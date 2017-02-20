ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Письмо Трампа Кальюлайд и ”чудеса” эстонской гомеопатии

Сегодня понедельник, 20 февраля 2017 года. Настало время подвести итоги уходящего дня. Чем он запомнится? Читайте в нашем ежедневном дайджесте!

Delfi выяснил, как гомеопатией лечат в Эстонии и как к ней относятся наши врачи и официальные учреждения.

Британские военные получили путеводитель по лучшим стриптиз-барам в Таллинне. В информации содержится описание этих заведений и дается оценка танцовщицам. Вдобавок, путеводитель дает советы относительно размеров чаевых.

Президент Керсти Кальюлайд присвоила командующему Силами обороны генералу-лейтенанту Рихо Террасу военное звание генерала.

В ближайшие недели депутат Европарламента Яна Тоом собирается снова посетить Сирию, где она была с визитом в декабре 2016 года. В Сирии она планирует посетить Хомс и Алеппо.

Президент США Дональд Трамп прислал президенту Эстонии Керсти Кальюлайд письмо, в котором поздравил ее с Днем независимости Эстонии.

Скончался постоянный представитель Российской Федерации при ООН Виталий Чуркин. Как сообщили в российском министерстве иностранных дел, он умер в Нью-Йорке за день до своего 65-летия.

Читать еще

Читайте наш ежедневный дайджест, чтобы всегда быть в курсе самой свежей информации!

Мэра Риги снова оштрафовали за использование русского языка

Nil Ušakov Foto: Ints Kalninš, REUTERS

Центр Госязыка Латвии в очередной раз наказал мэра Риги Нила Ушакова за допущенные нарушения: на этот раз специалистам ЦГЯ не понравилось, что в День теней градоначальник общался со школьниками не на латышском, а на русском языке.

Loe edasi…

ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Задержан подозреваемый в стрельбе в Metropol, интервью с ведущей Eesti Laul, скандал в ТУ

Ooperilaulja ja Eesti Laulu saatejuht Elina Netšajeva Foto: Rauno Volmar

Оперная певица, ведущая конкурсе Eesti Laul Элина Нечаева рассказала Delfi и LP о том, чем сложен прямой эфир, как пришла в классическое пение и почему любит экстрим. Скандал в ТУ: студент обвиняет преподавателя в дискриминации по национальному признаку. 2 февраля в центре Таллинна, в отеле Metropol произошла стрельба, был ранен один человек. Полиция разыскивала троих мужчин. О задержании вторго из них сообщили 6 февраля, а вот о задержании первого на следующий день после инцидента сообщить забыли.

Loe edasi…

Виктория Ладынская: что, по сути, сказал Ратас? Что послаблений в теме серых паспортов не будет

Viktoria Ladõnskaja Foto: Andres Putting, Ekspress Meedia

В свете заявления лидера центристов и главы правительства Юри Ратаса о том, как можно решить проблему безгражданства, и последовавшей за этим острой полемики ”МК-Эстония” попросила Викторию Ладынскую (IRL) ответить на несколько вопросов. Согласны ли вы с тем, что прежняя политика натурализации, по сути, провалилась, а количество неграждан сокращается в основном естественным путем, потому что люди умирают? 82 000 обладателей серых паспортов — это проблема для Эстонии или нет?

Loe edasi…

Мэрилин Керро открыла свой магазин в Москве

Instagram

Мэрилин Керро не смогла одержать победу в 17-м сезоне ”Битвы экстрасенсов”, хотя на тот момент она пришла на проект уже в третий раз. В очередной раз знаменитость заняла второе место и, казалось, совсем отчаялась. Однако это нисколько не остановило ее реализовать задуманное. Совсем скоро поклонники ясновидящей смогут приобрести в ее магазине вещи для занятий экстрасенсорикой, пишет Starhit.

Loe edasi…

Газета: министр Урве Пало бесцеремонно вмешалась в выборы нового главы Omniva

Urve Palo Foto: Vallo Kruuser

На прошлой неделе результаты выборов председателя правления государственной фирмы Omniva (бывшая Eesti Post) стали полной неожиданностью как для работников фирмы, так и для общественности. Согласно некоторым данным, за решением совета предприятия о смене Ааво Кярмаса (который также прошел в финальный этап конкурса) на Йоона Салувеэра стоит министр предпринимательства и инфотехнологий Урве Пало, которая якобы пригрозила совету в случае ”неповиновения” его роспуском, пишет Eesti Päevaleht.

