смерти закормили лебедят; а полиция Одессы расследует смерть эстонцев как умышленное убийство. Об этих и других важных новостях дня — в нашей традиционной подборке.

Полиция Украины: по факту смерти граждан Эстонии в Одессе начато расследование по статье ”Умышленное убийство”

Odessa Ukraina, hukkunud Viljandi mehed Foto: Alexander Gimanov

14 июля в Одессе в одном из номеров гостиницы, расположенной на улице Генуэзской, скончались двое граждан Эстонии. Сегодня, 31 июля, в Главном следственном управлении Национальной полиции Украины сообщили Delfi, что по факту смерти мужчин начато уголовное производство по статье УК ”Умышленное убийство” с отметкой ”несчастный случай”.
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В Таллинне доведенные до отчаяния российские моряки компании Palmali объявили голодовку

- Foto: Andres Putting

Находящиеся в Эстонии 15 российских моряков турецкой компании Palmali объявили голодовку. Два экипажа судов Masali и Bozdag уже семь месяцев не получают зарплату. Представители Palmali конкретных обещаний пока не дают.
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Вместо поминок по погибшим в Одессе эстонцам устроили ”шумный праздник жизни”. Почему?

Foto: erakogu

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В воскресенье вечером полиция получила вызов в дом на улице Мурели в Вильянди, где собралась шумная компания, которая жгла автопокрышки. Семеро были доставлены в вытрезвитель. Выяснилось, что это были нестандартные поминки по недавно погибшим в Одессе молодым эстонцам.
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”Вируская тюрьма делает что хочет, и никто ей не указ”. Заключенный поведал свою правду о жизни за решеткой

фото иллюстративное Ilmar Saabas

”У заключенного — только обязательства, и отсутствуют права, а у сотрудников тюрьмы — только права, и отсутствуют обязательства. Слова старшего охранника желтого дома Вируской тюрьмы подчеркивают это: ”Есть равные, и есть — более равные”.
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Кто оказал медвежью услугу медвежатам с Сааремаа? Выяснит следствие

Foto: Kaader videost/Saarte Hääl

Двое медвежат, наделавшие на прошлой неделе на Сааремаа много шума, к настоящему моменту находятся в лесу на материке, но вопрос о том, как они попали на остров, остается открытым, пишет Maaleht.
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Матери в шоке: министр хочет уменьшить минимальную сумму алиментов в три раза!

Foto on illustratiivne Foto: Anni Õnneleid

План министра юстиции уменьшить минимальный размер алиментов до 84 евро в месяц вызвал шквал критики со стороны растящих в одиночку детей женщин и одобрение со стороны мужчин-должников, рассказывает "МК-Эстония".
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РЕПЛИКА: Ожидание vs реальность. Чему я удивлялась, роясь в помойках

Olga Privalova Foto: Tiit Blaat

В прошлый четверг я провела эксперимент над собой, над системой и над людьми — собирала бутылки и банки по Таллинну, в том числе и в урнах. Можете посмотреть его тут.
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А вы помните? Сборная Эстонии полтора года назад обыграла финалистов ЧМ-2018

Jalgpall Eesti vs Horvaatia Foto: Andres Putting

Совсем недавно закончился чемпионат мира по футболу в России. В финале играли сборные Франции и Хорватии. Казалось бы, какое отношение имеет к этому сборная Эстонии? Но многие забыли, что в марте 2017 года наша команда обыграла Хорватию 3:0. Давайте вспомним тот прекрасный, хоть и товарищеский, матч.
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ФОТО: В Пирита полиция ”из соображений эмпатии и человечности” припарковалась на месте для инвалидов

Lugeja foto

Вчера вечером внимательный читатель заметил, что перед магазином ”Сельвер” в Пирита полицейский автомобиль был припаркован на инвалидном месте. Delfi выяснил, почему.
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ФОТО: В Старом городе Таллинна ограбили ювелирный магазин

Foto: Andres Putting

Сегодня днем около 14 часов в Старом городе Таллинна ограбили ювелирный магазин Beaumonde.
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Посетители Фестиваля пирогов до смерти закормили лебедят из пруда Паэ

Pae park Foto: Andres Putting

В прошедшее воскресенье, 29 июля в ласнамяэском парке Паэ состоялся большой Фестиваль пирогов. К сожалению, для семьи из восьми лебедей праздник закончился трагически, сообщает управа района.
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Бесплатные автобусы Нарва — Нарва-Йыэсуу идут переполненные пассажирами, но коллапса уже нет

Narva, tasuta buss Foto: Roman Vikulov, Delfi

Если в первые жаркие дни на автобусной линии НарваНарва-Йыэсуу (маршрут 31) творилось нечто ужасное, но предсказуемое: попасть на ставшие бесплатными автобусы удавалось далеко не всем желающим — мимо некоторых остановок автобусы проезжали, не останавливаясь, то сейчас ситуация в целом нормализовалась. На этом самом популярном в Ида-Вирумаа летнем направлении теперь практически на каждый рейс выводится дополнительный автобус, так же как и на линии Йыхви-Тойла.
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ФОТО: На Чудском озере из-за небывалой жары массово гибнет рыба

Foto: Ivo Kask

В последние дни отдыхающие на Чудском озере люди наблюдали на берегу и в воде огромное количество мертвой рыбы, пишет Maaleht.
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При вступлении в должность министра Мягги обещал отойти от дел своей фирмы. Но не отошел?

Kollaaž

Тайво Паю, вступивший в апреле в должность исполнительного директора принадлежащего министру государственного управления Янеку Мягги пиар-агентства Powerhouse, около месяца назад покинул данное кресло.
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Трагедия в Ласнамяэ: посетители фестиваля до смерти закормили лебедят из пруда Паэ

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В прошедшее воскресенье, 29 июля в ласнамяэском парке Паэ состоялся большой Фестиваль пирогов. К сожалению, для семьи из восьми лебедей праздник закончился трагически, сообщает управа района.
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Если в первые жаркие дни на автобусной линии Нарва — Нарва-Йыэсуу (маршрут 31) творилось нечто ужасное, но предсказуемое: попасть на ставшие бесплатными автобусы удавалось далеко не всем желающим — мимо некоторых остановок автобусы проезжали, не останавливаясь, то сейчас ситуация в целом нормализовалась. На этом самом популярном в Ида-Вирумаа летнем направлении теперь практически на каждый рейс выводится дополнительный автобус, так же как и на линии Йыхви-Тойла.
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Письмо заключенного, забастовка российских моряков, смерть лебедят в Ласнамяэ и ограбление ювелирного магазина

31.07.2018
Заключенный Вируской тюрьмы поведал Delfi свою правду о жизни в местах не столь отдаленных; застрявшие в Таллинне российские моряки объявили голодовку; посетители Фестиваля пирогов до смерти закормили лебедят; а полиция Одессы расследует смерть эстонцев как умышленное убийство. Об этих и других важных новостях дня — в нашей традиционной подборке.
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