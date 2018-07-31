ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Письмо заключенного, забастовка российских моряков, смерть лебедят в Ласнамяэ и ограбление ювелирного магазина

В Таллинне доведенные до отчаяния российские моряки компании Palmali объявили голодовку

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Находящиеся в Эстонии 15 российских моряков турецкой компании Palmali объявили голодовку. Два экипажа судов Masali и Bozdag уже семь месяцев не получают зарплату. Представители Palmali конкретных обещаний пока не дают.

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Вместо поминок по погибшим в Одессе эстонцам устроили ”шумный праздник жизни”. Почему?

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ТОП Выявлена причина небывалой жары по всей Земле ”Вируская тюрьма делает что хочет, и никто ей не указ”. Заключенный поведал свою правду о жизни за решеткой У Минюста — другая правда ФОТО: В Старом городе Таллинна ограбили ювелирный магазин добавлено фото подозреваемых

В воскресенье вечером полиция получила вызов в дом на улице Мурели в Вильянди, где собралась шумная компания, которая жгла автопокрышки. Семеро были доставлены в вытрезвитель. Выяснилось, что это были нестандартные поминки по недавно погибшим в Одессе молодым эстонцам.

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”Вируская тюрьма делает что хочет, и никто ей не указ”. Заключенный поведал свою правду о жизни за решеткой

фото иллюстративное Ilmar Saabas

”У заключенного — только обязательства, и отсутствуют права, а у сотрудников тюрьмы — только права, и отсутствуют обязательства. Слова старшего охранника желтого дома Вируской тюрьмы подчеркивают это: ”Есть равные, и есть — более равные”.

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Кто оказал медвежью услугу медвежатам с Сааремаа? Выяснит следствие

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Двое медвежат, наделавшие на прошлой неделе на Сааремаа много шума, к настоящему моменту находятся в лесу на материке, но вопрос о том, как они попали на остров, остается открытым, пишет Maaleht.

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Матери в шоке: министр хочет уменьшить минимальную сумму алиментов в три раза!

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План министра юстиции уменьшить минимальный размер алиментов до 84 евро в месяц вызвал шквал критики со стороны растящих в одиночку детей женщин и одобрение со стороны мужчин-должников, рассказывает "МК-Эстония".

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