Loe edasi…

Кремль отреагировал на сообщения о плане по снятию санкций с России

Dmitri Peskov Foto: Sergei Gunejev, Sputnik

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю неизвестно о плане снятия санкций с России и урегулированию ситуации в Донбасссе, сообщает ”РИА Новости”.

Loe edasi…

Гражданин Эстонии пройдет пешком от Швеции до России ради первого свидания

Соцсети

Гражданину Эстонии Сергею Фетисову предстоит преодолеть 3300 километров, чтобы встретиться с русской интернет-знакомой, которую он никогда не видел.

Loe edasi…

Не запрещено, но научно не доказано: кого, чем и от чего лечат гомеопаты в Эстонии

Zoja Gabovitš Foto: Andres Putting

Термин ”гомеопатия” переживает новый всплеск интереса к нему. То сторонники этого метода лечения судятся с его противниками, то государственные учреждения требуют сообщать пациентам о неэффективности гомеопатии, а научные организации в очередной раз объявляют ее лженаукой. Delfi выяснил, как гомеопатией лечат в Эстонии и как к ней относятся наши врачи и официальные учреждения.

Loe edasi…

Торговые сети активно вербуют жителей Ида-Вирумаа для работы в столице

Delfi

Торговые сети Maxima и Prisma имеют уже достаточно большой опыт в поиске персонала из Ида-Вирумаа для работы в столичных магазинах. Теперь кампанию по поиску новых работников в Нарве, Силламяэ и Йыхви начинает и Rimi, предлагая кандидатам ”завидные условия”, пишет Põhjarannik.

Loe edasi…

Отправлявшиеся в Эстонию британские солдаты получали путеводитель по стриптиз-барам

FOTO: RAIGO PAJULA

Британские военные получили путеводитель по лучшим стриптиз-барам в Таллинне. В информации содержится описание этих заведений и дается оценка танцовщицам. Вдобавок, путеводитель дает советы относительно размеров чаевых.

Loe edasi…

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Государство готово лишь частично? Спецкомиссия обсуждает реформу трудоспособности

Töötukassa plakat Foto: Madis Veltman

Сегодня в 13 часов парламенская спецкомиссия по контролю за государственным бюджетом начала обсуждение проведенного Госконтролем аудита действий государства при подготовке реформы трудоспособности.

Loe edasi…

СХЕМА: 23 и 24 февраля в Таллинне будет изменено движение общественного транспорта

Ühistranspordi ümberkorralduste skeem 23. ja 24. veebruaril Foto: Tallinna transpordiamet

В связи с подготовкой и проведением 23 и 24 февраля парада Сил обороны, посвященного 99-летию Эстонской Республики, как сообщает Раэпресс, 23 февраля с 19 до 24 часов и 24 февраля с 8 часов утра и до окончания парада (примерно в 16 часов) реорганизуется движение на многих маршрутах общественного транспорта.

Loe edasi…

Кальюлайд повысила командующего Сил обороны Терраса до генерала

Foto: Priit Simson

Президент Керсти Кальюлайд присвоила командующему Силами обороны генералу-лейтенанту Рихо Террасу военное звание генерала.

Loe edasi…

ФОТО и ВИДЕО: За кражу навигаторов в Эстонии литовцев приговорили к реальному сроку

В понедельник Харьюский уездный суд признал двоих мужчин из Литвы виновными в карже навигационных устройств из автомобилей в Харьюмаа и Таллинне и назначил им наказание в виде шокового заключения сроком на шесть месяцев.

Loe edasi…

Ekspress Grupp подала в суд на ушедшего к конкуренту сотрудника

delfi logo, eesti päevaleht logo Foto: Priit Simson

Фирма Ekspress Grupp, владелец Delfi, Eesti Päevaleht, Maaleht и других изданий, подала в суд на бывшего коммерческого директора Риво Пылдоя, который через считанные дни после ухода из Ekspress Grupp приступил к работе у главного конкурента фирмы — Eesti Meedia, пишет Äripäev.

Loe edasi…

В Сирии погибли четыре российских военных советника

Küünal Foto: Anni Õnneleid

Четыре российских военных советника погибли в Сирии. Автомобиль, в котором они ехали, подорвался на радиоуправляемом фугасе, сообщают российские информагентства со ссылкой на пресс-службу министерства обороны России, пишет Русская служба Би-би-си.

Loe edasi…

Зачем патрульных полицейских снабдят электрошокерами?

Foto on illustreeriv. Foto: Veiko Vares

На прошлой неделе поступило сообщение о планах по снаряжению патрульных полицейских электрошоковым оружием.

Loe edasi…

Яна Тоом в ближайшее время снова отправится в Сирию

Yana Toom Foto: Rauno Volmar

В ближайшие недели депутат Европарламента Яна Тоом собирается снова посетить Сирию, где она была с визитом в декабре 2016 года. В Сирии она планирует посетить Хомс и Алеппо.

Loe edasi…

”Эстония — ценный союзник и друг”. Трамп прислал Кальюлайд письмо по случаю Дня независимости

Donald Trump Foto: Kevin Lamarque, REUTERS

Президент США Дональд Трамп прислал президенту Эстонии Керсти Кальюлайд письмо, в котором поздравил ее с Днем независимости Эстонии.

Loe edasi…

В Тартумаа служебная собака помогла задержать пьяного дебошира с оружием

Foto: Jürgen Puistaja, Kanal 2

В субботу в Тартумаа агрессивный мужчина размахивал похожим на оружие предметом. При его задержании ключевую роль сыграл энергичный служебный пес Декстер.

Loe edasi…

Рийгикогу разрешил разведке и контрразведке использовать ложную информацию

spioon Foto: Tiit Blaat

Конституционная комиссия поддержала законопроект, который обеспечит более эффективное проведение спецопераций и более продуманное засекречивание информации Департамента полиции безопасности и Департамента информации, который в дальнейшем будет называться Департаментом внешней разведки.

Loe edasi…

Михаил Кылварт возглавит список центристов в Ласнамяэ на местных выборах

Mihhail Kõlvart Foto: Madis Veltman

На сегодняшнем заседании Совета Таллинна Центристской партии было принято решение о том, что избирательные списки на местных выборах в Ласнамяэ и Мустамяэ возглавят Михаил Кылварт и Таави Аас соответственно, значится в пресс-релизе.

Loe edasi…

Умер постпред России при ООН Виталий Чуркин

Tšurkin Foto: Craig Ruttle, AP/Scanpix

Скончался постоянный представитель Российской Федерации при ООН Виталий Чуркин. Как сообщили в российском министерстве иностранных дел, он умер в Нью-Йорке за день до своего 65-летия.

Loe edasi…

Госдума РФ может упростить получение гражданства России

фото иллюстративное Foto: MUHAMMAD HAMED, REUTERS

Депутаты Госдумы России планируют внести на рассмотрение ряд поправок к законам, согласно которым "носители русского языка" смогут получать гражданство России в упрощенном порядке.

Loe edasi…

"Начал сползать в риторику Обамы". Как федеральное ТВ в России теперь освещает решения Трампа

Foto: Delfi kollaaž/Kuvatõmmis

На прошлой неделе СМИ сообщали, что Кремль будто бы велел российским государственным каналам сократить освещение деятельности президента США Дональда Трампа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти сообщения "полной ерундой" и "фейком". Мы решили проверить, как себя на деле повели федеральные телеканалы, так активно до сих пор освещавшие деятельность сначала кандидата, а потом и президента Трампа.

Loe edasi…

Институт конъюнктуры: 20% жителей Эстонии закупают алкоголь и другие товары в Латвии

фото иллюстративное Foto: Anni Õnneleid

о данным проведенного Институтом конъюнктуры исследования приграничной торговли, одна пятая часть жителей Эстонии покупают алкоголь, сигареты и продовольственные товары в Латвии, а дальнейшее повышение акцизов даст дополнительный толчок приграничной торговле, передает rus.err.ee.

Loe edasi…

Мобильное приложение SEB запрашивает доступ к телефонной книге — что это значит?

Madis Veltman

Инспекция по защите данных провела контроль восьми приложений мобильных банков, чтобы выяснить, отвечают ли они требованиям по защите данных. Среди всех приложений отличился лишь SEB банк.

Loe edasi…

Палата лордов начала обсуждать законопроект о "брексите"

Палата лордов британского парламента начала обсуждение акта, одобряющего приведение в действие статьи 50 Лиссабонского договора о порядке выхода страны из Евросоюза.

Loe edasi…